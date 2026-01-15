Suspensión de visas de EEUU para Brasil, Colombia y Uruguay: ¿una medida con tinte político?
La decisión del Gobierno de EEUU de incluir a Brasil, Colombia y Uruguay como únicos sudamericanos en la lista de 75 países afectados por la suspensión de visas de inmigrantes no se explica únicamente por cuestiones migratorias, indicaron analistas a Sputnik. Para los expertos, podría marcar un nuevo intento por presionar a gobiernos no alineados.
De acuerdo a un comunicado de su Departamento de Estado, EEUU suspenderá los trámites para la obtención de "visas de inmigrante" para un total de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La medida entrará en vigencia el 21 de enero y, según aclaró Washington, no afectará a las visas de turista ni de negocios.
La medida no generó respuestas oficiales de los gobiernos de Brasil o Colombia. En Uruguay, en tanto, el anuncio coincidió con un encuentro que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ya tenía pactado con el embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi. La coincidencia colocó a las visas como principal cuestión en la agenda, reveló el propio mandatario en rueda de prensa.
"Desde el punto de vista numérico, (la afectación) no es muy importante pero desde el punto de vista de la señal nos preocupa", dijo el mandatario uruguayo luego del encuentro.
Si bien evitó brindar mayores detalles sobre los fundamentos de la medida, el embajador Rinaldi deslizó que el Departamento de Estado puede haber detectado "uruguayos que se están beneficiando del Gobierno de los EEUU" y por eso ha incluido a Uruguay en la lista. De todas maneras, el embajador aseguró que trabaja para incluir a Uruguay en el programa Waiver para que los uruguayos puedan ingresar sin visa a territorio estadounidense.
Los aspectos técnicos detrás de la medida
En diálogo con Sputnik, el experto en Relaciones Internacionales Santiago Carranco Paredes consideró que el Gobierno estadounidense puede utilizar esta medida para, como con la imposición de aranceles unilaterales, comprometer a los países afectados a negociar aspectos de interés para Washington.
"EEUU primero lanza el golpe y después va a negociar", subrayó el experto, indicando que es posible que, con el argumento de que los migrantes de esos países significan "una carga administrativa" para las arcas públicas estadounidenses, el país norteamericano quiere generar algunas concesiones de los países incluidos en temas como "convenios de seguros o de salud pública" con el objetivo de que la migración no represente "una carga fiscal" para Washington.
De todas maneras, Carranco Paredes consideró que, si se analizan únicamente los argumentos técnicos, la medida aparece como algo "extremadamente exagerado" teniendo en cuenta los registros históricos de la migración de países como Colombia o Brasil y los ingresos que, en última instancia, el turismo de ciudadanos de esos países le reporta a EEUU. Aún así, apuntó que la medida va en consonancia con las 100.000 visas rechazadas por el Gobierno estadounidense durante 2025.
Por ese motivo, el experto opinó que en la medida estadounidense se mezclan elementos de "alto carácter político" que explican haber elegido a Colombia, Brasil y Uruguay y no a otros como Ecuador, Argentina o Perú, por ejemplo.
"EEUU está utilizando una serie de cuestiones como amenazas para que de una u otra forma los países se alineen directamente con sus intereses", apuntó Carranco Paredes, agregando que la medida aprovecha "la presión popular que el tema de las visas puede ejercer sobre los gobiernos para que terminen doblando el brazo".
También consultado por Sputnik, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia Alejandro Bohórquez-Keeney coincidió en que los aspectos puramente migratorios no son suficientes para comprender la medida estadounidense.
Si bien reconoció que la migración colombiana ha quedado, "desde la época de Pablo Escobar", muy vinculada al narcotráfico, dijo que no existe una migración masiva de colombianos que genere problemas significativos a las arcas estadounidenses.
"¿Por qué Colombia sí y México no, teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes hacia EEUU son de México y de Centroamérica? Seguramente esto tenga una connotación sancionatoria", reflexionó el académico.
¿Aumenta la tensión con Lula y Petro?
Para Bohórquez-Keeney, el Gobierno de EEUU se siente "en un momento triunfalista" y este tipo de medidas es una manera de "poner en línea" a los países sudamericanos que condenaron la invasión a Venezuela del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente Nicolás Maduro.
En relación a eso, el analista político brasileño Danilo Silvestre dijo a Sputnik que la medida puede interpretarse como "un gesto no amistoso" hacia los países incluidos en la lista, que particularmente incluye a los países sudamericanos "que han condenado la injerencia de EEUU en Venezuela".
"No puede decirse que haya sido una decisión de política migratoria o de lucha contra las drogas porque la resolución no incluye a Ecuador o a Argentina, países en los que hay cárteles o crisis económicas pero que tienen presidentes alineados a los intereses de EEUU", apuntó.
Para Silvestre, la suspensión de visas de inmigrante para brasileños "aumenta la tensión" entre Washington y Brasilia, aunque el vínculo "fue más tenso en el pasado". Para el analista, el vínculo entre los dos países fue más áspero cuando EEUU anunció aranceles a productos brasileños o incluyó sanciones contra el juez de la Suprema Corte de Brasil Alexandre de Moraes.
El experto consideró que, a pesar de las rispideces, Trump y Lula tienen actualmente "una buena relación personal" y seguramente podrán "seguir hablando entre ellos" para alcanzar acuerdos que quiten este tipo de medidas.
30 de diciembre 2025, 04:30 GMT
En una línea similar, Bohórquez-Keeney valoró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, tenga pactada una reunión con Trump para el próximo 3 de febrero en Washington, una instancia que podría acercar a las partes. Sin embargo, más que acuerdos entre los gobiernos, aventuró que EEUU podría presionar para buscar "concesiones" del lado colombiano.
El analista colombiano sostuvo, además, que con las visas EEUU buscará una negociación bilateral con los países afectados, evitando que Brasil, Colombia y Uruguay reclamen en forma conjunta.
"En la mayoría de los casos EEUU ha procurado pactar bilateralmente porque así le resulta más fácil imponer condiciones. Además, Washington puede tomar como una afrenta que los países de la región busquen plantear el tema en conjunto", opinó Bohórquez-Keeney.
