Rusia derriba 371 drones ucranianos en la última jornada de combates
11:12 GMT 31.12.2025 (actualizado: 13:31 GMT 31.12.2025)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Síguenos en
Las FFAA rusas derribaron 371 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.350 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 500 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas utilizadas en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, un almacén de combustible, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa derribó 371 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 106.194 drones, 641 sistemas de misiles antiaéreos, 26.815 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.275 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.464 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.