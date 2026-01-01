https://noticiaslatam.lat/20260101/rusia-derriba-un-caza-su-27-y-abate-a-mas-de-1330-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1169975396.html

Rusia derriba un caza Su-27 y abate a más de 1.330 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba un caza Su-27 y abate a más de 1.330 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las tropas rusas derribaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de... 01.01.2026

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.De conformidad con el informe, las FFAA rusas destruyeron un caza Su-27 ucraniano.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 250 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

