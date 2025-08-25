Mundo
Capacidad inteligente de China crecerá más del 40% en 2025 impulsada por el auge de la IA
Capacidad inteligente de China crecerá más del 40% en 2025 impulsada por el auge de la IA
La proyección aparece en el informe elaborado por la Conferencia de Potencia Informática, que se realizó en el gigante asiático durante este fin de semana
Los analistas afirmaron en el documento que la industria china de la potencia informática está entrando en una nueva etapa caracterizada por "un desarrollo de alta calidad y a gran escala". El crecimiento proyectado del 40% en la potencia informática inteligente para 2025 implica un rápido progreso en las capacidades de IA, impulsando la innovación en todos los sectores, según afirman los expertos que elaboraron el informe. También destacaron el enfoque de China en el avance de la tecnología de IA para impulsar la competitividad económica, la investigación científica y la transformación digital. Los datos del mencionado documento arrojan que la potencia informática total de gigante asiático ha crecido a una tasa anual de alrededor del 30%, según informó la cadena CCTV News. Además, los datos muestran que en 2025 la inversión en potencia informática por parte de los operadores nacionales mantendrá una tasa de crecimiento superior al 20%, señala el diario. Reflejando ese interés, el medio añade que la inversión en IA de las principales empresas chinas de internet en los próximos tres años superará los 500.000 millones de yuanes (unos 69.800 millones de dólares), "lo que abre un amplio espacio para la construcción de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones", según declaró a la agencia de noticias Xinhua el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la empresa de telecomunicaciones ZTE, Xie Junshi. "Para 2035, se proyecta que la IA contribuirá con más de 11 billones de yuanes al PIB de China, lo que representa aproximadamente entre el 4% y el 5% del PIB. Esto podría impulsar la demanda de potencia informática a un aumento de diez o incluso cien veces", declaró Rao Shaoyang, director del Instituto de Investigación de Telecomunicaciones de China.
La proyección aparece en el informe elaborado por la Conferencia de Potencia Informática, que se realizó en el gigante asiático durante este fin de semana, según consigna el diario 'Global Times'.
Los analistas afirmaron en el documento que la industria china de la potencia informática está entrando en una nueva etapa caracterizada por "un desarrollo de alta calidad y a gran escala".
El crecimiento proyectado del 40% en la potencia informática inteligente para 2025 implica un rápido progreso en las capacidades de IA, impulsando la innovación en todos los sectores, según afirman los expertos que elaboraron el informe.
También destacaron el enfoque de China en el avance de la tecnología de IA para impulsar la competitividad económica, la investigación científica y la transformación digital.
Los datos del mencionado documento arrojan que la potencia informática total de gigante asiático ha crecido a una tasa anual de alrededor del 30%, según informó la cadena CCTV News. Además, los datos muestran que en 2025 la inversión en potencia informática por parte de los operadores nacionales mantendrá una tasa de crecimiento superior al 20%, señala el diario.
Reflejando ese interés, el medio añade que la inversión en IA de las principales empresas chinas de internet en los próximos tres años superará los 500.000 millones de yuanes (unos 69.800 millones de dólares), "lo que abre un amplio espacio para la construcción de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones", según declaró a la agencia de noticias Xinhua el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la empresa de telecomunicaciones ZTE, Xie Junshi.
"Para 2035, se proyecta que la IA contribuirá con más de 11 billones de yuanes al PIB de China, lo que representa aproximadamente entre el 4% y el 5% del PIB. Esto podría impulsar la demanda de potencia informática a un aumento de diez o incluso cien veces", declaró Rao Shaoyang, director del Instituto de Investigación de Telecomunicaciones de China.
