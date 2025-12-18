Mundo
"Arancel" se convierte en la palabra del 2025, según un 'ranking'
"Arancel" se convierte en la palabra del 2025, según un 'ranking'
18.12.2025
La Fundación explicó que las negociaciones y la imposición de medidas comerciales —especialmente aquellas impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump— han ocupado un lugar central en la agenda informativa global durante los últimos meses, lo que llevó a que "arancel" se instalara en el debate público.De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, arancel se define como la tarifa oficial que determina los derechos que deben pagarse en diversos servicios, como aduanas o costas judiciales, y se utiliza habitualmente para referirse al tributo que un Estado impone sobre los bienes que cruzan sus fronteras, generalmente las importaciones.Desde el punto de vista lingüístico, la FundéuRAE recordó que arancel es el término adecuado para designar, en el ámbito de la política comercial, la cuantía que se exige por la importación de determinados productos, recomendación que ya ha sido difundida en sus guías de uso del español.La Fundación, promovida por la Real Academia Española, señaló que el vocablo aparece registrado desde 1726 en el Diccionario de autoridades y ha sido tradicionalmente empleado en los campos de la economía y el derecho, aunque la actualidad informativa provocó un notable incremento en su uso fuera de esos ámbitos.Asimismo, detalló que "arancel" se impuso a otras once candidatas relacionadas con temas como la energía, el medioambiente, los conflictos internacionales y las manifestaciones sociales, entre ellas apagón, macroincendio, boicot, dron, generación Z, rearme y trumpismo.Las palabras ganadoras en años anteriores fueron dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), confinamiento (2020), los emojis (2019), microplástico (2018), aporofobia (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013).
"Arancel" se convierte en la palabra del 2025, según un 'ranking'

07:34 GMT 18.12.2025
La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) eligió "arancel" como la palabra del año 2025, al considerar que su uso se extendió del ámbito técnico al lenguaje cotidiano, impulsado por las tensiones comerciales internacionales.
La Fundación explicó que las negociaciones y la imposición de medidas comerciales —especialmente aquellas impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump— han ocupado un lugar central en la agenda informativa global durante los últimos meses, lo que llevó a que "arancel" se instalara en el debate público.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, arancel se define como la tarifa oficial que determina los derechos que deben pagarse en diversos servicios, como aduanas o costas judiciales, y se utiliza habitualmente para referirse al tributo que un Estado impone sobre los bienes que cruzan sus fronteras, generalmente las importaciones.
Desde el punto de vista lingüístico, la FundéuRAE recordó que arancel es el término adecuado para designar, en el ámbito de la política comercial, la cuantía que se exige por la importación de determinados productos, recomendación que ya ha sido difundida en sus guías de uso del español.
La Fundación, promovida por la Real Academia Española, señaló que el vocablo aparece registrado desde 1726 en el Diccionario de autoridades y ha sido tradicionalmente empleado en los campos de la economía y el derecho, aunque la actualidad informativa provocó un notable incremento en su uso fuera de esos ámbitos.
América Latina
Los aranceles de México al mercado asiático buscan fortalecer la industria doméstica, ¿pero a qué costo?
11 de diciembre, 21:32 GMT
Asimismo, detalló que "arancel" se impuso a otras once candidatas relacionadas con temas como la energía, el medioambiente, los conflictos internacionales y las manifestaciones sociales, entre ellas apagón, macroincendio, boicot, dron, generación Z, rearme y trumpismo.
Las palabras ganadoras en años anteriores fueron dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), confinamiento (2020), los emojis (2019), microplástico (2018), aporofobia (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013).
