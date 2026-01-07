Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
https://noticiaslatam.lat/20260107/ataque-a-venezuela-golpe-a-latinoamerica-y-la-encrucijada-de-trump-respecto-a-rusia-y-china-1170161393.html
Ataque a Venezuela: golpe a Latinoamérica y la encrucijada de Trump respecto a Rusia y China
Ataque a Venezuela: golpe a Latinoamérica y la encrucijada de Trump respecto a Rusia y China
El reciente ataque militar de EEUU contra Venezuela y el secuestro de su presidente trae consecuencias preocupantes, no solo para el país caribeño, sino...
2026-01-07T15:00+0000
2026-01-07T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170161152_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d973ae40df460fe271752a6b8488ced4.jpg
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:00:00 Introducción del programa01:50 Cómo EEUU destruye su propio orden global que construyó para otros14:54 Por qué la Administración Trump dice combatir el narcoterrorismo, pero saluda a terroristas declarados e indulta narcotraficantes17:17 Cómo Trump niega que la intimidación de Venezuela sea una lucha por la democracia20:41 Por qué Rusia y China no intervinieron22:37 Cómo puede Latinoamérica hacer frente a las amenazas de EEUU32:16 La encrucijada de Trump respecto al petróleo venezolano
Ataque a Venezuela: golpe a Latinoamérica y la encrucijada de Trump respecto a Rusia y China
Ataque a Venezuela: golpe a Latinoamérica y la encrucijada de Trump respecto a Rusia y China
2026-01-07T15:00+0000
Ataque a Venezuela: golpe a Latinoamérica y la encrucijada de Trump respecto a Rusia y China

07.01.2026
El reciente ataque militar de EEUU contra Venezuela y el secuestro de su presidente trae consecuencias preocupantes, no solo para el país caribeño, sino también para toda Latinoamérica y, más ampliamente, para todo el proceso de construcción de un mundo multipolar.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
01:50 Cómo EEUU destruye su propio orden global que construyó para otros
14:54 Por qué la Administración Trump dice combatir el narcoterrorismo, pero saluda a terroristas declarados e indulta narcotraficantes
17:17 Cómo Trump niega que la intimidación de Venezuela sea una lucha por la democracia
20:41 Por qué Rusia y China no intervinieron
22:37 Cómo puede Latinoamérica hacer frente a las amenazas de EEUU
32:16 La encrucijada de Trump respecto al petróleo venezolano
