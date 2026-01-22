https://noticiaslatam.lat/20260122/kast-apuesta-a-un-presidencialismo-reforzado-con-su-gabinete-pero-descuida-el-congreso-1170601560.html

Kast apuesta a un "presidencialismo reforzado" con su gabinete, pero descuida el Congreso

En una ceremonia más sobria de lo previsto inicialmente como consecuencia de los incendios que afectan al país y ya produjeron al menos 20 fallecidos, Kast presentó a los 24 ministros que integrarán su gabinete desde el 11 de marzo. En su discurso, el mandatario entrante destacó que la lista cuenta fundamentalmente con "economista con experiencia en política públicas y manejo fiscal", "ingenieros y especialistas en infraestructura, energía y transporte" y "abogados con trayectoria en dos instituciones clave del Estado".En cualquier caso, en la lista de nuevos ministros aparecen muchos profesionales provenientes de la academia y el sector privado, sin una identificación clara o militancia activa en algunos de los partidos políticos que apoyaron la candidatura de Kast. Uno de los ejemplos más claros es el del próximo canciller, José Francisco Pérez Mackenna, definido por el propio equipo del nuevo presidente como "uno de los ejecutivos más influyentes de Chile" y un académico reputado en materia de "temas de economía y libre mercado".Algo similar sucede con Daniel Más, designado como "biministro" de Economía y de Minería, un ingeniero agrónomo destacado tanto en agricultura como construcción y que actualmente se desempeñaba como vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.El analista consideró que, si bien en la lista aparecen algunos dirigentes cercanos a Chile Vamos —la coalición de centroderecha que respaldó la candidatura de Evelyn Matthei— lo más notorio en la lista de ministros designados es la ausencia de integrantes del Partido Nacional Libertario liderado por Johannes Kaiser.Para Mella, esta falta de dirigentes de la fuerza política de Kaiser en el primer equipo de Gobierno aparece como una de las novedades "verdaderamente importantes" en el anuncio del mandatario entrante, ya que abre una interrogante sobre la relación que el próximo Ejecutivo tendrá con el Congreso, donde los libertarios tienen una senadora y ocho diputados que llegaron al Legislativo en una plancha conjunta con el Partido Republicano de Kast.El analista advirtió que no haber escogido ministros del Partido Nacional Libertario podría dejar al grupo de Kaiser con las manos libres para mantener una postura de "autonomía" con respecto al Gobierno, y quizás "de cierta aridez" con Kast. Esa tensión ya se vio en las horas previas al anuncio del gabinete, ya que Kaiser afirmó que su partido "no es de tercera categoría" y no aceptaría ocupar cargos de subsecretarías sino era parte del "comité político" de Kast, es decir, los puestos más relevantes de la administración.Así las cosas, Mella advirtió que el jefe de Estado electo puede haber armado su equipo de gobierno a partir de una "hipótesis riesgosa" que, en favor de dirigentes independientes, puede impedir que asegure las mayorías en el Congreso. "En Partido Republicano tiene aproximadamente el 20% de los diputados, pero deja dudas sobre si este gabinete va a poder construir las mayorías necesarias y si podrá mostrar productividad legislativa en el primer año", apuntó.Al mismo tiempo que le puede representar un problema en el Congreso, no contar con la escuadra de Kaiser también puede, según Mella, ahorrarle a la gestión de Kast tener que enfrentar las tensiones internas que hubieran generado "las diferencias de carácter ideológico que algunos dicen son imposibles de resolver entre los militantes de los partidos de derecha", particularmente entre los libertarios y los militantes de partidos más de centro como Evópoli o Renovación Nacional.El liderazgo de Kast y los conflictos de interesesDurante la presentación del gabinete, Kast insistió en un concepto muy repetido durante su campaña electoral: que el suyo será un "gobierno de emergencia" que afrontará, específicamente, una "emergencia en seguridad", una "emergencia económica", una "emergencia social" y, finalmente, una "emergencia del Estado".Para Mella, la apelación a un mandato de urgencia podría conjugarse con el perfil de los ministros escogidos para favorecer el liderazgo de Kast, manteniéndose como una figura de relevancia absoluta ante ministros con poco recorrido político y sin representar a partidos concretos.En ese sentido, enfatizó que el de Kast puede presentarse como un gobierno de "un presidencialismo reforzado" que, en contrapartida, se encuentre con dificultades para acordar en el Congreso. Esa característica podría llevar a que, a pesar de las emergencias declaradas por Kast, el Gobierno no logre aprobar gran cantidad de leyes que atiendan esos problemas.Al mismo tiempo, el número de profesionales y exgerentes de empresas devenidos en ministros puede poner a Kast ante otra batalla, la de los "conflictos de interés" con el sector privado y las organizaciones empresariales que hasta ahora patrocinaban a quienes serán sus ministros desde el 11 de marzo.Para Mella, esta tensión tuvo su primer lance en la sorpresiva decisión de Kast de quitar del gabinete a Santiago Montt, CEO de la minera canadiense Los Andes Copper. La designación fue revertida por el propio presidente electo apenas horas antes de la presentación, según medios chilenos debido a la molestia del próximo mandatario porque el nombramiento fue hecho público antes por la empresa."El gesto de Kast en relación a Montt tiene que ver con eso del ser el centro del Gobierno. Él va a tomar las decisiones y, por tanto, si una empresa anuncia un ministro antes que él, corresponde tener la señal de bajarlo", interpretó Mella.De hecho, Kast resolvió el dilema rápidamente encomendando la cartera de Minería al propio ministro de Economía, convirtiendo a Daniel Más en "biministro" de Economía y Minería.Mella consideró que otro ejemplo de la gravitación del poder que pretende mantener Kast está en haber delegado el Ministerio de Defensa al abogado Fernando Barros, conocido por haber sido abogado y vocero del exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) durante su detención en Londres. No es el único litigante vinculado a esta figura en el gabinete, ya que Fernando Rabat, quien defendió a Pinochet en otros casos, fue nominado como ministro de Justicia.Para Mella, ubicar en el equipo de Gobierno a dos exabogados de Pinochet en Defensa y Justicia se enlaza con uno de los temas sensibles para su Gobierno: la situación judicial de exrepresores de la dictadura que se mantienen presos en el penal de Punta Peuco. Según el analista, haber colocado a "personas muy cercanas a las Fuerzas Armadas" en puestos clave podría ser una manera de "taponear una eventual crítica" del Partido Nacional Libertario y los sectores más a la derecha del espectro político.

