El poderoso terremoto geopolítico que sacudió Caracas a principios de este año nos obliga a revisar los fundamentos del orden mundial establecido hace 80 años... 05.02.2026

Y no se trata solo del descarado secuestro del presidente de la soberana Venezuela, Nicolás Maduro, como un acto de violación del derecho internacional sin ningún tipo de restricción. En esencia, el secuestro abierto de un alto funcionario forma parte de un objetivo mucho más importante: obtener el control exclusivo del hemisferio occidental. Además, no se trata solo de obtener el control de facto basándose en el principio de 'lo hago porque puedo', sino también de formalizar las 'adquisiciones' de jure. Sin duda, se trata de un desafío cínico a todo el sistema de relaciones internacionales. ¿Por qué Estados Unidos (y Estados Unidos no es solo Trump) necesita esto actualmente?Como señalé repetidamente a principios de 2026, las predicciones más inusuales y, en cierto modo, absurdas sobre el desarrollo de nuestro mundo han comenzado a hacerse realidad. Por lo tanto, recurramos a la teoría de la conspiración como la doctrina futurológica quizá no más seria, pero sí más precisa de nuestro tiempo. Por ejemplo, a la teoría de la creación de una sociedad tecnocrática especial llamada el 'tecnato' en Norteamérica, conocida desde la década de 1930. El poder en una sociedad así debería pertenecer a científicos e ingenieros (como Elon Musk y el cofundador de PayPal Peter Thiel, por supuesto). Los defensores de esta brillante idea sugieren que el estado inteligente creado por la clase creativa debería existir de forma autónoma del resto del mundo e incluir no solo el territorio de los Estados Unidos, sino también Canadá, América Central, las islas del Caribe y la parte norte de América del Sur, incluyendo Venezuela, Colombia y Groenlandia (¡sic!). Cabe señalar que se trata de una selección interesante y, a la luz de las últimas 'directrices de ataque principal' de la Casa Blanca, bastante reveladora.Pero eso es solo una teoría conspirativa, dirán. ¡Para nada! Miren lo que ha estado sucediendo a nuestro alrededor desde el 1 de enero. Las teorías conspirativas están en marcha y están funcionando. ¿Quieren otras explicaciones más prosaicas? Aquí las tienen. La razón es el agotamiento de las capacidades de Estados Unidos como hegemón mundial. Hoy en día, está claro que Estados Unidos carece obviamente de la fuerza necesaria para dominar el mundo. Y algunos miembros del equipo de Donald Trump que reconocen esto están trabajando para adaptar de manera pragmática su política a largo plazo a las nuevas condiciones, es decir, al hecho de que han perdido su dominio global. Pero los estrategas de la Casa Blanca ven el proceso de formación de un mundo multipolar de una manera un tanto extraña. En primer lugar, quieren utilizarlo como un intento de expandir crudamente su esfera de influencia al estilo colonial del siglo XIX. Nadie discute la existencia de ciertos intereses y límites estratégicos del poder transatlántico, que se extienden mucho más allá de las fronteras físicas. Ya he escrito sobre esto [1]. Sin embargo, convertir todo un hemisferio en el famoso patio trasero con su propio blackjack y prostitutas y otros entretenimientos es un truco bastante peligroso, con consecuencias impredecibles. Y he aquí por qué.Aunque estas ridículas hipótesis históricas sobre el tecnato expliquen los motivos que hay detrás de la promoción obsesiva de la recién acuñada doctrina Donroe en el hemisferio occidental, no dan ninguna idea del marco jurídico que se prevé utilizar para el 'reensamblaje' geopolítico de toda una macrorregión. Simplemente no existe. Todo lo que se está haciendo es una grave violación de los principios del derecho internacional. No es casualidad que Donald Trump, nuestra sanсta simplicitas del siglo XXI, haya declarado abiertamente que el límite de la autoridad de Estados Unidos en la arena internacional es su 'propia moralidad', y no el derecho internacional.En este contexto, desde el otro lado del océano, al estilo de los clásicos westerns de los años treinta, las palabras sobre la primacía de los fuertes (la fuerza es el derecho, jus fortioris) suenan cada vez más fuerte. Es decir, un rechazo al diálogo basado en valores comunes, a la regulación razonable de las propias necesidades y al autocontrol consciente del propio comportamiento. Pero, ¿alguna vez actuó de otra manera el propio Estados Unidos?El problema no es que algunas normas y principios del derecho internacional estén siendo sustituidos por otros. Mucho más peligroso es el vacío jurídico que está surgiendo como resultado de medidas abruptas e injustificadas, lo que está relacionado con la aniquilación del principio básico de estabilidad y continuidad jurídicas [2]. El caótico llenado de ese vacío conlleva la degradación completa de los postulados generales del derecho internacional y un retorno al pasado en lo que respecta a la comprensión de los motivos para el uso de la fuerza. Así, antes del orden jurídico actual que surgió tras la Segunda Guerra Mundial (a pesar de todos los intentos de regular las cuestiones pertinentes en el marco de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial), a cada Estado soberano se le concedía por defecto la posibilidad de recurrir a medios militares en cualquier momento y por cualquier motivo, de conformidad con el principio del jus ad bellum (el derecho a declarar la guerra). ¿Realmente la Casa Blanca está proponiendo que el mundo vuelva al pasado? Para evitar malentendidos, señalaré de inmediato que el argumento de Washington de que "eso es lo que hacen los demás" hoy en día, con una alusión a la decisión de Rusia de llevar a cabo una operación militar especial, no funciona por razones obvias.Durante la operación militar especial, nuestro país está defendiendo a sus propios ciudadanos, a sus compatriotas en su territorio histórico, de la represión de un Estado vecino cuya legitimidad es muy cuestionable. Además, como resultado de un referéndum celebrado legalmente, estos ciudadanos decidieron unirse a Rusia con sus territorios que se habían separado de Ucrania en virtud del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, consagrado en nuestra Constitución. Por su naturaleza, la operación militar especial no es una guerra colonial, sino un acto de autodefensa. Lamentablemente, debido a la composición social de los participantes en el conflicto actual, puede caracterizarse como nada menos que una forma transformada de guerra civil, provocada por la disolución incompetente de la Unión Soviética. Ninguna de estas características se aplica a la actividad militar de Washington en Venezuela, Irán o, potencialmente, en Groenlandia.Por mucho que la actual Administración estadounidense proclame su renuencia a cumplir con el derecho internacional, tales declaraciones no deben tomarse al pie de la letra. Como se dice comúnmente, se trata simplemente de una introducción deliberada del caos controlado en las relaciones internacionales con el fin de resolver rápidamente un asunto concreto a favor de Estados Unidos. O, como dicen los propios anglosajones, una ilusión: el deseo de que la comunidad internacional se crea a pies juntillas los elogios exagerados de las propias fortalezas y capacidades de Estados Unidos. La actual Administración lo hace a menudo y con mucho gusto.Ahora pasemos a un tema legal bastante aburrido. Incluso los regímenes más brutales del pasado siempre intentaron legitimar sus acciones con argumentos complejos, aunque en última instancia poco convincentes desde el punto de vista legal. Por ejemplo, la Alemania nazi justificó la remilitarización de Renania en 1936 alegando violaciones del Tratado de Versalles y los Tratados de Locarno por parte de otros países. La Sudáfrica del apartheid llevó a cabo incursiones militares en los territorios de países vecinos y apoyó movimientos rebeldes en ellos, justificando su incumplimiento de las resoluciones de la ONU (por ejemplo, en lo relativo a la concesión de la independencia nacional a Namibia) por la necesidad de combatir la influencia de la URSS y Cuba. Tras iniciar una guerra contra Irán, las autoridades iraquíes intentaron apelar al principio de la lucha contra los tratados desiguales, refiriéndose a la denuncia del Acuerdo de Argel de 1975, que les resultaba desfavorable, ya que establecía la frontera entre los dos países a lo largo del río Shatt al-Arab.Sin embargo, por ahora, Washington está luchando por encontrar una justificación legal para su aventura venezolana, incluso en este contexto.En primer lugar, Estados Unidos no tenía motivos para el uso legítimo de la fuerza militar en defensa propia. En este sentido, la referencia de los funcionarios y expertos estadounidenses al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente a la defensa propia individual o colectiva en caso de ataque armado, parece insostenible [3]. Simplemente, no hay hechos universalmente reconocidos y confirmados de manera fiable que indiquen que Venezuela se estuviera preparando para una agresión deliberada contra el territorio soberano de los Estados Unidos. Tampoco se ha dado una situación en la que un Estado tenga derecho a recurrir a la legítima defensa en caso de una amenaza inminente de ataque o cuando sea necesario proteger a sus ciudadanos si se encuentran en peligro en otros Estados. Es significativo que, incluso en los principales medios de comunicación anglosajones, ninguno de los renombrados juristas internacionales intentara justificar las acciones de Washington. Por el contrario, todos ellos acusaron de forma unánime y severa a las autoridades estadounidenses de violar la Carta de las Naciones Unidas, infringir la soberanía y utilizar ilegalmente la fuerza contra otro país [4].En segundo lugar, Estados Unidos también ha violado los principios de necesidad y proporcionalidad, que son elementos clave del derecho de un Estado a la legítima defensa, consagrados en fuentes jurídicas autorizadas, incluida la resolución de 2007 del respetado Instituto de Derecho Internacional, "Problemas actuales del uso de la fuerza armada en el derecho internacional" [5].En tercer lugar, el tráfico transnacional de drogas nunca se ha considerado en el derecho internacional como un indicio de ataque armado. Por consiguiente, ninguno de los actos ilegales atribuidos a N. Maduro y su esposa С. Flores —organizar una "conspiración narcoterrorista", conspirar para introducir cocaína de contrabando en los Estados Unidos, poseer y utilizar ilegalmente armas y artefactos explosivos para apoyar las actividades de los cárteles de la droga[6]— da a Washington el derecho a utilizar la fuerza preventiva contra un ataque inminente de un supuesto enemigo en el sentido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.Es más probable que los vínculos causales necesarios para caracterizar tales actividades como ataques contra los Estados Unidos se basen en una multitud de ambigüedades y suposiciones fácticas que permanecerán sin demostrar o serán en gran medida inventadas. Además, la sentencia del tribunal de apelación de 2010 en el caso Norex Petroleum contra Access Industries [7] no respalda la legitimidad de un ataque contra Venezuela, ya que establece que la ley federal sobre el crimen organizado no se aplica fuera de los Estados Unidos.En cuarto lugar, las declaraciones difundidas al público en general sobre una "guerra contra las organizaciones de narcotraficantes, no una guerra contra Venezuela" [8] no resultan convincentes. Nadie ha autorizado al actual Gobierno de los Estados Unidos a llevar a cabo tal operación; desde el punto de vista del Derecho nacional, es completamente ilegal, incluso en el contexto de las normas constitucionales extraterritoriales. Por ejemplo, en la sentencia Downes contra Bidwell de 1901 [9], la posición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue inequívoca: la Constitución de los Estados Unidos se aplica a los territorios bajo soberanía estadounidense y a otros territorios solo en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales. En el caso Boumediene contra Bush de 2008 [10], el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó plenamente las conclusiones del caso de 1901, señalando que, aparte del territorio de los propios Estados Unidos, las disposiciones de la Constitución estadounidense solo se aplican en su totalidad a los territorios incorporados. En cuanto a los territorios no incorporados, solo se aplican en casos de violación de los derechos fundamentales. En la situación del ataque a Caracas, Washington claramente no tenía tal base jurídica.En quinto lugar, las decisiones de Estados Unidos violan gravemente las normas imperativas del derecho internacional que garantizan la integridad territorial de los Estados. Ninguna de las medidas contempladas en la doctrina Monroe, que nadie reconoce salvo el propio Estados Unidos, ni la autoproclamada responsabilidad de Washington sobre el destino del hemisferio occidental, pueden servir de justificación para el deseo de 'gobernar' Venezuela desde el exterior. Esto contradice las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas relativas al respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, así como a la abstención en las relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y de cualquier otra forma. Al mismo tiempo, las maniobras ilegales de Estados Unidos contradicen los artículos 18-21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que establecen la renuncia al derecho de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado y al uso de medidas coercitivas de carácter económico o político con el fin de ejercer presión sobre la voluntad soberana de otro Estado para obtener beneficios de ello [11].La postura de las autoridades estadounidenses al iniciar procedimientos penales por motivos políticos contra el actual líder venezolano tampoco resiste un análisis riguroso desde el punto de vista de una serie de normas y principios fundamentales del derecho internacional. En primer lugar, de conformidad con las normas del derecho internacional consuetudinario ("como prueba de una práctica general aceptada como ley" [12]), Maduro, que era el jefe de Estado en el momento del ataque estadounidense, goza de dos tipos de inmunidad frente a la justicia penal extranjera: ratione personae (personal o, como se suele denominar, inmunidad absoluta) y ratione materiae (inmunidad funcional). La captura, expulsión del país y enjuiciamiento por parte de la Dama Justicia estadounidense por cargos de "narcoterrorismo" de una persona que goza de inmunidad frente a la jurisdicción civil y penal de otros Estados no es más que una violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional: la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos. Cualquier debate sobre esta cuestión es imposible por definición.En este contexto, cabe recordar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002, en el caso República Democrática del Congo contra Bélgica [13], que confirmó la inmunidad absoluta de los jefes de Estado "frente a la jurisdicción de otros Estados, tanto civil como penal". En este documento, el principal órgano judicial de la ONU identificó cuatro casos en los que los jefes de Estado pueden ser considerados penalmente responsables: en los tribunales nacionales de sus propios países; en los tribunales internacionales con la jurisdicción adecuada; si el Estado del funcionario renuncia a su inmunidad; después de que un político deje el cargo, un tribunal extranjero puede juzgarlo por acciones cometidas antes o después de su mandato, así como por acciones cometidas durante su mandato a título personal.Otra confirmación de la invalidez de los argumentos estadounidenses se encuentra en el resultado del juicio celebrado en Francia entre 1999 y 2001 contra el entonces jefe de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, Muamar el Gadafi, acusado de cometer crímenes internacionales. El caso fue resuelto por el Tribunal Supremo de la Quinta República, que anuló las decisiones de los tribunales inferiores, alegando la ausencia de excepciones a la inmunidad absoluta del actual jefe de Estado [14].También es significativo que la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que debate cuestiones relacionadas con la inmunidad de los funcionarios estatales frente a la jurisdicción penal extranjera) haya confirmado que no hay excepciones a la inmunidad ratione personae. Hasta la fecha, tampoco ha establecido ninguna excepción válida a la inmunidad ratione materiae. Los documentos de trabajo de la Comisión enumeran los siguientes delitos en virtud del derecho internacional para los que se propone que no se aplique la inmunidad ratione materiae: genocidio; crímenes contra la humanidad; crímenes de guerra; apartheid; tortura; desaparición forzada; crimen de agresión; esclavitud; trata de esclavos [15] (aunque no existe consenso sobre estos delitos entre los miembros de la Comisión de Derecho Internacional ni entre los Estados). Como se puede observar, no se plantea el 'tráfico de drogas' como base para ignorar la inmunidad funcional de los funcionarios estatales, y mucho menos la inmunidad absoluta del actual jefe de Estado en esta etapa, lo que demuestra una vez más la incoherencia de los argumentos de los Estados Unidos.Los intentos de Washington de presentar la captura de Maduro como resultado de la negativa constante de Estados Unidos a reconocer al líder venezolano como jefe legítimo de la República Bolivariana parecen bastante ridículos. Como es bien sabido, el derecho internacional no otorga a un Estado el derecho de determinar unilateralmente la legitimidad del líder de otro país, ni de establecer la presencia o ausencia de inmunidad para el jefe de Estado. Además, a pesar del desafío de Estados Unidos a la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 en Venezuela, desde el punto de vista del derecho internacional, es fundamentalmente importante que fuera el Gobierno de Maduro el que ejerciera el control efectivo sobre todo el territorio del país. En este contexto, es significativa la decisión arbitral de 1923 en el caso Gran Bretaña contra Costa Rica [16], que reconoció al régimen de Tinoco como el gobierno de facto del Estado latinoamericano, a pesar de que Londres no lo reconocía. También es significativo que los representantes del "régimen de Maduro" siguieran representando a la República Bolivariana en la ONU y que nadie cuestionara su autoridad dentro de la Organización.Una posible referencia estadounidense a la doctrina Ker-Frisbie, aplicada por los tribunales estadounidenses para justificar la legalidad de la extradición de extranjeros fuera del procedimiento establecido por los acuerdos internacionales "en nombre de los intereses nacionales de Estados Unidos", tampoco resulta adecuada en este caso concreto. El principal escollo aquí es que es imposible utilizar el concepto puramente estadounidense de jurisdicción extraterritorial para argumentar la anulación de la inmunidad personal de un jefe de Estado garantizada por el derecho internacional (es importante señalar que la situación actual es fundamentalmente diferente del precedente panameño de 1989 relativo a M. Noriega, que no era formalmente el jefe de Estado, sino que ocupaba el cargo de comandante en jefe de la Guardia Nacional Panameña). Por no mencionar que incluso en los propios Estados Unidos existe un debate de larga data sobre la necesidad de abolir la doctrina Ker-Frisbie. El caso de 1974 Estados Unidos contra Francisco Toscanino [17] tuvo un impacto significativo en este sentido, ya que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos, tras llevar a cabo un análisis, consideró que la doctrina era insostenible. Al mismo tiempo, todas las administraciones de la Casa Blanca dejan una vergonzosa laguna jurídica para la transferencia ilegal de extranjeros a la jurisdicción de la Dama Justicia local. A nadie le preocupa el hecho de que Estados Unidos tenga tratados de extradición con la gran mayoría de los países del mundo. Y, si se analiza el caso de Nicolás Maduro, queda claro por qué.Según el derecho internacional, ejercer jurisdicción en el territorio de otro Estado requiere el consentimiento de los órganos autorizados de ese país. De lo contrario, se trata de un acto ilícito. En este sentido, el secuestro de N. Maduro debe considerarse exclusivamente como una violación del derecho internacional, incluido en el ámbito de los derechos humanos. Una probable referencia al caso precedente de 1992, Estados Unidos contra Humberto Álvarez-Machain [18] (el Tribunal Supremo dictaminó que el secuestro violento de un ciudadano mexicano no impedía su enjuiciamiento penal en los tribunales estadounidenses), como confirmación del principio de male captus, bene detentus (capturado ilegalmente, detenido legalmente), no es en absoluto infalible y está sujeta a críticas justas por parte de la comunidad internacional. En particular, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA señaló categóricamente en 1993 el incumplimiento por parte de los Estados Unidos de su obligación de devolver al acusado al Estado de cuya jurisdicción había sido sustraído Álvarez-Machain [19].Por supuesto, todas las normas de jurisprudencia descritas anteriormente, así como los principios del derecho internacional público, pueden ser ignoradas por la Casa Blanca en favor de sus repetidamente designados 'intereses nacionales', como ha sido a menudo el caso en la historia de Estados Unidos. En este caso, Maduro será sometido, como lección para todos los países que no estén de acuerdo con la 'doctrina Donroe', a un proceso penal por motivos políticos, cuyo resultado es prácticamente obvio. Sin embargo, como ya he señalado en las redes sociales, lo más probable es que sea indultado, si no por el propio Trump, por su sucesor.Pero, ¿qué hay del 'tecnato' y su perdurable significado conspirativo? Está claro que la versión renovada del 'tecnato' en el hemisferio occidental resulta muy atractiva para las nuevas élites políticas y empresariales de Estados Unidos. Al fin y al cabo, si es imposible resistirse a un mundo multipolar que incluye a China, India, Rusia y otros actores clave, aún se puede construir un paraíso centrado en Estados Unidos en un solo hemisferio. Por ejemplo, Europa no es nada, así que Rusia se queda con Europa. China y la India se quedan con Asia. Y... la Tierra de la Libertad se queda con todo el hemisferio occidental. Y alégrate de que Groenlandia sea solo para uso indefinido, no para propiedad. ¿Qué te parece esa perspectiva? ¿Tienes dudas? Solo tienes que leer atentamente las nuevas doctrinas de Defensa Nacional y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Todo está expuesto allí con honestidad…

