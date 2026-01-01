https://noticiaslatam.lat/20260101/rusia-derriba-un-caza-su-27-y-abate-a-mas-de-1330-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1169975396.html
Rusia derriba un caza Su-27 y abate a más de 1.330 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia derriba un caza Su-27 y abate a más de 1.330 soldados ucranianos en una jornada de combates
01.01.2026
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.De conformidad con el informe, las FFAA rusas destruyeron un caza Su-27 ucraniano.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 250 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia derriba un caza Su-27 y abate a más de 1.330 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las tropas rusas derribaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.335 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas utilizadas en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de montaje de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas", señalan desde el organismo castrense.
De conformidad con el informe, las FFAA rusas destruyeron un caza Su-27 ucraniano.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 250 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 106.444 drones, 641 sistemas de misiles antiaéreos, 26.826 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.303 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.530 vehículos militares especiales.
