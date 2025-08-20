Las provincias y ciudades chinas intensifican los esfuerzos para promover la fabricación inteligente
Un número cada vez mayor de gobiernos locales chinos, incluidas las potencias económicas y centros de innovación de Guangdong y Shanghái, han tomado medidas para promover la integración profunda de la industria manufacturera y la tecnología de vanguardia, señala el diario 'Global Times'.
La nota menciona la presentación de la municipalidad de Shanghái de un programa para acelerar la integración de la inteligencia artificial con la fabricación industrial. La iniciativa establece ambiciosos objetivos para el 2027: la ciudad busca promover aplicaciones inteligentes en 3.000 empresas, crear 10 modelos de referencia para la industria y 100 productos inteligentes.
El plan también contempla la implementación de 100 escenarios de aplicación de vanguardia y la construcción de unas 10 plantas de demostración de "IA+fabricación", además de impulsar un grupo de proveedores de servicios competitivos para acelerar la formación de un ecosistema de producción inteligente en Shanghái.
Unos días antes, señala el medio, las autoridades de Guangdong emitieron nuevas directrices de financiación para innovaciones en IA y robótica, especificando que los centros nacionales de innovación manufacturera recibirán apoyo fiscal.
Los subsidios cubrirán hasta el 40% del importe total de la nueva adquisición de equipos de investigación y desarrollo (I+D) (incluido el software de apoyo), con un máximo de 50 millones de yuanes (6,9 millones de dólares) para cada proyecto.
La nueva política entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta finales de 2027, informa el medio. Los proyectos financiados incluyen el establecimiento de centros de IA de última generación y fabricación avanzada, el fomento de empresas innovadoras de alto nivel, el lanzamiento de proyectos piloto emblemáticos de actualización de IA para la industria y el apoyo a comunidades de código abierto y centros de ecosistemas en la provincia, según revelaron las directrices.
"Más allá de Shanghái y Guangdong, los actores industriales de todo el país han estado apoyando activamente la transformación digital de las líneas de montaje y las fábricas mediante el uso de tecnologías de la información modernas, con el objetivo de ayudar a convertir el sector manufacturero en industrias inteligentes", afirma el diario.
Las cifras respaldan este fenómeno y dan cuenta de que se replica a lo largo del territorio. Datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) muestran que China cuenta actualmente con más de 30.000 fábricas inteligentes de nivel básico, 1.200 de nivel avanzado y más de 230 de nivel de excelencia. Estas 230 fábricas de nivel de excelencia abarcan el 80% de los sectores manufactureros.
"Este logro pone de relieve el importante progreso logrado en la transformación del panorama manufacturero del país", asegura el Global Times, que señala, citando la opinión de expertos, que esta rápida transición se debe en gran medida a las políticas gubernamentales de fomento del crecimiento, asegurando que apostar por la innovación y la fabricación inteligente será un nuevo motor de crecimiento para la economía china.
