https://noticiaslatam.lat/20260119/mckinley-el-presidente-que-aprovecho-la-decadencia-europea-para-impulsar-la-expansion-de-eeuu-1170472760.html

McKinley, el presidente que aprovechó la decadencia europea para impulsar la expansión de EEUU

McKinley, el presidente que aprovechó la decadencia europea para impulsar la expansión de EEUU

Sputnik Mundo

El 25° presidente de EEUU es recordado como el arquitecto de la transformación de su país en una potencia mundial a inicio del siglo XX, quien detectó el... 19.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-19T02:14+0000

2026-01-19T02:14+0000

2026-01-19T02:14+0000

internacional

eeuu

donald trump

aranceles

groenlandia

venezuela

cuba

william mckinley

abraham lincoln

canal de panamá

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170472603_0:31:1025:607_1920x0_80_0_0_c8c497f96003e79be1bd7c7f5dfd7b6d.jpg

Si bien su nombre no suele aparecer habitualmente en los listados de los presidentes más importantes o populares en la historia de EEUU —como sí el caso de George Washington, Abraham Lincoln o Franklin D. Roosevelt—, en las últimas semanas la relevancia del legado del Gobierno de William McKinley (1897-1901) se ha hecho más evidente que nunca.Esto no solo porque el actual presidente de EEUU, Donald Trump (republicano y entusiasta de los aranceles como el propio McKinley), suele mencionarlo como su gran inspiración —invocó su nombre incluso en su discurso de inauguración el pasado 20 de enero y colgó un retrato suyo en la Oficina Oval—, sino que la política expansionista del 25° mandatario estadounidense, basada en el aprovechamiento de la debilidad militar y económica europea, no podría ser más actual. El fin de la influencia del Viejo MundoNacido en Ohio y veterano de la Guerra Civil, McKinley llegó a la Casa Blanca en 1897 tras 14 años en la Cámara de Representantes, donde como legislador impulsó la Ley Arancelaria de 1890, conocida popularmente como el "Arancel McKinley". Esta normativa elevó los impuestos a las importaciones en un promedio del 50%, con la intención de blindar a la industria nacional frente a la competencia extranjera y consolidar a la naciente clase trabajadora urbana (objetivo que fue logrado, ya que entre 1880 y 1910, la mano de obra industrial estadounidense se triplicó).Una vez como presidente, sin embargo, enfocó su atención no solo en ampliar los horizontes comerciales —en parte debido a la sobreproducción generada por su política proteccionista—, sino también en expandir los límites territoriales de EEUU. Su visión perseguía no tanto la prosperidad económica interna, sino el impulso de la presencia estratégica del país alrededor del mundo, que había sido dominio exclusivo de los imperios europeos desde el siglo XV en adelante.Su presidencia, que llegaría a un abrupto final en 1901 apenas luego de obtener la reelección al ser asesinado por un militante anarquista en un evento público, coincidió con un momento en el que las estructuras imperiales de Europa comenzaban a mostrar signos de fatiga y agotamiento. McKinley supo leer esta vulnerabilidad y buscó posicionar a Estados Unidos como el heredero natural de la influencia en el Caribe y el Pacífico, marcando el inicio de una era de expansión para el país norteamericano basada en el control de rutas marítimas y territorios clave para la seguridad nacional.Uno de los episodios claves de esta política fue el triunfo en la guerra Hispano-Estadounidense en 1898, un conflicto que confirmó la decadencia del imperio español, tras casi tres siglos de dominio en el continente americano. Al derrotar rápidamente a una potencia europea de capa caída, el exmandatario logró que Washington controlara Puerto Rico y Guam, estableciendo baluartes estratégicos en el Caribe y el Océano Pacífico.Esta victoria no solo fue militar, sino que representó el principio del final de la influencia del Viejo Mundo —una Europa acostumbrada durante siglos a tomar territorios por la fuerza y no a perderlos— y la primera señal de lo que sucedería en el resto del siglo XX: la superioridad de la flamante potencia estadounidense por sobre los países europeos.La visión expansionista de McKinley también se materializó con la conquista de las islas Filipinas y la anexión de Hawái en 1898, un movimiento que consolidó la hegemonía estadounidense en el Pacífico central. Aunque el proceso se había gestado años antes, fue su gestión el que dio el paso decisivo para incorporar este territorio estratégico a los EEUU.Con Hawái como base de operaciones, la capacidad de la marina estadounidense para proyectar poder se multiplicó, asegurando la defensa de las rutas comerciales occidentales. Asimismo, McKinley impulsó la división de las islas Samoa mediante la Convención Tripartita de 1899, consiguiendo que la Samoa Americana quedara bajo jurisdicción de Washington tras convencer al Reino Unido y Alemania, a quienes no les quedó otra opción más que aceptar el acuerdo (y la compensación económica que preveía). Lo anterior, debido a que la histórica táctica de "diplomacia de cañonero" practicada por Europa, es decir, a través de la coerción militar, ya no funcionaba con un imperio dinámico y de mayor capacidad industrial.Otro éxito de su Administración para obtener ventajas en áreas de alto valor logístico fue la creación de un canal interoceánico en Centroamérica, lo que eventualmente culminaría con el dominio estadounidense sobre la zona del Canal de Panamá. El mandatario republicano vislumbró que la unión de los océanos Atlántico y Pacífico era indispensable para que una nación con ambiciones operara de manera eficiente como una potencia bioceánica. Esta idea reflejaba su deseo de no depender de las rutas controladas por potencias extranjeras y de establecer un corredor comercial propio bajo control propio."Paralelismos evidentes"Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires, la política actual de EEUU presenta similitudes notables con la audacia expansionista de McKinley, especialmente en su interés por adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo que pertenece a Dinamarca."Al igual que McKinley detectó la fragilidad del imperio español y británico, Donald Trump percibe correctamente una Europa sumisa y debilitada por varios factores: crisis internas, una ciudadanía escéptica de sus políticos y un sistema de defensa militar que ha dependido por demasiado tiempo de EEUU gracias a la OTAN y no es efectivo", señala el experto.Esta realidad, sostiene Losada, ha hecho que el mandatario, avezado en cuestiones de bienes raíces y con una necesidad política de concretar su promesa de regresar a los tiempos de gloria pasados, haya visto una ventana de oportunidad para ampliar la extensión territorial de EEUU.Sin embargo, José Luis Romano, internacionalista egresado de la UDELAR, señala que una diferencia "no poco importante" de ambas gestiones es el lugar que ocupa EEUU.En ambos casos, añade, se trata de líderes que se vieron frente a una "oportunidad histórica" dado el deterioro europeo y actúan para aprovechar esa flaqueza militar y geopolítica, convirtiéndola es una victoria territorial, "pero también asegurarse la autonomía energética para EEUU y dominar las nuevas rutas comerciales que le seguirán al deshielo ártico", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260118/analista-explica-por-que-la-adhesion-de-groenlandia-a-eeuu-seria-un-logro-excepcional-de-trump-1170486461.html

https://noticiaslatam.lat/20260118/el-interes-de-trump-por-groenlandia-encaja-en-el-retorno-a-una-trayectoria-historica-de-eeuu-1170486266.html

https://noticiaslatam.lat/20260117/1170466415.html

eeuu

groenlandia

venezuela

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

eeuu, donald trump, aranceles, groenlandia, venezuela, cuba, william mckinley, abraham lincoln, canal de panamá, 📲 opinión y análisis