"Alivio con dudas": Milei lleva a la inflación anual de Argentina a su nivel más bajo en ocho años

El dato es el más bajo de los últimos ocho años. El 2,8% mensual que reflejó diciembre —publicado oficialmente este 13 de enero— redundó en un avance de 31,5% anual: se trata del valor más bajo desde el 2017, cuando el Índice de Precios al Consumidor había arrojado un 24,8%. El dato consolida el principal logro económico de la Administración de Milei, aunque persisten interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema.El registro fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y celebrado ampliamente por el Ejecutivo. Con este resultado, la inflación de 2025 se ubicó muy por debajo del 117,8% registrado en 2024 —primer año de gestión del libertario—, y aún más del 211,4% de 2023, que había constituido uno de los episodios de mayor inestabilidad de precios en lo que va del siglo.Sin embargo, el recorrido de 2025 no fue lineal. Tras el derrumbe inicial de la inflación en el primer semestre, el índice dejó de caer mes a mes desde mayo, cuando había tocado el 1,5% mensual, récord en siete años. Desde entonces, los precios retomaron una tendencia ascendente gradual hasta estabilizarse por encima del 2,5% mensual durante el último trimestre del año. Este comportamiento consolidó lo que los analistas describen como un "piso inflacionario", dado que los efectos del ajuste parecieran haber encontrado un límite.El tipo de cambio aparece como una variable clave del proceso. A lo largo del año, el Ejecutivo intervino el mercado para evitar saltos bruscos del dólar, aun cuando la inflación avanzó por encima del ritmo de depreciación. Esa estrategia contribuyó a evitar un traslado masivo a precios, pero también profundizó el atraso cambiario y presionó sobre las reservas internacionales, que ahora constituyen el foco de la incertidumbre en virtud de los compromisos de deuda que afrontará el Gobierno en el corto plazo.Para el 2026 la expectativa oficial es por demás optimista. El Presupuesto aprobado por el Congreso proyecta una inflación anual del 10,1%, una meta que el mercado considera ambiciosa. Las propias proyecciones privadas anticipan que sostener registros mensuales por debajo del 2% será complejo en un contexto de ajustes tarifarios pendientes —que elevarían precios de insumos claves como electricidad y gas— y el nuevo esquema cambiario, que estipula que el nivel del dólar se actualice según la inflación.Entre la calma y la alerta"La caída de la inflación se sintió en todos los comercios. Estuvimos sin remarcar precios durante seis meses, algo que no se daba desde hace varios años", dijo a Sputnik Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Según el empresario, la estabilidad fue percibida como un "alivio tanto para comerciantes como para consumidores".Sin embargo, el freno inflacionario no se tradujo en una mejora de las ventas. Por el contrario, el menor ritmo de alzas convive con una demanda cada vez más limitada. Savore advirtió que el impacto más visible se da en los alimentos, un rubro clave para medir el pulso social: "cada vez vemos más familias que reemplazan productos básicos por otros de segunda marca. Cayó bastante el consumo de carne, por ejemplo", remarcó. Esa conducta revela, a su juicio, que la desaceleración inflacionaria se sostiene en parte por "la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que no pueden convalidar muchos aumentos"."Tanto para el consumidor como para el comerciante es una buena noticia ver que frena la locura de los precios, pero ahora estamos chocando con un límite en la demanda", resumió Savore. De acuerdo con el comerciante, la inflación dejó de ser el principal problema diario, pero fue reemplazada por otro desafío: "el tema ahora es mantener la rentabilidad pese a la caída del consumo. Hay un alivio, pero con dudas".Los límites de la desinflaciónConsultado por Sputnik, el economista Isaac Rudnik apuntó que "Milei ha logrado bajar considerablemente [el índice], y ese es su principal activo económico, pero también político". Sin embargo, el experto remarcó que "la inflación llegó a un piso que no logra perforar desde hace varios meses ya, y eso es un problema porque el Gobierno está apostando todas sus fichas a mantenerla a la baja".En particular, el especialista enfatizó en un virtual impacto de una devaluación como la que el mercado descuenta para este año. "Hasta ahora, cada aumento del dólar se trasladó a los precios, por lo que no hay razón para pensar que este efecto no se repetirá", afirmó.El economista también puso el foco en las secuelas de las propias medidas previstas por la Casa Rosada. "Ahora se enfrenta a un desafío central que es mantener el control de precios mientras simultáneamente busca aumentar las tarifas públicas, ceder el ajuste fiscal para tener más obra pública y llevar algún tipo de alivio a los hogares que han perdido poder adquisitivo", explicó. Esa combinación, destacó, vuelve más difícil sostener el equilibrio logrado en 2025.

