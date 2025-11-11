El Senado de EEUU vota a favor de terminar con el cierre del Gobierno federal

El compromiso de financiación se turnará ahora a la Cámara de Representantes —dominado por el Partido Republicano—, donde podría aprobarse en los próximos días y, de ese modo, poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Una vez que el acuerdo pase por ambas cámaras del Congreso, se turnará a la Casa Blanca para ser firmado por el presidente Donald Trump, quien el 9 de noviembre afirmó que "parece que estamos muy cerca del fin del cierre". El acuerdo alcanzado restablecería servicios esenciales como la ayuda alimentaria federal, pagaría a cientos de miles de trabajadores federales que se han quedado sin salario y normalizaría la actividad aérea del país, que ha sido visiblemente afectada con cancelaciones de vuelos y retraso de operaciones. Según CNN, un "pequeño grupo de senadores demócratas" votó junto con los republicanos "sin garantizar la demanda de su partido de ampliar los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible", que ayudan a millones de estadounidenses a pagar sus seguros médicos.Trump culpa a los demócratas del shutdown y presiona fuertemente al Congreso para eliminar los subsidios del programa de salud conocido como "Obamacare". El Partido Demócrata quiere que esos subsidios continúen."Al menos algunos demócratas parecen ahora finalmente dispuestos a hacer lo que los republicanos, el presidente Trump y millones de estadounidenses trabajadores les han estado pidiendo que hagan durante semanas", añadió.
