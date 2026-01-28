https://noticiaslatam.lat/20260128/kast-se-reune-con-bukele-es-aplicable-el-modelo-de-seguridad-salvadoreno-en-chile-1170827248.html

Kast se reúne con Bukele: ¿es aplicable el modelo de seguridad salvadoreño en Chile?

Kast se reúne con Bukele: ¿es aplicable el modelo de seguridad salvadoreño en Chile?

28.01.2026

Cuando resta poco más de un mes para su asunción, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, decidió incluir en su agenda una visita a El Salvador para reunirse con el mandatario de ese país, Nayib Bukele, y acercarse a las políticas de seguridad que convirtieron al líder salvadoreño en un referente en el combate al crimen organizado en la región.De acuerdo al equipo de Kast, el mandatario electo chileno será recibido por Bukele el 30 de enero y dispondrá de algunas horas para visitar el Centro de Confinamiento al Terrorismo (CECOT), la megacárcel para 40.000 reclusos inaugurada en 2023 que constituye uno de los símbolos del combate de ese país a las pandillas y el crimen organizado.En rueda de prensa con medios chilenos, Kast indicó que visitará el penal acompañado por la que será su ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, abogada y exfiscal de la región de Tarapacá (norte) que, durante su paso por el Ministerio Público ganó notoriedad al condenar a varios integrantes de grupos criminales que operan en el norte chileno.Steinert aclaró a los medios que "no se trata de cortar y pegar" las políticas de Bukele, sino de "llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países". En ese marco, Kast adelantó que su intención es introducir ajustes al reglamento penitenciario, de manera de asegurar que quienes cumplen condena cumplan a cabalidad las exigencias de los centros penitenciarios.Control territorial y cárceles, pilares del modeloEn diálogo con Sputnik, el experto chileno en Seguridad y Defensa Arturo Grandon consideró positivo que Kast apele a Bukele como "un referente en la región en materia de seguridad y combate al crimen organizado y sistema carcelario" que ha logrado que El Salvador "pase de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros de la región".Para Grandon, es posible que Kast traduzca algunas de las medidas aplicadas por Bukele a la situación chilena, dado que, a pesar de las diferencias, "la delincuencia y la criminalidad son las mismas en todos los países".Así las cosas, el experto consideró que Kast puede tomar nota de experiencias como el Plan de Control Territorial aplicado por Bukele a partir de 2019, que implicó una fuerte presencia policial y militar en zonas controladas por pandillas como la Mara Salvatrucha o la Mara 18. En ese sentido, subrayó que una buena política de seguridad debería contar con "presencia disuasiva permanente en aquellos lugares en los que operan grupos criminales" o un mejor control de las fronteras.Para Grandon, el CECOT que Kast visitará durante su estadía en El Salvador es "un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas". Grandon recordó que visitó el centro desde su construcción en el marco de su trabajo con asesor en seguridad y reafirmó que su funcionamiento es un ejemplo "de cómo deben trabajar los custodios y los anillos policiales y militares para el control total de los presos".El experto enfatizó la importancia de hacer más estrictos los procedimientos penitenciarios a manera de evitar, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos por parte de los reclusos, dado que los utilizan para "seguir cometiendo sus fechorías".Grandon contrapuso el funcionamiento del CECOT con los sistemas penitenciarios de la mayoría de los países latinoamericanos que "quedaron en el pasado" y funcionan en base a "fuerzas policiales sobrepasadas por la criminalidad en cuanto a procedimientos, técnicas y equipamiento".Las causas reales del delitoTambién consultada por Sputnik, la analista internacional y experta en seguridad Ana Vanessa Cárdenas admitió que Chile está experimentando "un aumento en el poder de fuego y de la violencia de las pandillas y las bandas criminales", reforzada por un aumento de la influencia trasnacional del crimen organizado.Sin embargo, Cárdenas sostuvo que las realidades de El Salvador y Chile aun son diferentes, lo que dificultaría aplicar las medidas de Bukele automáticamente a la situación chilena.Cárdenas hizo hincapié en que "la politización de la cuestión de la seguridad" en Chile puede hacer que las próximas autoridades chilenas se vuelquen por soluciones que "dan votos", pero que no necesariamente "atacan las causas reales del crimen organizado". En ese sentido, bregó por acciones "no tan visibles" como atacar las vías de financiamiento de las organizaciones criminales a través, por ejemplo, del levantamiento del secreto bancario, dificultando operaciones de lavado de dinero.La analista no ocultó su preocupación por el efecto que puede generar la construcción de una megacárcel al estilo Bukele en Chile. "Crear una cárcel con estas condiciones puede ser a largo plazo una moneda de cambio de muy alto costo porque sabemos que hay violaciones muy importantes a los Derechos Humanos", aseveró.Asimismo, Cárdenas recordó que en países como Brasil, las cárceles han servido como "los principales promotores del crimen organizado", favoreciendo el surgimiento de organizaciones como el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho y han permitido que los grupos operen desde allí.

