Lavrov hace un balance de los logros de la diplomacia rusa en 2025
08:13 GMT 20.01.2026 (actualizado: 09:51 GMT 20.01.2026)
© Sputnik
Además de presentar los resultados de la actividad del Ministerio de Exteriores en 2025, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, expone las principales líneas de trabajo de la diplomacia rusa para 2026. Asimismo, representantes de la prensa nacional y extranjera podrán formular preguntas.
La gran rueda de prensa de Lavrov siempre despierta un notable interés entre los medios de comunicación. En 2026, cerca de 400 periodistas se han acreditado para el evento, aseveró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Sputnik te invita a seguir en directo el resumen de la diplomacia rusa en 2025.
Europa y Rusia
Los líderes europeos mantienen sus planes de infligir una derrota estratégica a Rusia, denunció Lavrov.
"Ni siquiera menciono el deseo de la mayoría de los países occidentales de seguir utilizando al régimen de Kiev para la confrontación armada con Rusia. El objetivo de infligirnos una derrota estratégica ya no se menciona con tanta frecuencia, pero todo indica que sigue presente en las mentes y los planes, especialmente de los líderes europeos", resaltó.
El objetivo de impulsar la derrota estratégica de Rusia permanece en la mente y los planes de los líderes europeos, añadió. Sin embargo, agregó que Rusia está dispuesta a trabajar en el ámbito externo con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar sin chantaje, sobre la base de la reciprocidad.
En este sentido, aseveró que el "aislamiento" de Rusia que Occidente buscaba no se materializó.
"Ya no es un secreto: el notorio aislamiento de Rusia no se materializó, digan lo que digan nuestros detractores. Los eventos más importantes fueron las celebraciones del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, el desfile en la Plaza Roja y la gran cantidad de invitados extranjeros", señaló el canciller ruso.
Añadió que "agradecemos enormemente a todos los que participaron personalmente en estas celebraciones o enviaron una delegación especial".
La crisis ucraniana
Los europeos intentan persuadir a EEUU para que cambie su postura sobre Ucrania, señaló Lavrov.
"Nuestros vecinos occidentales, principalmente europeos, han hecho todo lo posible para socavar estos acuerdos. Están actuando de la misma manera con respecto a las iniciativas presentadas por la Administración de Donald Trump, intentando por todos los medios persuadir a la Administración estadounidense para que no negocie con la Federación de Rusia", subrayó.
En sus palabras, por las declaraciones de políticos y líderes europeos, "e incluso de Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, Macron y Rutte, se están preparando seriamente para una guerra contra la Federación de Rusia. Y, de hecho, no lo ocultan".
Al mismo tiempo, aseguró que EEUU es el único país occidental dispuesto a abordar las causas profundas del conflicto ucraniano. La Administración de Trump es pragmática y reconoce la necesidad no solo de unir a los países bajo su liderazgo, sino también de tener en cuenta sus intereses, afirmó.
Groenlandia
Antes resultaba difícil imaginar que los debates en torno a Groenlandia acabarían planteando la cuestión de la preservación de la unidad de la OTAN, comentó el ministro al destacar que en Occidente "se acumulan tendencias de crisis".
"Dentro de la propia sociedad occidental, se están acumulando tendencias de crisis. Groenlandia es un ejemplo evidente, del que todo el mundo habla, y en torno al cual se desarrollan debates de tal calibre que, en términos generales, antes era difícil imaginar que algo así pudiera ocurrir, incluidas las perspectivas de mantener a la OTAN como un bloque militar-político occidental unificado", indicó.
En este contexto, Lavrov alertó que actualmente la política global se rige por la ley del más fuerte, en alusión a las últimas demostraciones de fuerza de Estados Unidos en el mundo.
"Las reglas en las que debería basarse el orden mundial (...) han sido tachadas. Hoy por hoy rige la ley del más fuerte", recalcó.
El ataque de EEUU a Venezuela, una "brutal invasión armada"
El ataque de Estados Unidos, perpetrado el pasado 3 de enero, contra Venezuela es una invasión armada brutal, aseveró Lavrov.
"Ya he mencionado lo turbulento que ha sido este año. Hemos sido testigos de acontecimientos sin precedentes: la brutal invasión militar estadounidense a Venezuela, con decenas de muertos y heridos, y la captura y expulsión del presidente legítimo, Nicolás Maduro, y su esposa", declaró el canciller ruso.
La situación en Irán
Rusia está profundamente preocupada por los intentos externos de desestabilizar la situación en Irán, enfatizó el ministro.
"Provocan una profunda preocupación los intentos abiertos y declarados de fuerzas externas de desestabilizar la situación política interna en Irán", expresó.
La cuestión de Palestina
La creación de un Estado palestino sigue siendo crucial a la luz de la iniciativa de paz del presidente de EEUU, Donald Trump, enfatizó el canciller ruso.
"Estamos convencidos de que para una solución a largo plazo en Oriente Medio es necesario implementar finalmente la decisión de la ONU de establecer un Estado palestino, y quiero enfatizar que este criterio sigue siendo plenamente relevante a la luz de la actual iniciativa del presidente Trump de crear un Consejo de Paz", declaró.
Asimismo, informó que EEUU entregó a Rusia el borrador de la carta del Consejo de Paz para Gaza.
"Recientemente hemos recibido propuestas concretas, proyecto del estatuto de esta estructura", subrayó.
Rusia y China
Las relaciones entre Rusia y China no tienen precedentes en su nivel y profundidad, indicó Lavrov.
"Ya he mencionado nuestras relaciones con China. Son sin precedentes en cuanto a su nivel, profundidad y coincidencia de posturas respecto a la evolución de la situación en Eurasia y en el escenario global en general", aseveró el canciller.
