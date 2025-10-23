https://noticiaslatam.lat/20251023/organo-recaudador-de-mexico-preve-recaudar-25000-millones-de-pesos-mas-al-ano-tras-acuerdo-con-1167816453.html

Órgano recaudador de México prevé recaudar 25.000 millones de pesos más al año tras acuerdo con aseguradoras

Esta recaudación extra proviene de corregir una práctica fiscal indebida de las aseguradoras, que se acreditaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los talleres que realizan las reparaciones de vehículos siniestrados, un impuesto que en realidad les correspondía pagar a estos últimos.Gari Flores, administrador general de recaudación del SAT, organismo que desde el Gobierno de Andrés López Obrador ha profundizado la lucha contra la evasión, explicó al diario La Jornada que el dejar de acreditarse indebidamente el IVA es un requisito para que las aseguradoras puedan acceder a un estímulo fiscal.El Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con las compañías de seguros que mantenían litigios fiscales con la autoridad federal. Este pacto establece una condonación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que las aseguradoras omitieron pagar en años anteriores, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones específicas. A cambio de este "perdón de impuestos" retroactivo, las aseguradoras se comprometen a comenzar a pagar el gravamen de forma correcta y oportuna a partir del año en curso.El arreglo tiene un doble objetivo: corregir las irregularidades detectadas en el manejo del IVA por parte del sector asegurador y, al mismo tiempo, ofrecerles a estas empresas facilidades para resolver los juicios fiscales pendientes que sostenían contra la autoridad federal, culminando con el compromiso de regularizar su situación fiscal futura.El administrador del SAT también mencionó para el medio que 24 empresas enfrentan 30 litigios por haber evadido impuestos utilizando de forma indebida la figura de importación temporal (que exime del pago de impuestos a mercancías que se exportarán posteriormente). Estas empresas dejaron la mercancía en México para comercializarla sin pagar el IVA correspondiente. El monto total en litigio por los créditos fiscales determinados asciende a 16.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 60% corresponde a la empresa surcoreana Samsung.

