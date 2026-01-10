Mundo
¿Cuándo podría pronunciarse la Corte Suprema de EEUU sobre la política arancelaria de Washington?
¿Cuándo podría pronunciarse la Corte Suprema de EEUU sobre la política arancelaria de Washington?
10.01.2026
El máximo tribunal de EEUU podría dar a conocer el próximo 14 de enero una serie de sentencias clave, entre ellas un fallo sobre la legalidad de los aranceles globales propuestos por el presidente Donald Trump.El 9 de enero, los jueces ya emitieron una decisión en un caso penal, lo que refuerza las expectativas sobre nuevos fallos en los próximos días.La impugnación de los aranceles representa una prueba relevante para los límites del poder presidencial y para la disposición de la Corte a revisar el uso de amplias facultades ejecutivas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.Durante los argumentos orales del caso, jueces expresaron dudas sobre la legalidad de las medidas, que fueron adoptadas al amparo de una ley de 1977 diseñada para situaciones de emergencia nacional, mientras que el Gobierno federal apeló fallos previos que consideraron que el mandatario se excedió en su autoridad.Trump ha defendido los aranceles al asegurar que han fortalecido las finanzas del país y advirtió que un fallo adverso sería un "golpe terrible" para Estados Unidos, según escribió en redes sociales el pasado 2 de enero.Los aranceles fueron impuestos invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tanto para establecer gravámenes "recíprocos" a casi todos los socios comerciales del país como para aplicar tarifas a China, Canadá y México, medidas que han sido impugnadas ante la Corte por empresas afectadas y por 12 estados estadounidenses, en su mayoría gobernados por el Partido Demócrata.
La Corte Suprema de Estados Unidos podría pronunciarse el 14 de enero sobre la legalidad de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, una decisión que tendría implicaciones directas para el alcance del poder presidencial y para la economía internacional.
El máximo tribunal de EEUU podría dar a conocer el próximo 14 de enero una serie de sentencias clave, entre ellas un fallo sobre la legalidad de los aranceles globales propuestos por el presidente Donald Trump.
El 9 de enero, los jueces ya emitieron una decisión en un caso penal, lo que refuerza las expectativas sobre nuevos fallos en los próximos días.
La impugnación de los aranceles representa una prueba relevante para los límites del poder presidencial y para la disposición de la Corte a revisar el uso de amplias facultades ejecutivas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Costos del combustible en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 23.12.2025
Internacional
El 2025 fue un "año amargo" para la economía estadounidense, señala medio
23 de diciembre 2025, 08:34 GMT
Durante los argumentos orales del caso, jueces expresaron dudas sobre la legalidad de las medidas, que fueron adoptadas al amparo de una ley de 1977 diseñada para situaciones de emergencia nacional, mientras que el Gobierno federal apeló fallos previos que consideraron que el mandatario se excedió en su autoridad.
Trump ha defendido los aranceles al asegurar que han fortalecido las finanzas del país y advirtió que un fallo adverso sería un "golpe terrible" para Estados Unidos, según escribió en redes sociales el pasado 2 de enero.
Los aranceles fueron impuestos invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tanto para establecer gravámenes "recíprocos" a casi todos los socios comerciales del país como para aplicar tarifas a China, Canadá y México, medidas que han sido impugnadas ante la Corte por empresas afectadas y por 12 estados estadounidenses, en su mayoría gobernados por el Partido Demócrata.
