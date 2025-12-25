https://noticiaslatam.lat/20251225/mexico-perdio-un-millon-de-puestos-en-sector-informal-en-noviembre-pero-suman-casi-50000-formales-1169755268.html

México perdió un millón de puestos en sector informal en noviembre, pero suman casi 50.000 formales

A pesar de la magnitud de la pérdida de puestos de trabajo, la tasa de desocupación en México se mantuvo en un nivel bajo de 2,7%, lo que representa apenas un aumento marginal respecto al mes de octubre.Sin embargo, según señala el diario El Economista, el análisis de los especialistas destaca que la baja tasa de desempleo es engañosa, ya que responde principalmente a una menor participación laboral. La tasa de participación cayó del 59,9% al 58,9% en un solo mes, lo que indica que una parte significativa de la población ha dejado de participar activamente en el mercado de trabajo, reduciendo así la oferta de mano de obra.Un dato preocupante es el repunte del desempleo extendido, que incluye a aquellas personas que están disponibles para trabajar pero que han dejado de buscar empleo ante la frustración de no conseguir un puesto. Este indicador subió del 10,1% al 10,7% en noviembre, revelando un deterioro subyacente en las condiciones del mercado que no es plenamente capturado por la tasa de desocupación tradicional.La pérdida de empleos se concentró totalmente en el sector informal, donde se eliminaron más de 1,1 millones de puestos de trabajo. En contraste, la economía formal mostró una ligera resiliencia al reportar la creación de 46.510 plazas. Debido a este comportamiento dispar, la tasa de informalidad laboral descendió de 55,7% a 54,8% respecto al mes previo.El impacto de este ajuste laboral tuvo un marcado sesgo de género, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representaron el 94,1% del total de las plazas perdidas. En cifras concretas, casi un millón de mujeres salieron de la ocupación en noviembre, lo que provocó que su tasa de participación laboral cayera al 45,1%.Con el dato de noviembre, el acumulado de creación de empleo en lo que va del año alcanza el medio millón de nuevas plazas, mientras que según estimaciones revisadas por el Banco de México, la economía crecerá un 0,3% durante el 2025, un número más bajo que el previsto anteriormente debido a la incertidumbre generada por la política de aranceles de EEUU.

