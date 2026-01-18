https://noticiaslatam.lat/20260118/trump-y-groenlandia-la-potencial-mayor-adquisicion-territorial-en-la-historia-de-eeuu-1170485021.html
Trump y Groenlandia: la potencial mayor adquisición territorial en la historia de EEUU
Trump y Groenlandia: la potencial mayor adquisición territorial en la historia de EEUU
Sputnik Mundo
De realizarse, la adquisición territorial sobrepasaría en magnitud incluso la histórica compra de Luisiana a Francia en 1803, observa el diario 'New York... 18.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-18T13:11+0000
2026-01-18T13:11+0000
2026-01-18T13:43+0000
internacional
donald trump
eeuu
groenlandia
luisiana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170484865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54c78fdda481eb255212b16d5dd3ec5b.jpg
Algunos datos destacados del pasado:Hace casi un siglo que EEUU no incorpora territorios importantes. La última adquisición territorial significativa de EEUU se produjo en 1917, cuando Washington compró lo que actualmente son las Islas Vírgenes estadounidenses a Dinamarca por $25 millones en oro.Tres islas principales del archipiélago (Santa Cruz, San Juan y Santo Tomás) fueron adquiridas durante la Primera Guerra Mundial debido a su importancia estratégica para la seguridad de las rutas marítimas del Caribe y el acceso al Canal de Panamá. Hoy en día, permanecen como territorios no incorporados de EEUU.
https://noticiaslatam.lat/20260118/la-apuesta-de-trump-por-groenlandia-como-podria-pasar-a-la-historia-junto-a-polk-y-mckinley-1170483949.html
eeuu
groenlandia
luisiana
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170484865_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ed84da9350d1280713e89646a1ce18c2.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, eeuu, groenlandia, luisiana
donald trump, eeuu, groenlandia, luisiana
Trump y Groenlandia: la potencial mayor adquisición territorial en la historia de EEUU
13:11 GMT 18.01.2026 (actualizado: 13:43 GMT 18.01.2026)
De realizarse, la adquisición territorial sobrepasaría en magnitud incluso la histórica compra de Luisiana a Francia en 1803, observa el diario 'New York Post'.
Algunos datos destacados del pasado:
Compra de Luisiana
(1803): 2,14 millones de km²
Anexión de Texas
(1845): ~1,01 millones de km²
Compra de Alaska
(1867): ~1,53 millones de km²
Groenlandia:
~2,17 millones de km²
Hace casi un siglo que EEUU no incorpora territorios importantes. La última adquisición territorial significativa de EEUU se produjo en 1917, cuando Washington compró lo que actualmente son las Islas Vírgenes estadounidenses a Dinamarca por $25 millones en oro.
Tres islas principales del archipiélago (Santa Cruz, San Juan y Santo Tomás) fueron adquiridas durante la Primera Guerra Mundial debido a su importancia estratégica para la seguridad de las rutas marítimas del Caribe y el acceso al Canal de Panamá. Hoy en día, permanecen como territorios no incorporados de EEUU.