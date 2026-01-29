https://noticiaslatam.lat/20260129/alivio-financiero-el-riesgo-pais-de-argentina-cae-hasta-su-nivel-mas-bajo-en-ocho-anos-1170830581.html

"Alivio financiero": el riesgo país de Argentina cae hasta su nivel más bajo en ocho años

"Alivio financiero": el riesgo país de Argentina cae hasta su nivel más bajo en ocho años

El indicador que mide la sobretasa que deben pagar los bonos soberanos de Argentina en comparación con los estadounidenses rompió la barrera de los 500 puntos... 29.01.2026

El riesgo país de Argentina cayó a 496 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018, y consolidó una mejora significativa en la percepción financiera del país. El indicador elaborado por el banco estadounidense JP Morgan perforó por primera vez en casi ocho años el umbral de los 500 puntos, impulsado por alzas en los bonos soberanos y una mayor estabilidad cambiaria.La baja se inscribe en una tendencia descendente sostenida durante enero, mes en el que el indicador acumuló un retroceso superior al 13%. El movimiento estuvo acompañado por una recuperación de los títulos en dólares bajo ley extranjera y local, reflejando una compresión del riesgo exigido por los inversores para financiar deuda argentina.Uno de los factores clave fue la acumulación de reservas del Banco Central. Durante el primer mes del año, la autoridad monetaria compró cerca de 1.000 millones de dólares en el mercado oficial, revirtiendo parcialmente la pérdida de divisas registrada en 2025 y enviando una señal de mayor capacidad para afrontar compromisos financieros de corto plazo.El Gobierno celebró la caída del indicador por su impacto potencial sobre el acceso al financiamiento externo. Un riesgo país en torno a los 500 puntos es considerado por el mercado como un umbral relevante para evaluar un eventual regreso al mercado voluntario de deuda, cerrado para Argentina tras una historia signada por sucesivos defaults y reestructuraciones de los últimos años.La mejora cobra especial relevancia de cara a los vencimientos de deuda externa previstos para 2026. Según estimaciones oficiales y privadas, el país sudamericano deberá afrontar pagos por entre 18.000 y 20.000 millones de dólares el año, incluyendo capital e intereses de bonos soberanos y compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).No obstante, y a pesar del descenso, Argentina todavía mantiene un riesgo país elevado en comparación con sus vecinos. Economías como Uruguay, Chile o Brasil registran niveles significativamente menores, de entre 70 y 190 puntos básicos, lo que refleja una brecha aún considerable en términos de acceso al crédito.Pese a ello, la compresión reciente del riesgo país refleja un relativo alivio que comenzó a respirar la Casa Rosada tras el triunfo en las elecciones legislativas de octubre de 2025. El dato repercutió en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street.¿Por qué es tan relevante?Según el experto, "estamos viendo un ordenamiento general que lleva más previsibilidad a las pequeñas compañías", lo cual permite "proyectar inversiones estrategias financieras con un horizonte menos difícil que el observado en el último tiempo".Consultado por Sputnik, Alejo Muratti, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales coincidió en que la baja del indicador responde a uno de los ejes centrales del programa económico. Según detalló, "no es un dato aislado, sino una condición necesaria para que el Gobierno pueda acceder a los mercados internacionales de deuda y evitar el pago de contado de compromisos externos en un contexto de fuerte escasez de dólares".El consultor remarcó que los vencimientos de deuda de este año y de los próximos "obligan a pensar en esquemas de refinanciamiento". En ese marco, destacó que la posibilidad de emitir deuda a tasas más razonables resulta clave "para sostener la estabilidad financiera, tanto para el sector público como para eventuales colocaciones privadas".El contraste con la economía realPara Muratti, la reducción del riesgo país "es, sin lugar a dudas, una victoria que se anota Milei en su programa económico, pero que no necesariamente implica que la economía real esté ordenada". El economista describió un escenario adverso para la industria y el comercio, "afectados por la apertura importadora y el atraso cambiario, que terminan siendo un combo muy complicado para competir".Muratti rechazó la idea de una macroeconomía ordenada frente a una microeconomía desordenada. Para el analista, "se trata de un mismo proceso con impactos diferenciados entre sectores, donde la mejora financiera convive con tensiones que limitan una recuperación homogénea de la actividad"Lazzari coincidió en que existe una diferencia visible en el desempeño de ambas esferas, aunque consideró que no se trata de dinámicas incompatibles. "Hay muchas señales del contraste entre la situación financiera y la economía real, pero no es que sean contradictorias", sostuvo, y agregó que "una baja sostenida del costo del endeudamiento podría convertirse en un alivio gradual para las empresas".

