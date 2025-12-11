Mundo
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia
EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia
El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos se cierne sobre Colombia.
por todo lo alto
política
seguridad
gustavo petro
colombia
eeuu
washington
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para igualmente analizar la reciente aprobación del Congreso de Perú para permitir el ingreso al país de personal militar de EEUU para "labores de apoyo".
Darío Orellana
Darío Orellana
EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia
EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia
EEUU amenaza: cómo podría ser una eventual invasión contra Colombia

15:00 GMT 11.12.2025 (actualizado: 08:05 GMT 12.12.2025)
Darío Orellana
Alberto García
El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos se cierne sobre Colombia. Esto en el contexto de las tensiones en el Caribe, teniendo como antecedente un hecho similar ocurrido en el país hace casi un siglo. Cómo podría desarrollarse una eventual invasión es el tema principal de este episodio.
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para igualmente analizar la reciente aprobación del Congreso de Perú para permitir el ingreso al país de personal militar de EEUU para "labores de apoyo".
