Autoridades mexicanas incautan narcolaboratorio y precursores de drogas en el noroeste del país
Autoridades mexicanas incautan narcolaboratorio y precursores de drogas en el noroeste del país
Autoridades federales mexicanas incautaron un laboratorio clandestino, grandes cantidades de drogas sintéticas, precursores químicos y armamento en distintos... 30.12.2025, Sputnik Mundo
30.12.2025
Autoridades federales mexicanas incautaron un laboratorio clandestino, grandes cantidades de drogas sintéticas, precursores químicos y armamento en distintos estados del noroeste del país, como parte de la Operación Frontera, de acuerdo con información difundida por el diario 'La Jornada'.
Durante operativos efectuados entre los días 23 y 28 de diciembre, fuerzas federales localizaron e inhabilitaron un narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa, donde incautaron 400 litros y 295 kilogramos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, así como reactores, condensadores y tanques de gas LP.
Las autoridades estimaron que esta acción representó una afectación económica a la delincuencia organizada por aproximadamente 1.511 millones de pesos (84 millones de dólares, aproximadamente), derivada del confiscamiento de insumos, maquinaria y sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
En el municipio de Badiraguato, también en Sinaloa, personal federal localizó y destruyó 46 artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal, los cuales representaban un riesgo tanto para la población como para las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.
El Ejército mexicano tiene una estrategia especial para el Mundial 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 20.12.2025
América Latina
El Gobierno de México desmantela un narcolaboratorio en el norte del país
20 de diciembre, 05:51 GMT
En Baja California, los operativos permitieron la incautación de 800 kilogramos de metanfetamina en Tijuana, además de cartuchos, un vehículo y un inmueble, mientras que en Tecate fueron detenidas cinco personas, entre ellas un menor de edad, y se incautaron armas, municiones y equipo táctico.
En Chihuahua, específicamente en Moris, se capturó a tres personas y se decomisaron armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y un vehículo, mientras que, en Piedras Negras, Coahuila, las autoridades confiscaron armas cortas y municiones.
Acciones similares se realizaron en Guadalupe, Nuevo León, y en municipios de Sonora como Bácum, Hermosillo y Guaymas, donde se registraron detenciones y se confiscaron armas de fuego, drogas, vehículos y equipo balístico.
Desde el inicio de la Operación Frontera el 5 de febrero, las autoridades reportaron la detención de más de 10.000 personas, así como el confiscamiento de miles de armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de 116 toneladas de droga y miles de vehículos e inmuebles vinculados con actividades delictivas.
