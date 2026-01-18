https://noticiaslatam.lat/20260118/analista-explica-por-que-la-adhesion-de-groenlandia-a-eeuu-seria-un-logro-excepcional-de-trump-1170486461.html
Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump
Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump
Sputnik Mundo
La inclusión de la cuestión de Groenlandia en la agenda del mandato de Donald Trump va más allá de una "transacción inmobiliaria trivial" y debe interpretarse... 18.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-18T14:10+0000
2026-01-18T14:10+0000
2026-01-18T14:34+0000
internacional
donald trump
groenlandia
eeuu
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170485890_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_14c6c755b8390129a28354f35259eaff.png
Como aclaró el analista, Groenlandia tiene una "importancia estratégica" para EEUU en tres aspectos:Por lo tanto, de materializarse el acuerdo, Trump no solo ampliaría el territorio estadounidense, sino que también "obtendría una ventaja estratégica a largo plazo y aumentaría la competitividad global" del país norteamericano, concluyó el experto turco.
https://noticiaslatam.lat/20260118/karma-a-europa-le-estan-quitando-una-isla-y-sin-referendum-1170474714.html
groenlandia
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170485890_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_602f07c937349bb7b18196b2f5fcf5d4.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, groenlandia, eeuu, 💬 opinión y análisis
donald trump, groenlandia, eeuu, 💬 opinión y análisis
Analista explica por qué la adhesión de Groenlandia a EEUU sería un "logro excepcional" de Trump
14:10 GMT 18.01.2026 (actualizado: 14:34 GMT 18.01.2026)
La inclusión de la cuestión de Groenlandia en la agenda del mandato de Donald Trump va más allá de una "transacción inmobiliaria trivial" y debe interpretarse como la manifestación de un cálculo geopolítico profundo, opinó para Sputnik el politólogo turco Levent Ersin Oralli.
"Hipotéticamente, si Trump lograra incorporar Groenlandia a EEUU, este paso podría pasar a la historia como un logro excepcional en la historia política estadounidense", destacó.
Como aclaró el analista, Groenlandia tiene una "importancia estratégica" para EEUU en tres aspectos:
Energía y recursos naturales
Seguridad militar y estratégica.
Por lo tanto, de materializarse el acuerdo, Trump no solo ampliaría el territorio estadounidense, sino que también "obtendría una ventaja estratégica a largo plazo y aumentaría la competitividad global" del país norteamericano, concluyó el experto turco.