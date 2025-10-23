Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251023/organo-recaudador-de-mexico-preve-recaudar-25000-millones-de-pesos-mas-al-ano-tras-acuerdo-con-1167816453.html
Órgano recaudador de México prevé recaudar 25.000 millones de pesos más al año tras acuerdo con aseguradoras
Órgano recaudador de México prevé recaudar 25.000 millones de pesos más al año tras acuerdo con aseguradoras
Sputnik Mundo
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México prevé una recaudación adicional de entre 20.000 y 25.000 millones de pesos cada año gracias a un... 23.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-23T08:45+0000
2025-10-23T08:45+0000
américa latina
méxico
impuesto
claudia sheinbaum
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157152769_982:228:3071:1403_1920x0_80_0_0_7c03e660ee186de5c758b7c7806269ab.jpg
Esta recaudación extra proviene de corregir una práctica fiscal indebida de las aseguradoras, que se acreditaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los talleres que realizan las reparaciones de vehículos siniestrados, un impuesto que en realidad les correspondía pagar a estos últimos.Gari Flores, administrador general de recaudación del SAT, organismo que desde el Gobierno de Andrés López Obrador ha profundizado la lucha contra la evasión, explicó al diario La Jornada que el dejar de acreditarse indebidamente el IVA es un requisito para que las aseguradoras puedan acceder a un estímulo fiscal.El Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con las compañías de seguros que mantenían litigios fiscales con la autoridad federal. Este pacto establece una condonación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que las aseguradoras omitieron pagar en años anteriores, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones específicas. A cambio de este "perdón de impuestos" retroactivo, las aseguradoras se comprometen a comenzar a pagar el gravamen de forma correcta y oportuna a partir del año en curso.El arreglo tiene un doble objetivo: corregir las irregularidades detectadas en el manejo del IVA por parte del sector asegurador y, al mismo tiempo, ofrecerles a estas empresas facilidades para resolver los juicios fiscales pendientes que sostenían contra la autoridad federal, culminando con el compromiso de regularizar su situación fiscal futura.El administrador del SAT también mencionó para el medio que 24 empresas enfrentan 30 litigios por haber evadido impuestos utilizando de forma indebida la figura de importación temporal (que exime del pago de impuestos a mercancías que se exportarán posteriormente). Estas empresas dejaron la mercancía en México para comercializarla sin pagar el IVA correspondiente. El monto total en litigio por los créditos fiscales determinados asciende a 16.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 60% corresponde a la empresa surcoreana Samsung.
https://noticiaslatam.lat/20251017/1167667487.html
https://noticiaslatam.lat/20251004/1167162205.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157152769_858:146:3071:1806_1920x0_80_0_0_26ce3ca29db7b2178c26275dbadec762.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, impuesto, claudia sheinbaum
méxico, impuesto, claudia sheinbaum

Órgano recaudador de México prevé recaudar 25.000 millones de pesos más al año tras acuerdo con aseguradoras

08:45 GMT 23.10.2025
© AP Photo / Marco UgarteEl Congreso mexicano discutirá la iniciativa que propone desaparecer un grupo de órganos autónomos.
El Congreso mexicano discutirá la iniciativa que propone desaparecer un grupo de órganos autónomos. - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México prevé una recaudación adicional de entre 20.000 y 25.000 millones de pesos cada año gracias a un ajuste en la Ley de Ingresos para 2026, actualmente en revisión por el Senado.
Esta recaudación extra proviene de corregir una práctica fiscal indebida de las aseguradoras, que se acreditaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los talleres que realizan las reparaciones de vehículos siniestrados, un impuesto que en realidad les correspondía pagar a estos últimos.
México reduce impuestos a refrescos tras pacto con el sector privado - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2025
México reduce impuestos a refrescos tras pacto con el sector privado
17 de octubre, 23:45 GMT
Gari Flores, administrador general de recaudación del SAT, organismo que desde el Gobierno de Andrés López Obrador ha profundizado la lucha contra la evasión, explicó al diario La Jornada que el dejar de acreditarse indebidamente el IVA es un requisito para que las aseguradoras puedan acceder a un estímulo fiscal.

El Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con las compañías de seguros que mantenían litigios fiscales con la autoridad federal. Este pacto establece una condonación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que las aseguradoras omitieron pagar en años anteriores, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones específicas. A cambio de este "perdón de impuestos" retroactivo, las aseguradoras se comprometen a comenzar a pagar el gravamen de forma correcta y oportuna a partir del año en curso.
El arreglo tiene un doble objetivo: corregir las irregularidades detectadas en el manejo del IVA por parte del sector asegurador y, al mismo tiempo, ofrecerles a estas empresas facilidades para resolver los juicios fiscales pendientes que sostenían contra la autoridad federal, culminando con el compromiso de regularizar su situación fiscal futura.
Empresas factureras en México han evadido el pago de impuestos por más de $2 - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2025
Empresas factureras en México han evadido el pago de impuestos por más de $2.900 millones desde 2022
4 de octubre, 04:40 GMT
El administrador del SAT también mencionó para el medio que 24 empresas enfrentan 30 litigios por haber evadido impuestos utilizando de forma indebida la figura de importación temporal (que exime del pago de impuestos a mercancías que se exportarán posteriormente).

Estas empresas dejaron la mercancía en México para comercializarla sin pagar el IVA correspondiente. El monto total en litigio por los créditos fiscales determinados asciende a 16.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 60% corresponde a la empresa surcoreana Samsung.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала