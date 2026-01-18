https://noticiaslatam.lat/20260118/analista-explica-por-que-la-adhesion-de-groenlandia-a-eeuu-seria-un-logro-excepcional-de-trump-1170486461.html

Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump

Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump

Sputnik Mundo

La inclusión de la cuestión de Groenlandia en la agenda del mandato de Donald Trump va más allá de una "transacción inmobiliaria trivial" y debe interpretarse... 18.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-18T14:10+0000

2026-01-18T14:10+0000

2026-01-18T14:34+0000

internacional

donald trump

groenlandia

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170485890_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_14c6c755b8390129a28354f35259eaff.png

Como aclaró el analista, Groenlandia tiene una "importancia estratégica" para EEUU en tres aspectos:Por lo tanto, de materializarse el acuerdo, Trump no solo ampliaría el territorio estadounidense, sino que también "obtendría una ventaja estratégica a largo plazo y aumentaría la competitividad global" del país norteamericano, concluyó el experto turco.

https://noticiaslatam.lat/20260118/karma-a-europa-le-estan-quitando-una-isla-y-sin-referendum-1170474714.html

groenlandia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, groenlandia, eeuu, 💬 opinión y análisis