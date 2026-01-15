https://noticiaslatam.lat/20260115/suspension-de-visas-de-eeuu-para-brasil-colombia-y-uruguay-una-medida-con-tinte-politico-1170411886.html

Suspensión de visas de EEUU para Brasil, Colombia y Uruguay: ¿una medida con tinte político?

Suspensión de visas de EEUU para Brasil, Colombia y Uruguay: ¿una medida con tinte político?

Sputnik Mundo

La decisión del Gobierno de EEUU de incluir a Brasil, Colombia y Uruguay como únicos sudamericanos en la lista de 75 países afectados por la suspensión de... 15.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-15T23:18+0000

2026-01-15T23:18+0000

2026-01-15T23:18+0000

américa latina

brasil

colombia

eeuu

gustavo petro

departamento de estado (eeuu)

visados

📲 opinión y análisis

luiz inacio lula da silva

yamandú orsi

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/1f/1160905900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_954dfc8e713ce31bc5b2ecad3bf383b6.jpg

De acuerdo a un comunicado de su Departamento de Estado, EEUU suspenderá los trámites para la obtención de "visas de inmigrante" para un total de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La medida entrará en vigencia el 21 de enero y, según aclaró Washington, no afectará a las visas de turista ni de negocios.La medida no generó respuestas oficiales de los gobiernos de Brasil o Colombia. En Uruguay, en tanto, el anuncio coincidió con un encuentro que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ya tenía pactado con el embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi. La coincidencia colocó a las visas como principal cuestión en la agenda, reveló el propio mandatario en rueda de prensa.Si bien evitó brindar mayores detalles sobre los fundamentos de la medida, el embajador Rinaldi deslizó que el Departamento de Estado puede haber detectado "uruguayos que se están beneficiando del Gobierno de los EEUU" y por eso ha incluido a Uruguay en la lista. De todas maneras, el embajador aseguró que trabaja para incluir a Uruguay en el programa Waiver para que los uruguayos puedan ingresar sin visa a territorio estadounidense.Los aspectos técnicos detrás de la medidaEn diálogo con Sputnik, el experto en Relaciones Internacionales Santiago Carranco Paredes consideró que el Gobierno estadounidense puede utilizar esta medida para, como con la imposición de aranceles unilaterales, comprometer a los países afectados a negociar aspectos de interés para Washington.De todas maneras, Carranco Paredes consideró que, si se analizan únicamente los argumentos técnicos, la medida aparece como algo "extremadamente exagerado" teniendo en cuenta los registros históricos de la migración de países como Colombia o Brasil y los ingresos que, en última instancia, el turismo de ciudadanos de esos países le reporta a EEUU. Aún así, apuntó que la medida va en consonancia con las 100.000 visas rechazadas por el Gobierno estadounidense durante 2025.Por ese motivo, el experto opinó que en la medida estadounidense se mezclan elementos de "alto carácter político" que explican haber elegido a Colombia, Brasil y Uruguay y no a otros como Ecuador, Argentina o Perú, por ejemplo."EEUU está utilizando una serie de cuestiones como amenazas para que de una u otra forma los países se alineen directamente con sus intereses", apuntó Carranco Paredes, agregando que la medida aprovecha "la presión popular que el tema de las visas puede ejercer sobre los gobiernos para que terminen doblando el brazo".También consultado por Sputnik, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia Alejandro Bohórquez-Keeney coincidió en que los aspectos puramente migratorios no son suficientes para comprender la medida estadounidense.Si bien reconoció que la migración colombiana ha quedado, "desde la época de Pablo Escobar", muy vinculada al narcotráfico, dijo que no existe una migración masiva de colombianos que genere problemas significativos a las arcas estadounidenses.¿Aumenta la tensión con Lula y Petro?Para Bohórquez-Keeney, el Gobierno de EEUU se siente "en un momento triunfalista" y este tipo de medidas es una manera de "poner en línea" a los países sudamericanos que condenaron la invasión a Venezuela del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente Nicolás Maduro.En relación a eso, el analista político brasileño Danilo Silvestre dijo a Sputnik que la medida puede interpretarse como "un gesto no amistoso" hacia los países incluidos en la lista, que particularmente incluye a los países sudamericanos "que han condenado la injerencia de EEUU en Venezuela".Para Silvestre, la suspensión de visas de inmigrante para brasileños "aumenta la tensión" entre Washington y Brasilia, aunque el vínculo "fue más tenso en el pasado". Para el analista, el vínculo entre los dos países fue más áspero cuando EEUU anunció aranceles a productos brasileños o incluyó sanciones contra el juez de la Suprema Corte de Brasil Alexandre de Moraes.El experto consideró que, a pesar de las rispideces, Trump y Lula tienen actualmente "una buena relación personal" y seguramente podrán "seguir hablando entre ellos" para alcanzar acuerdos que quiten este tipo de medidas.En una línea similar, Bohórquez-Keeney valoró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, tenga pactada una reunión con Trump para el próximo 3 de febrero en Washington, una instancia que podría acercar a las partes. Sin embargo, más que acuerdos entre los gobiernos, aventuró que EEUU podría presionar para buscar "concesiones" del lado colombiano.El analista colombiano sostuvo, además, que con las visas EEUU buscará una negociación bilateral con los países afectados, evitando que Brasil, Colombia y Uruguay reclamen en forma conjunta.

https://noticiaslatam.lat/20260115/migracion-en-eeuu-el-control-tiene-consenso-pero-puede-tener-un-costo-electoral-1170407767.html

https://noticiaslatam.lat/20260109/1170239008.html

https://noticiaslatam.lat/20251230/uruguay-el-pequeno-pais-que-no-logra-vencer-la-alta-criminalidad-1169902636.html

brasil

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

brasil, colombia, eeuu, gustavo petro, departamento de estado (eeuu), visados, 📲 opinión y análisis, luiz inacio lula da silva, yamandú orsi