'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?
Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?
Sputnik Mundo
Por casi diecisiete puntos porcentuales, el republicano José Antonio Kast se impuso en segunda vuelta a Jeannette Jara, mostrando un discurso más mesurado y... 18.12.2025, Sputnik Mundo
por todo lo alto
josé antonio kast
augusto pinochet
jeannette jara
chile
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar la reciente incautación del petrolero Skipper por parte de EEUU en el mar Caribe.
Darío Orellana
Darío Orellana
Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?
Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?
Sputnik Mundo
Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?

15:00 GMT 18.12.2025
Darío Orellana
Alberto García
Por casi diecisiete puntos porcentuales, el republicano José Antonio Kast se impuso en segunda vuelta a Jeannette Jara, mostrando un discurso más mesurado y conciliador en comparación a lo mostrado en campaña, pero se mantiene una gran incertidumbre por saber qué caminos tomará para cumplir con sus promesas.
