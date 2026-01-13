https://noticiaslatam.lat/20260113/acumular-dolares-sin-devaluar-es-el-dilema-central-del-gobierno-argentino-para-2026-segun-un-1170316998.html

Acumular dólares sin devaluar es el dilema central del Gobierno argentino para 2026, según un experto

Acumular dólares sin devaluar es el dilema central del Gobierno argentino para 2026, según un experto

Sputnik Mundo

13.01.2026

El Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei completó su primer reto financiero de 2026, pero el programa económico aún mantiene una piedra en su zapato. Tras cancelar el vencimiento de 4.200 millones de dólares con bonistas privados, la Casa Rosada enfrenta ahora un dilema central de su programa económico: cómo acumular reservas internacionales sin permitir un alza del dólar que ponga en riesgo el proceso de desinflación. El desafío se vuelve más complejo ante un calendario de deuda exigente y una falta acuciante de divisas.Las reservas netas del Banco Central continúan en terreno negativo, en torno a los 15.000 millones de dólares: es decir, Argentina debe un caudal de divisas ampliamente superior al que tiene en su haber. Si bien el pago de enero alivió el perfil inmediato de vencimientos, no resolvió el problema estructural de escasez crónica. La operación permitió ganar tiempo, pero dejó expuesta la fragilidad del frente externo.En 2026, Buenos Aires enfrentará compromisos en moneda extranjera por unos 8.800 millones durante el resto de 2026, entre deuda con privados y pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI). El monto había superado los 12.500 millones antes del pago de enero, pero sigue siendo elevado para una economía sin acceso pleno a los mercados, habida cuenta de que el Riesgo País —que mide la probabilidad de default— todavía continúa siendo de los más altos de la región (577 puntos básicos), a pesar del derrumbe alcanzado en 2025.Sin embargo, la política cambiaria choca con la necesidad de recomponer reservas. Bajo el nuevo esquema implementado, el Banco Central puede comprar divisas en el mercado cambiario, pero con márgenes acotados, solamente si la cotización de la moneda llega al límite superior de las "bandas de flotación", que se actualiza mensualmente según la inflación. La brecha cambiaria reducida y el límite operativo fijado para intervenir restringen la velocidad de acumulación, en un contexto donde cada dólar resulta clave.El Fondo Monetario Internacional (FMI) aparece como un condicionante silencioso. En 2026, Argentina deberá afrontar revisiones periódicas del acuerdo firmado en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares, con metas de reservas que ya mostraron desvíos durante el primer tramo del programa. Si bien el organismo ha concedido dispensas en el pasado reciente, la acumulación de divisas sigue siendo uno de los puntos más sensibles del programa económico.El alivio financiero también tiene un calendario limitado. El ingreso de dólares comerciales depende en gran medida de la liquidación de la cosecha agropecuaria, que se concentra entre abril y junio. Hasta entonces, el Gobierno se apoya en el apoyo crediticio externo y un conjunto de privatizaciones para transitar los meses de mayor fragilidad externa.Mantener el dólar contenido tiene, además, costos económicos. Un tipo de cambio real bajo mejora el frente inflacionario, pero erosiona la competitividad de sectores exportadores y de la industria local, habida cuenta del aluvión de importaciones de bienes terminados cuyo impacto comienza a sentirse en términos de producción manufacturera y nivel de empleo formal.Un problema estructural"Hoy el tipo de cambio es la herramienta central para controlar la inflación, pero también el principal obstáculo para cumplir con la acumulación de reservas. Este es el dilema central del Gobierno", dijo a Sputnik el economista Francisco Cantamutto. Según el experto, el Gobierno priorizó un dólar "barato" para consolidar la desinflación lograda durante los primeros dos años de gestión, aun a costa de postergar una meta clave exigida por los organismos multilaterales de crédito.De acuerdo con el especialista, la estrategia desplegada por la Casa Rosada permitió mostrar estabilidad de precios, pero generó una fragilidad financiera persistente. "El Gobierno explotó al máximo el dólar atrasado, postergando una meta central para el FMI: la acumulación de divisas para afrontar los pagos. Esto significa una tranquilidad a corto plazo, pero con un problema de fondo que no se resuelve", advirtió.En esa línea, Cantamutto consideró que una corrección cambiaria no tendría el impacto inflacionario de otros ciclos. "Una devaluación en este marco no llevaría a un fuerte salto en la inflación: ante la caída del consumo, los comercios no tienen margen para remarcar. Pero esto no es una buena noticia, porque significa que los salarios están muy deprimidos", remarcó.Finalmente, el consultor incorporó el factor político. "Un dólar más competitivo sería favorable para el Gobierno, sobre todo porque no es un año electoral", sostuvo. En ese contexto, una devaluación moderada emerge como una herramienta para recomponer reservas sin pagar un costo inmediato.¿Un as bajo la manga?En diálogo con Sputnik, el economista Alejo Muratti puso el foco en el frente financiero inmediato. "El pago de 4.200 millones de dólares a bonistas privados permitió superar el primer escollo de 2026, pero todavía restan vencimientos muy importantes", subrayó.El investigador refirió que el último pago se logró mediante una combinación excepcional de recursos. "Se afrontó con depósitos del Tesoro, la venta de represas hidroeléctricas y un préstamo de bancos por unos 3.000 millones", detalló, lo que revelaría que el esquema actual no es replicable sin acceso pleno a los mercados.El experto estimó que el mayor desafío no es la deuda privada, sino el vínculo con el FMI. "Argentina tendrá una salida neta de unos 2.300 millones de dólares con el Fondo y debe acumular cerca de 10.000 millones en reservas", explicó, una meta que hoy luce compleja con un dólar bajo en términos históricos.En ese contexto, afirma que el tipo de cambio actual "no permite una competitividad exportadora suficiente para generar los dólares que exige el programa con el FMI".

