Colombia debe apostar por "nuevas lógicas de relacionamiento" comercial ante la tensión con EEUU, dice analista

El presidente Gustavo Petro dio por suspendido "de facto" el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en respuesta a la imposición unilateral de... 23.10.2025, Sputnik Mundo

La crisis diplomática aumentó después de que el presidente estadounidense Donald Trump llamó "líder del narcotráfico" a Petro y anunció que cancelaría toda la ayuda financiera a Colombia.Para el analista Carlos Medina Gallego, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, la actitud del Gobierno colombiano es una respuesta "natural y lógica" a medidas que considera "absolutamente arbitrarias y salidas de todo tipo de consenso".¿Hacia un comercio multilateral?Según el politólogo, el país se ve obligado a "reorganizar y repensarse" en sus relaciones comerciales internacionales, buscando "nuevas lógicas de relacionamiento" con naciones que antes no estaban en su esfera comercial prioritaria. "[Esto conllevaría] la posibilidad de hacer un comercio multilateral y no un comercio bilateral, como se ha acostumbrado en nuestro país", señaló el académico.Este replanteamiento implica, en la práctica, una aceleración en la diversificación de los socios comerciales de Bogotá. Medina Gallego detecta en ese sentido dos acercamientos que la nación podría tener: China y los países del bloque BRICS.En febrero de este año, Colombia inauguró una nueva ruta a Shanghái desde el Puerto de Buenaventura, que según analistas podría ocasionar que el intercambio comercial de China con la nación latinoamericana desplace a EEUU como su principal socio comercial.No obstante, el experto enfatiza que la búsqueda de alternativas no se limita a potencias lejanas. Subraya la "urgencia" de fortalecer los lazos comerciales dentro de la propia órbita americana, en un claro llamado a la integración regional sudamericana."También es importante señalar que es urgente que los países de la órbita americana, desde México hasta Chile, puedan encontrar unas relaciones comerciales de apoyo y de sustento de sus propios procesos productivos que favorezcan las economías de estos países", afirmó, haciendo un contrapunto con lo que calificó como el "proceso de endeudamiento, casi que de venta del país a las economías norteamericanas" que, a su juicio, vive Argentina.Soberanía económica en un mundo capitalistaMedina Gallego estima que "la vía que seguramente se va a seguir" es la búsqueda de "nuevas alianzas comerciales que tengan soportes en términos de independencia, de soberanía, de autonomías comerciales que puedan garantizar una recomposición o un fortalecimiento a la economía colombiana".Sin embargo, el analista introduce un matiz de realismo geopolítico. Advierte que la "política arbitraria" de Trump está anclada en "las lógicas específicas del desarrollo de la economía capitalista mundial".Este contexto, señala, implica que "no se puede pasar por encima de intereses que no solamente son los intereses colombianos, sino también los intereses norteamericanos". Esta observación conlleva una proyección: es probable que la propia estructura de poder económico en Estados Unidos actúe como un contrapeso a las medidas más extremas.Respaldo doméstico a la postura de PetroMientras la Cancillería colombiana hacía frente a la compleja situación internacional, el presidente Petro ha recibido muestras de apoyo desde diversos frentes internos. Según un comunicado de la Presidencia de la República, publicado el 20 de octubre, diferentes sectores políticos, sociales y económicos expresaron su respaldo al mandatario y rechazaron las "desafortunadas declaraciones" de Trump.El texto oficial señala que este respaldo provino de "representantes de partidos y movimientos políticos, centrales obreras, organizaciones sociales, empresarios, autoridades étnicas, entre otros", quienes coincidieron en que las palabras de Trump "desconocen la lucha frontal" del Gobierno de Petro contra el narcotráfico y constituyen una "injerencia en los asuntos internos" del país.Este respaldo multifactorial sugiere que, al menos en esta etapa inicial de la crisis, la postura soberanista de Petro ha logrado galvanizar un apoyo significativo dentro de Colombia, presentando un frente unificado frente a lo que es percibido como una agresión externa. Medina Gallegos concluye que la redefinición de la política comercial colombiana, forzada por las circunstancias, "se desarrolla así en un contexto de relativo consenso interno sobre la necesidad de defender la dignidad y la autonomía nacional".

