La reforma electoral en México "llega en un momento complicado por el contexto internacional", dice analista

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta este 15 de enero todavía no hay una iniciativa definitiva, pues aún se analizan los puntos clave como la elección de las representaciones proporcionales y la reducción de los gastos en general de los partidos, del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales (OPLES). "Sin esta reforma no tendrían garantía de poder mantener las mayorías"En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor en el Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que esta reforma llega en un "momento caótico" para el país debido a, entre otros factores, el estancamiento económico, lo que implica varios retos por delante que deberían ser prioritarios. Sin embargo, ponderó que una reforma electoral urge principalmente a Morena, el partido en el poder, pues sin ella "no tendrían garantía de poder mantener las mayorías". López Montiel señaló que la presión ejercida para sacar adelante esta reforma en los primeros meses de este año corresponde a un tema de tiempos, pues si la iniciativa se retrasa, no tendría implicaciones legales para la jornada electoral intermedia del 2027. Además, abundó, la reforma constitucional debe venir acompañada de un marco legal que ponga en marcha lo aprobado. Por eso, dijo el experto, el oficialismo necesita estos meses, además de que el grupo se enfrenta a un escenario de negociación "muy complicado" para la presidenta, fundamentalmente con los grupos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).De acuerdo con López Montiel, "la presidenta no puede darse el lujo" de no llegar a consensos y que la reforma electoral no avance, pues "se vería como en una posición de debilidad. No puede dejar que eso ocurra en un contexto donde viene una disputa por candidaturas y donde ella tiene que plantarse con una posición de fuerza, porque necesita meter a sus grupos al Congreso"."Llega en un momento complicado"Pero la reforma electoral y el debate que trae consigo llega en un momento complicado para el país en el contexto internacional, consideró en entrevista con este medio el doctor en Ciencia Política, Hugo Garciamarín. De acuerdo con el especialista, es bastante probable que la reforma electoral no contenga cambios tan radicales en aras de no crear un conflicto con sus aliados y al interior del mismo partido en medio de un escenario complejo a nivel internacional que, dijo, exige una estabilidad interna. Garciamarín abundó que históricamente las reformas electorales en México se han realizado en contextos que obedecen también al ánimo global. Por ejemplo, explicó, la primera gran reforma electoral que se hizo fue la de Manuel Ávila Camacho en 1946, la cual se consolidó hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La segunda reforma más importante se hizo en1963, que en su momento se leyó como una apertura democrática. Luego, tanto la reforma electoral de 1977 como la de 1990 con el PRI ocurre en un momento en donde el mundo camina hacia las famosas transiciones a la democracia. "Entonces, todas las reformas electorales que se han hecho en México se impregnan un poco del ánimo global. ¿Por qué? Porque justamente se insertan en abonar cierta estabilidad nacional dentro de un contexto internacional, ya sea adverso o favorable para esa reforma", indicó.
Morena, el partido en el poder en México, alista una reforma electoral en la que se ha planteado, entre otros puntos, la disminución de curules y escaños plurinominales, algo que podría afectar directamente a los aliados del grupo hegemónico. Especialistas analizan con Sputnik el momento en el que surge dicha iniciativa legislativa.
De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta este 15 de enero todavía no hay una iniciativa definitiva, pues aún se analizan los puntos clave como la elección de las representaciones proporcionales y la reducción de los gastos en general de los partidos, del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales (OPLES).
"Ni se le quita la autonomía al INE, ni estamos diciendo que ya ahora solo los que ganen uninominalmente la elección van a tener representación en las Cámaras", aseveró la mandataria en su conferencia de prensa.
"Sin esta reforma no tendrían garantía de poder mantener las mayorías"
En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor en el Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que esta reforma llega en un "momento caótico" para el país debido a, entre otros factores, el estancamiento económico, lo que implica varios retos por delante que deberían ser prioritarios.
Sin embargo, ponderó que una reforma electoral urge principalmente a Morena, el partido en el poder, pues sin ella "no tendrían garantía de poder mantener las mayorías".
"El tema de la reforma es que si no se hace ahora, va a pasar lo que le pasó al expresidente (Andrés Manuel López Obrador) que es que no va a terminar de alinear una de las partes más importantes que es el sistema de elecciones y en el que tiene interés la presidenta y obviamente la estructura Morena (...). Saben que sin esta reforma no tendrían garantía de poder mantener las mayorías que tienen ahora", explicó el analista.
López Montiel señaló que la presión ejercida para sacar adelante esta reforma en los primeros meses de este año corresponde a un tema de tiempos, pues si la iniciativa se retrasa, no tendría implicaciones legales para la jornada electoral intermedia del 2027.
Además, abundó, la reforma constitucional debe venir acompañada de un marco legal que ponga en marcha lo aprobado. Por eso, dijo el experto, el oficialismo necesita estos meses, además de que el grupo se enfrenta a un escenario de negociación "muy complicado" para la presidenta, fundamentalmente con los grupos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Estos dos partidos, que han sido clave para que Morena saque adelante sus políticas de gran calado, tienen un número considerable de legisladores por vía de la representación proporcional. En la Cámara de Diputados, el PVEM obtuvo 18 curules de 52 por medio de los plurinominales, mientras que el PT, 13 de 49. En el Senado, el Verde tiene tres de 14 escaños, mientras que el Partido del Trabajo se hizo con tres de seis.
De acuerdo con López Montiel, "la presidenta no puede darse el lujo" de no llegar a consensos y que la reforma electoral no avance, pues "se vería como en una posición de debilidad. No puede dejar que eso ocurra en un contexto donde viene una disputa por candidaturas y donde ella tiene que plantarse con una posición de fuerza, porque necesita meter a sus grupos al Congreso".
Pero la reforma electoral y el debate que trae consigo llega en un momento complicado para el país en el contexto internacional, consideró en entrevista con este medio el doctor en Ciencia Política, Hugo Garciamarín.
De acuerdo con el especialista, es bastante probable que la reforma electoral no contenga cambios tan radicales en aras de no crear un conflicto con sus aliados y al interior del mismo partido en medio de un escenario complejo a nivel internacional que, dijo, exige una estabilidad interna.
"Llega en un momento complicado por el contexto internacional. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no solamente respecto a lo de Venezuela, sino las mismas amenazas que lanza para México ponen en complicación una reforma que no vaya generar, ya no te digo consenso, sino al menos una estabilidad dentro del pluralismo político", sentenció.
Garciamarín abundó que históricamente las reformas electorales en México se han realizado en contextos que obedecen también al ánimo global. Por ejemplo, explicó, la primera gran reforma electoral que se hizo fue la de Manuel Ávila Camacho en 1946, la cual se consolidó hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
La segunda reforma más importante se hizo en1963, que en su momento se leyó como una apertura democrática. Luego, tanto la reforma electoral de 1977 como la de 1990 con el PRI ocurre en un momento en donde el mundo camina hacia las famosas transiciones a la democracia.
"Entonces, todas las reformas electorales que se han hecho en México se impregnan un poco del ánimo global. ¿Por qué? Porque justamente se insertan en abonar cierta estabilidad nacional dentro de un contexto internacional, ya sea adverso o favorable para esa reforma", indicó.
"En este momento sería mandar un mensaje muy errado, pienso yo, si se hace una reforma que excluya a todas las fuerzas políticas porque eso significaría que, en caso de un problema importante respecto a los Estados Unidos, el llamado a la unidad nacional no tendría dónde anclarse, porque está teniendo un desprecio hacia la pluralidad de las fuerzas políticas nacionales", concluyó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).