Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y derriba 109 drones en una jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.315 soldados en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 150 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas utilizadas por las FFAA de Ucrania, almacenes de municiones, lugares de montaje de drones, al igual que contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 109 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.126 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.324 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.651 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.845 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.846 vehículos militares especiales.
