EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia
EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia
El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos se cierne sobre Colombia. Esto en el contexto de las... 11.12.2025, Sputnik Mundo
gustavo petro
colombia
eeuu
washington
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para igualmente analizar la reciente aprobación del Congreso de Perú para permitir el ingreso al país de personal militar de EEUU para "labores de apoyo".
Darío Orellana
Alberto García
Darío Orellana
15:00 GMT 11.12.2025 (actualizado: 08:05 GMT 12.12.2025)
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos se cierne sobre Colombia. Esto en el contexto de las tensiones en el Caribe, teniendo como antecedente un hecho similar ocurrido en el país hace casi un siglo. Cómo podría desarrollarse una eventual invasión es el tema principal de este episodio.
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para igualmente analizar la reciente aprobación del Congreso de Perú para permitir el ingreso al país de personal militar de EEUU para "labores de apoyo".