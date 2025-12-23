La economía venezolana estaría "mucho mejor preparada" para resistir las presiones de EEUU
El presidente Nicolás Maduro ha advertido que Venezuela tiene muchas semanas "denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión" de EEUU, que va desde "el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo". ¿Qué tanto impacto puede tener esta presión dictada desde Washington?
"Es muy importante saber la diferencia entre piratas y corsarios. Los piratas existieron y eran grupos privados que se dedicaban en los mares del mundo a robar. Los corsarios son piratas contratados por un estado imperial. ¿Quién creó los corsarios aquí? La compañía Guipuzcoana. Porque quisieron establecer, parecido a las sanciones gringas, un control de la producción y el comercio de la riqueza que había en Venezuela", explicó Maduro.
La analogía hecha por el mandatario sudamericano buscaba hacer visible la verdadera naturaleza de las últimas acciones de la Casa Blanca, que ha pasado de una estrategia de "máxima presión" a una fase abierta de confiscación de activos en altamar.
En una declaración desde Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump fue explícito sobre el destino del crudo venezolano incautado: "Quizás lo vendamos. Quizás lo conservemos. Quizás lo usemos en las reservas estratégicas. Lo conservaremos. También conservaremos los barcos".
¿Un cambio de fase forzado?
Para el analista político venezolano, William Serafino, esta operación de "corsaraje moderno" no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de un saqueo sistematizado que ha privado a Venezuela de recursos vitales.
Según el experto, la decisión de Washington de incautar buques petroleros es un giro que responde, en su opinión, a dos factores clave. Primero, al reconocimiento de los problemas en la campaña anterior.
"Washington no ha logrado ningún beneficio tangible luego de más de 25 ataques y más de 100 personas asesinadas tanto en el Caribe como en el Pacífico", afirma el analista.
Asimismo, señala que esta campaña norteamericana no sólo no ha dado réditos internos, sino que ha generado divisiones incluso dentro de su propia base política y social.
A inicios de diciembre, Trump afirmó que el despliegue militar de EEUU en el Caribe y el Pacífico oriental ha provocado una disminución del 91% en la entrada de drogas al país norteamericano.
Ante esas tensiones, la Administración de EEUU se ve obligada a "huir hacia adelante". El bloqueo naval y el secuestro de cargamentos de crudo, apunta Serafino, se presentan como una nueva carta para intentar asfixiar económicamente a Venezuela y crear las condiciones para una desestabilización interna, en un formato similar al de una "revolución de colores", añade.
Una economía venezolana más resiliente
Frente a esta arremetida, Serafino destaca que el país sudamericano llega en una posición de fortaleza relativa impensable años atrás. En ese sentido, subraya que la economía nacional está "mucho mejor preparada" para enfrentar este tipo de agresiones, gracias a avances estructurales clave, entre los cuales se encuentran la reconfiguración del mercado cambiario y las políticas fiscales, un proceso de diversificación económica que ha expandido los sectores agroindustrial, industrial y comercial, y el crecimiento de abastecimiento interno que ronda el 95% con productos nacionales.
"La recuperación económica, sacar a la economía de los números rojos que tenía y lograr un proceso adaptativo de las sanciones, ha sido una de las principales obras políticas", afirma el analista.
Por ello, cree que el objetivo táctico de Washington es "desdibujar ese proceso” y socavarlo, entendiendo que la consolidación política del Gobierno de Maduro está ligada a la económica.
El saqueo contabilizado
La incautación de buques petroleros es solo el capítulo más reciente y visible de un expolio masivo. Serafino detalla el inventario de los activos venezolanos bloqueados o confiscados ilegalmente en el exterior, cuya magnitud supera, según él, los 30.000 millones de dólares.
Empresas y activos productivos: CITGO, una filial de PDVSA en EEUU, ha sido "expropiada ilegalmente". Esta empresa, que genera miles de millones en ventas anuales y cuya capacidad instalada supera los 8.000 o 9.000 millones de dólares, representa un fuerte componente de la riqueza sustraída.
Reservas monetarias y metálicas: Oro retenido en el Banco de Inglaterra, en lo que Serafino califica como un "acto abiertamente ilegal" de confiscación.
Instrumentos financieros: Bonos de la deuda pública, cuentas por cobrar y facturas pendientes bloqueados en casas corresponsales en EEUU y Europa.
Efecto Equivalente: Este monto total confiscado equivale, según el analista, a entre cuatro y cinco años de exportaciones totales de petróleo del país, tomando como referencia una facturación petrolera anual actual de 4.000 millones de dólares.
"Estamos hablando de capacidad para poder fortalecer el sistema eléctrico, para poder fortalecer el sistema de distribución de aguas, para invertir en un hospital", enfatiza Serafino.
Este dinero, aclara, no es del Gobierno, sino del país: son cuentas por cobrar de PDVSA, bonos emitidos por la república y pagos por exportaciones. Su bloqueo explica, en parte, las dificultades para mantener óptimamente servicios públicos esenciales.
