La reforma electoral en México "llega en un momento complicado por el contexto internacional", dice analista

La reforma electoral en México "llega en un momento complicado por el contexto internacional", dice analista

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta este 15 de enero todavía no hay una iniciativa definitiva, pues aún se analizan los puntos clave como la elección de las representaciones proporcionales y la reducción de los gastos en general de los partidos, del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales (OPLES). "Sin esta reforma no tendrían garantía de poder mantener las mayorías"En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor en el Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que esta reforma llega en un "momento caótico" para el país debido a, entre otros factores, el estancamiento económico, lo que implica varios retos por delante que deberían ser prioritarios. Sin embargo, ponderó que una reforma electoral urge principalmente a Morena, el partido en el poder, pues sin ella "no tendrían garantía de poder mantener las mayorías". López Montiel señaló que la presión ejercida para sacar adelante esta reforma en los primeros meses de este año corresponde a un tema de tiempos, pues si la iniciativa se retrasa, no tendría implicaciones legales para la jornada electoral intermedia del 2027. Además, abundó, la reforma constitucional debe venir acompañada de un marco legal que ponga en marcha lo aprobado. Por eso, dijo el experto, el oficialismo necesita estos meses, además de que el grupo se enfrenta a un escenario de negociación "muy complicado" para la presidenta, fundamentalmente con los grupos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).De acuerdo con López Montiel, "la presidenta no puede darse el lujo" de no llegar a consensos y que la reforma electoral no avance, pues "se vería como en una posición de debilidad. No puede dejar que eso ocurra en un contexto donde viene una disputa por candidaturas y donde ella tiene que plantarse con una posición de fuerza, porque necesita meter a sus grupos al Congreso"."Llega en un momento complicado"Pero la reforma electoral y el debate que trae consigo llega en un momento complicado para el país en el contexto internacional, consideró en entrevista con este medio el doctor en Ciencia Política, Hugo Garciamarín. De acuerdo con el especialista, es bastante probable que la reforma electoral no contenga cambios tan radicales en aras de no crear un conflicto con sus aliados y al interior del mismo partido en medio de un escenario complejo a nivel internacional que, dijo, exige una estabilidad interna. Garciamarín abundó que históricamente las reformas electorales en México se han realizado en contextos que obedecen también al ánimo global. Por ejemplo, explicó, la primera gran reforma electoral que se hizo fue la de Manuel Ávila Camacho en 1946, la cual se consolidó hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La segunda reforma más importante se hizo en1963, que en su momento se leyó como una apertura democrática. Luego, tanto la reforma electoral de 1977 como la de 1990 con el PRI ocurre en un momento en donde el mundo camina hacia las famosas transiciones a la democracia. "Entonces, todas las reformas electorales que se han hecho en México se impregnan un poco del ánimo global. ¿Por qué? Porque justamente se insertan en abonar cierta estabilidad nacional dentro de un contexto internacional, ya sea adverso o favorable para esa reforma", indicó.

