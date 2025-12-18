https://noticiaslatam.lat/20251218/kast-gana-las-presidenciales-en-chile-sera-un-pinochet-20-1169477058.html

Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?

Por casi diecisiete puntos porcentuales, el republicano José Antonio Kast se impuso en segunda vuelta a Jeannette Jara, mostrando un discurso más mesurado y... 18.12.2025, Sputnik Mundo

Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar la reciente incautación del petrolero Skipper por parte de EEUU en el mar Caribe.

