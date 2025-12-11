https://noticiaslatam.lat/20251211/eeuu-amenaza-como-podria-ser-una-eventual-invasion-contra-colombia-1169237164.html

EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia

EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia

Sputnik Mundo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos se cierne sobre Colombia. Esto en el contexto de las... 11.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-11T15:00+0000

2025-12-11T15:00+0000

2025-12-12T08:05+0000

por todo lo alto

política

seguridad

gustavo petro

colombia

eeuu

washington

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169321452_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d1cce85271ad76f404b48ba9978d253a.png

Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para igualmente analizar la reciente aprobación del Congreso de Perú para permitir el ingreso al país de personal militar de EEUU para "labores de apoyo".

colombia

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia Sputnik Mundo EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia 2025-12-11T15:00+0000 true PT42M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

política, seguridad, gustavo petro, colombia, eeuu, washington, видео