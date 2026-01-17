Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260117/ante-las-acciones-de-eeuu-el-mundo-parece-sentirse-mas-atraido-a-china-1170443067.html
Ante las acciones de EEUU, "el mundo parece sentirse más atraído" a China
Ante las acciones de EEUU, "el mundo parece sentirse más atraído" a China
Sputnik Mundo
El diario Financial Times señaló que un número creciente de países ya ve como a un adversario al país norteamericano y a Pekín como un aliado. El diario señala... 17.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-17T10:02+0000
2026-01-17T10:02+0000
internacional
china
eeuu
financial times
venezuela
petróleo
washington
pekín
casa blanca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170445338_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c458632f6a55755051ef7ad69ba8d9fa.jpg
"Los intentos de la Administración de Joe Biden por revivir una lucha de la Guerra Fría no lograron convencer a actores clave, quienes rechazaron sumarse a las narrativas morales impuestas desde la Casa Blanca", dice al respecto el medio.La publicación asegura que, en la actual Administración republicana, la diplomacia estadounidense ha abandonado los matices y el discurso presuntamente edificante para adoptar una política exterior basada en la brutalidad y sin "adornos". En ese sentido, señalan que Washington ya no se molesta en ocultar los intereses reales detrás de sus acciones, como en la reciente intervención en Venezuela.Encuestas recientes sugieren que, debido a este marco de Washington, sumado a la política comercial de aranceles, una parte cada vez mayor de la población global percibe la influencia de China como algo positivo y en ascenso."Mientras Estados Unidos apuesta por la demostración de fuerza, el mundo parece sentirse más atraído por el modelo de desarrollo y comercio de Pekín", apunta el Financial Times.El diario explica que el atractivo de China no es un misterio, pues se basa en su liderazgo en sectores tecnológicos y de consumo, como vehículos eléctricos y energías renovables. Además, el gigante asiático mantiene una postura que muchos perciben como pacifista al no realizar operaciones militares ofensivas fuera de lo que considera su territorio.Además, la doctrina de "America First" (Estados Unidos Primero") ha llevado a cada vez más países, incluidos aliados europeos, a ver al país estadounidense más como un rival o adversario que como un socio confiable, apunta el medio británico."El poder genera obediencia y conformidad, pero no lealtad. Los poderosos no deberían esperar solidaridad cuando su poder decae", concluye la nota, refiriéndose a EEUU y al creciente número de naciones que buscan distanciarse de su influencia y dictados.
https://noticiaslatam.lat/20251217/1169529151.html
https://noticiaslatam.lat/20251221/1169633027.html
china
eeuu
venezuela
washington
pekín
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170445338_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b46af7489733b34497a62be7456907d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, eeuu, financial times, venezuela, petróleo, washington, pekín, casa blanca
china, eeuu, financial times, venezuela, petróleo, washington, pekín, casa blanca

Ante las acciones de EEUU, "el mundo parece sentirse más atraído" a China

10:02 GMT 17.01.2026
© AP Photo / Vincent ThianEl presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, y sus respectivas delegaciones, hablan durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el viernes 16 de enero de 2026.
El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, y sus respectivas delegaciones, hablan durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el viernes 16 de enero de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Vincent Thian
Síguenos en
El diario Financial Times señaló que un número creciente de países ya ve como a un adversario al país norteamericano y a Pekín como un aliado. El diario señala que "décadas de dobles estándares e hipocresía por parte de Washington" venían provocando un agotamiento generalizado, tanto fuera como dentro de EEUU.
"Los intentos de la Administración de Joe Biden por revivir una lucha de la Guerra Fría no lograron convencer a actores clave, quienes rechazaron sumarse a las narrativas morales impuestas desde la Casa Blanca", dice al respecto el medio.
La publicación asegura que, en la actual Administración republicana, la diplomacia estadounidense ha abandonado los matices y el discurso presuntamente edificante para adoptar una política exterior basada en la brutalidad y sin "adornos". En ese sentido, señalan que Washington ya no se molesta en ocultar los intereses reales detrás de sus acciones, como en la reciente intervención en Venezuela.
Bandera de China - Sputnik Mundo, 1920, 17.12.2025
Pekín se opone a la "intimidación unilateral" de Washington a Caracas
17 de diciembre 2025, 23:11 GMT
Encuestas recientes sugieren que, debido a este marco de Washington, sumado a la política comercial de aranceles, una parte cada vez mayor de la población global percibe la influencia de China como algo positivo y en ascenso.

"Mientras Estados Unidos apuesta por la demostración de fuerza, el mundo parece sentirse más atraído por el modelo de desarrollo y comercio de Pekín", apunta el Financial Times.
El diario explica que el atractivo de China no es un misterio, pues se basa en su liderazgo en sectores tecnológicos y de consumo, como vehículos eléctricos y energías renovables. Además, el gigante asiático mantiene una postura que muchos perciben como pacifista al no realizar operaciones militares ofensivas fuera de lo que considera su territorio.
La alianza entre Moscú y Pekín garantiza la estabilidad global, detalla experto - Sputnik Mundo, 1920, 21.12.2025
La alianza entre Moscú y Pekín garantiza la estabilidad global, detalla experto
21 de diciembre 2025, 00:33 GMT
Además, la doctrina de "America First" (Estados Unidos Primero") ha llevado a cada vez más países, incluidos aliados europeos, a ver al país estadounidense más como un rival o adversario que como un socio confiable, apunta el medio británico.

"El poder genera obediencia y conformidad, pero no lealtad. Los poderosos no deberían esperar solidaridad cuando su poder decae", concluye la nota, refiriéndose a EEUU y al creciente número de naciones que buscan distanciarse de su influencia y dictados.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала