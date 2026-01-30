https://noticiaslatam.lat/20260130/va-a-tener-su-propio-estilo-la-politica-exterior-de-kast-no-miraria-solo-hacia-eeuu-1170863376.html

"Va a tener su propio estilo": la política exterior de Kast no miraría solo hacia EEUU

"Va a tener su propio estilo": la política exterior de Kast no miraría solo hacia EEUU

Sputnik Mundo

Con su encuentro con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, abona un posible "vuelco hacia el... 30.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-30T00:17+0000

2026-01-30T00:17+0000

2026-01-30T00:17+0000

américa latina

josé antonio kast

chile

brasil

javier milei

brics

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0f/1169460795_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9b1bb382b46545e7bf8bda7238fa3779.jpg

Los primeros contactos internacionales que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mantuvo en las semanas siguientes a su victoria electoral incluyeron a varios de sus aliados naturales en la región. Además de visitar al presidente argentino, Javier Milei, al día siguiente de ser electo mandatario, Kast también se reunió en los últimos meses con otros mandatarios de similar signo político como Daniel Noboa de Ecuador, José Jerí en Perú o, más recientemente, Luis Abinader de República Dominicana o Rodrigo Paz de Bolivia.Sin embargo, el mandatario chileno decidió incluir en su lista de reuniones al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alejando del estilo conservador que caracteriza a Kast y muy cercano durante los últimos años al presidente actual de Chile, Gabriel Boric."Coincidimos en que esta es una relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas que puedan haber existido en campaña. Es distinto cuando uno representa a un país", declaró Kast a la prensa luego de reunirse con el líder brasileño, fotografiarse con él e incluso colocarse un pin con la bandera de Brasil que le obsequió el líder del Partido de los Trabajadores.Pragmatismo y desideologizaciónEn diálogo con Sputnik, el analista internacional chileno Juan Eduardo Mendoza consideró que la reunión entre Kast y Lula debe enmarcarse dentro de una tradición "pragmática y no ideológica" de la política exterior chilena que, por el momento, el presidente electo de Chile busca honrar.En ese sentido, Mendoza remarcó que hay razones suficientes para que Kast acceda a entrevistarse con Lula a pesar de las diferencias políticas, dado que Brasil es "un socio estratégico" de Chile tanto en lo comercial como en la definición de proyectos de integración como el corredor bioceánico y políticas de seguridad.Para el analista político Simón Rubiños Cea, la postura adoptada por Kast tras el encuentro con Lula ratifica, de alguna manera, algunas de las posturas que el líder del Partido Republicano chileno tomó durante la campaña electoral, cuando "tomó distancia de toda la agenda identitaria e ideológica" que lo colocaba, hasta entonces, en la misma línea de otros dirigentes conservadores de la región como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).Rubiños Cea apuntó que Kast optó por presentarse en esta campaña electoral más como "un padre que viene a salvar a la nación" de los problemas de seguridad que los chilenos han colocado como principal preocupación. Sin embargo, este cambio de postura no despeja la incertidumbre sobre qué posturas adoptará Kast desde el 11 de marzo, cuando asuma su lugar en el Palacio de la Moneda.De hecho, Rubiños Cea recordó que Kast también eligió viajar específicamente a El Salvador para reunirse con el presidente de ese país, Nayib Bukele. Por eso, no descartó que Kast vuelva a mostrarse más cercano a este tipo de líderes una vez en el Palacio de La Moneda.Mendoza, por su parte, aventuró que Kast "va a tener su propio estilo" y consideró que sería "erróneo" compararlo con otros líderes como Milei o Noboa. En ese sentido, recordó que el próximo Gobierno chileno tendrá como desafíos la búsqueda de una "estabilidad económica" a partir de inversiones extranjeras y el mejoramiento de la seguridad, a través de cooperación regional en asuntos migratorios.Estos objetivos, señaló el experto, demandarán a Kast un "pragmatismo y visión de Estado" que le faciliten la integración regional.Una política exterior racional que no olvide a China y los BRICSOtra pista del perfil que tendrá la política exterior de Kast está en la decisión de delegarle la Cancillería a Francisco Pérez Mackenna, un ingeniero comercial y empresario chileno de 67 años que hasta ahora se desempeñaba como gerente general de Quiñenco, uno de los conglomerados empresariales más importantes y director de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham).Para Mendoza, la trayectoria de Pérez Mackenna puede "favorecer una política exterior orientada a resultados económicos, inversión y estabilidad, más que a definiciones ideológicas rígidas". Así las cosas, si bien el nuevo canciller puede mostrar una "preferencia estratégica por EEUU", es probable que también "mantenga vínculos correctos y funcionales con Brasil, China y los países de los BRICS".Rubiños Cea también se mostró confiado en que la política exterior de Kast se estructure "desde una perspectiva racional" y "no se deje llevar por la ideología, que quizás lo pudiera hacer más próximo al Gobierno de EEUU". Para el analista, Kast llegará al poder con el antecedente del propio Milei, que a pesar de anunciar una ruptura de relaciones con China, sigue apostando por el vínculo con Pekín debido a su importancia como socio comercial.Ahora bien, ese pragmatismo también podría representarle dolores de cabeza al Gobierno de Kast, que requiere el apoyo de los demás partidos de la derecha a la hora de aprobar proyectos de ley en un período de gobierno que el propio Kast ha definido como de "emergencia".Para Rubiños Cea, la mayor incógnita puede estar en el Partido Nacional Libertario liderado por el excandidato presidencial Johannes Kaiser. "Es un partido muy extremo en sus posiciones y es posible que cualquier actuación que vaya en nombre de la cordura y las relaciones internacionales y no en pos de una victoria ideológica sea catalogada de errónea", advirtió.Mendoza consideró que puede haber tensiones dentro de la derecha chilena por "decisiones concretas en votaciones internacionales o posturas en organismos multilaterales", aunque confió en que la tradición política chilena "ha logrado unir al más amplio arco político" detrás de causas como los juicios en La Haya con Perú y Bolivia.

https://noticiaslatam.lat/20260122/kast-apuesta-a-un-presidencialismo-reforzado-con-su-gabinete-pero-descuida-el-congreso-1170601560.html

chile

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

josé antonio kast, chile, brasil, javier milei, brics, 💬 opinión y análisis