El interés de Trump por Groenlandia encaja en el retorno "a una trayectoria histórica" de EEUU, considera un experto
En la posible adquisición de Groenlandia se ve una continuación de la clásica tradición de expansión territorial de EEUU, que se remonta a la compra de... 18.01.2026, Sputnik Mundo
El interés de Trump por Groenlandia encaja en el retorno "a una trayectoria histórica" de EEUU, considera un experto
14:06 GMT 18.01.2026 (actualizado: 14:27 GMT 18.01.2026)
En la posible adquisición de Groenlandia se ve una continuación de la clásica tradición de expansión territorial de EEUU, que se remonta a la compra de Luisiana bajo Thomas Jefferson (1801-1809) o la adquisición de Alaska en el siglo XIX, comparte con Sputnik el investigador sénior del Instituto de Política Global, el Dr. George Szamuely.
"Si dicha adquisición llegara a concretarse, encajaría perfectamente dentro de esa trayectoria histórica", sostuvo el experto.
Szamuely descarta que esto sea un indicio de neocolonialismo, ya que ese término sugiere la creación de un imperio. Dado que la intención parece ser integrar Groenlandia a EEUU o mantenerla como un territorio similar a Puerto Rico, "se trataría más bien de un regreso a una política de expansión territorial que de la construcción de un imperio tradicional".
No obstante, incluso si EEUU llega a convertirse en el segundo país más grande del mundo en términos de superficie gracias a esta adquisición, "no alteraría de manera fundamental su papel en el sistema global", opina el investigador, dado que Estados Unidos ya goza de gran ventaja económica, financiera y militar.
"Aunque añadiría una extensión territorial significativa, su valor principal [de Groenlandia] sería estratégico-militar y para la extracción de recursos naturales", concluyó.
