Trump y Groenlandia: la potencial mayor adquisición territorial en la historia de EEUU

De realizarse, la adquisición territorial sobrepasaría en magnitud incluso la histórica compra de Luisiana a Francia en 1803, observa el diario 'New York... 18.01.2026, Sputnik Mundo

Algunos datos destacados del pasado:Hace casi un siglo que EEUU no incorpora territorios importantes. La última adquisición territorial significativa de EEUU se produjo en 1917, cuando Washington compró lo que actualmente son las Islas Vírgenes estadounidenses a Dinamarca por $25 millones en oro.Tres islas principales del archipiélago (Santa Cruz, San Juan y Santo Tomás) fueron adquiridas durante la Primera Guerra Mundial debido a su importancia estratégica para la seguridad de las rutas marítimas del Caribe y el acceso al Canal de Panamá. Hoy en día, permanecen como territorios no incorporados de EEUU.

