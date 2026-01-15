https://noticiaslatam.lat/20260115/por-que-la-burocracia-puede-ser-un-gran-obstaculo-para-las-mipymes-en-mexico-1170382829.html

¿Por qué la burocracia puede ser un gran obstáculo para las mipymes en México?

Según el Índice de Burocracia 2025, elaborado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica y la organización México Evalúa, las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) en México destinan más de 1.000 horas al año a cumplir trámites fiscales, laborales y administrativos. Es decir: 125 días laborales completos dedicados única y exclusivamente a papeleo.El estudio detalla que constituir una empresa mediana en el país latinoamericano requiere unas 675 horas (cerca de 85 días laborales), más 628 horas adicionales (más de 78 días) al año para mantenerse en la formalidad.En América Latina, el costo de cumplir con los trámites de apertura y operación puede representar varios miles de dólares por empresa al año, con un efecto económico superior a los 100.000 millones de dólares (13% del PIB regional), destaca el estudio.En una nación en la que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 95,5% de las 5.451.113 unidades económicas son microempresas, 3,7% pequeñas y 0,7% medianas, esta carga burocrática plantea retos importantes para avanzar hacia la formalidad.¿Qué trámites son necesarios? "No se trata solo del papeleo, sino también del tiempo y el esfuerzo que implica. Por eso es importante que se simplifiquen estos procesos y se brinde más apoyo a las pequeñas empresas", señala a este medio el maestro en Administración Empresarial Jorge Alvarado Cordero, presidente de la comisión técnica Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México.El experto explica el primer paso para abrir una mipyme es darse de alta como empresa en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encarga de la recaudación de impuestos.Sin embargo, obtener una cita en dicha dependencia puede tomar "hasta medio año", por lo que "la burocracia ahí ya te va jugando en contra", admite el experto.Una vez que se obtiene el RFC, explica Alvarado Cordero, es posible iniciar el procedimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "si es que vas a tener trabajadores, para poderlos dar de alta y darte de alta como patrón". También se puede abrir una cuenta de banco.Otro de los aspectos que siguen a ese papeleo, precisa el experto, es definir "si te vas a dedicar al ramo restaurantero, una panadería, algún oficio como tal", para saber qué tipo de permisos habrá que solicitar a las autoridades, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, en el caso de alimentos y bebidas."Es la parte que se empieza a complicar cada vez más y, en muchos casos, [para] las mipymes, que a menudo tienen recursos limitados, el proceso de formalización les implica, más allá del costo financiero, uno de tiempo (...) que no siempre pueden afrontar fácilmente", observa el experto.Una empresa informal no puede crecerSin embargo, Alvarado Cordero remarca que cumplir todos los trámites le facilitará las cosas a los negocios, ya sea para poder emitir facturas, acceder a créditos y hasta para participar en licitaciones del Estado.El experto en administración de empresas agrega que las empresas que no logran formalizar su situación conforme a la ley y empiezan a operar así, se ven limitadas para crecer en el futuro, debido a que "cuando empiezan a haber más pedidos u otro tipo de clientes, que necesitan mayor certeza, el no estar formalmente les limita y les cierra puertas" a las mipymes.Por otra parte, "en el tema de rendimiento no podrían ser tan rentables, porque cuando una empresa empieza a crecer, lo que necesitan son trabajadores calificados".Sin embargo, contrasta el contador, "el personal, al no sentir que es una empresa formal, si no tienen seguro social o no tienen ciertas prestaciones como tal, que no se les reconoce la antigüedad, va a desertar y va a buscar otra mipyme que sí le brinde certeza, tanto laboral como de prestaciones".Afectaciones a la sociedadA su vez, refiere, esta situación repercute de manera muy negativa en la sociedad, ya que cuando los trabajadores que no están dados de alta ante el seguro social, a la hora de llegar a la edad de retiro, lo hacen sin el número de semanas cotizadas para poderse pensionar.Otro de los problemas que se generan al operar en la informalidad, observa Alvarado Cordero, es que no hay pago de impuestos por parte de las empresas, lo que se refleja en aspectos como la infraestructura de movilidad, el alumbrado en las calles y hasta en la seguridad, que se costean gracias a las aportaciones de los contribuyentes.Por consiguiente, el contador sostiene que "ser micro, pequeño o mediano empresario no es para todos". Si bien reconoce que se trata de una salida frente al desempleo, señala que "ser empresario tiene que tener ciertos requisitos".En ese sentido, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recomienda cinco puntos para constituir una mipyme y seguir contribuyendo al desarrollo económico del país:"Con estas sugerencias, aunado a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos [que se aprobó en 2025], podrán enfrentar esa burocracia de una forma más ordenada y con menos estrés", finaliza el contador y maestro en Administración de empresas.

