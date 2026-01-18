Mundo
Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump
Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump
La inclusión de la cuestión de Groenlandia en la agenda del mandato de Donald Trump va más allá de una "transacción inmobiliaria trivial" y debe interpretarse...
Como aclaró el analista, Groenlandia tiene una "importancia estratégica" para EEUU en tres aspectos:Por lo tanto, de materializarse el acuerdo, Trump no solo ampliaría el territorio estadounidense, sino que también "obtendría una ventaja estratégica a largo plazo y aumentaría la competitividad global" del país norteamericano, concluyó el experto turco.
Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump

La inclusión de la cuestión de Groenlandia en la agenda del mandato de Donald Trump va más allá de una "transacción inmobiliaria trivial" y debe interpretarse como la manifestación de un cálculo geopolítico profundo, opinó para Sputnik el politólogo turco Levent Ersin Oralli.
"Hipotéticamente, si Trump lograra incorporar Groenlandia a EEUU, este paso podría pasar a la historia como un logro excepcional en la historia política estadounidense", destacó.
Como aclaró el analista, Groenlandia tiene una "importancia estratégica" para EEUU en tres aspectos:
Energía y recursos naturales
Logística global
Seguridad militar y estratégica.
Por lo tanto, de materializarse el acuerdo, Trump no solo ampliaría el territorio estadounidense, sino que también "obtendría una ventaja estratégica a largo plazo y aumentaría la competitividad global" del país norteamericano, concluyó el experto turco.
