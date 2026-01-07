https://noticiaslatam.lat/20260107/ataque-a-venezuela-golpe-a-latinoamerica-y-la-encrucijada-de-trump-respecto-a-rusia-y-china-1170161393.html

Ataque a Venezuela: golpe a Latinoamérica y la encrucijada de Trump respecto a Rusia y China

El reciente ataque militar de EEUU contra Venezuela y el secuestro de su presidente trae consecuencias preocupantes, no solo para el país caribeño, sino... 07.01.2026, Sputnik Mundo

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:00:00 Introducción del programa01:50 Cómo EEUU destruye su propio orden global que construyó para otros14:54 Por qué la Administración Trump dice combatir el narcoterrorismo, pero saluda a terroristas declarados e indulta narcotraficantes17:17 Cómo Trump niega que la intimidación de Venezuela sea una lucha por la democracia20:41 Por qué Rusia y China no intervinieron22:37 Cómo puede Latinoamérica hacer frente a las amenazas de EEUU32:16 La encrucijada de Trump respecto al petróleo venezolano

