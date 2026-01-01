https://noticiaslatam.lat/20260101/la-agroexportacion-consolido-su-rol-clave-para-la-economia-argentina-en-2025-1169969828.html

La agroexportación consolidó su rol clave para la economía argentina en 2025

La agroexportación consolidó su rol clave para la economía argentina en 2025

Sputnik Mundo

La agroexportación argentina ingresó en 2025 un total de $31.338 millones de dólares, un 25% más que en 2024, impulsada por una mayor producción, mejores... 01.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-01T10:20+0000

2026-01-01T10:20+0000

2026-01-01T10:20+0000

américa latina

soja

cultivos

argentina

maíz

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167248222_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_9ea5c0a1fa46c158e5aad5d075952643.jpg

La agroexportación argentina cerró 2025 con un ingreso de divisas de 31.338 millones 763.371 de dólares, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el año anterior, de acuerdo con datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República (Ciara) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC). El sector aportó así unos 6.250 millones de dólares adicionales respecto de 2024.Desde las entidades explicaron que el incremento respondió a una combinación de mayor volumen de producción y mejores precios internacionales para algunos granos. En ese contexto, el complejo agroexportador volvió a posicionarse como uno de los principales motores de ingreso de dólares para la economía argentina.En diciembre, mes marcado por el comienzo de los embarques de trigo y cebada, así como la continuidad de las exportaciones de soja y subproductos industrializados, se liquidaron 1.015 millones de dólares, un 33% más que en el periodo previo. Parte de este flujo estuvo asociado al régimen especial del Decreto 682/2025, que suspendió de manera temporal los derechos de exportación.Ciara y CEC señalaron que una característica estructural del sector es que la mayor parte del ingreso de divisas se produce con antelación a la exportación. En el caso de los granos, la anticipación suele ser de unos 30 días, mientras que en aceites y harinas proteicas puede extenderse hasta 90 días, lo que explica el adelanto de liquidaciones observado en algunos meses.El desempeño del sector también estuvo influido por cambios en la política fiscal. A comienzos de diciembre, el Gobierno argentino redujo de manera permanente las retenciones a varios cultivos, incluida la soja, que pasó del 26% al 24%, la menor alícuota en casi dos décadas, además de recortes en trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol.Las proyecciones apuntan a una producción total de granos que podría superar los 150 millones de toneladas en la próxima campaña, con estimaciones desde los 154 a los 156 millones de toneladas. De confirmarse este escenario, las exportaciones podrían generar ingresos por más de 38.000 millones de dólares, consolidando al agro como uno de los principales sostenes de dólares y recaudación para la economía argentina.

https://noticiaslatam.lat/20260101/argentina-recibe-al-ano-nuevo-en-medio-de-cortes-de-luz-y-altas-temperaturas--1169966761.html

https://noticiaslatam.lat/20251231/argentina-vuelve-a-tener-ley-de-presupuesto-el-70-esta-destinado-a-cuestiones-sociales-1169958898.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

soja, cultivos, argentina, maíz