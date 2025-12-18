https://noticiaslatam.lat/20251218/kast-gana-las-presidenciales-en-chile-sera-un-pinochet-20-1169477058.html
Kast gana las presidenciales en Chile: ¿será un Pinochet 2.0?
Por casi diecisiete puntos porcentuales, el republicano José Antonio Kast se impuso en segunda vuelta a Jeannette Jara, mostrando un discurso más mesurado y... 18.12.2025, Sputnik Mundo
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar la reciente incautación del petrolero Skipper por parte de EEUU en el mar Caribe.
Darío Orellana
Darío Orellana
Darío Orellana
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
Por casi diecisiete puntos porcentuales, el republicano José Antonio Kast se impuso en segunda vuelta a Jeannette Jara, mostrando un discurso más mesurado y conciliador en comparación a lo mostrado en campaña, pero se mantiene una gran incertidumbre por saber qué caminos tomará para cumplir con sus promesas.
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar la reciente incautación del petrolero Skipper por parte de EEUU en el mar Caribe.