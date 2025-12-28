https://noticiaslatam.lat/20251228/desactivan-una-docena-de-artefactos-explosivos-en-el-occidente-de-mexico-1169849255.html

Desactivan una docena de artefactos explosivos en el occidente de México

Desactivan una docena de artefactos explosivos en el occidente de México

Efectivos federales y estatales localizaron un campamento ilegal en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán (occidente), esto en un operativo... 28.12.2025, Sputnik Mundo

El dispositivo de seguridad estuvo conformado por guardias civiles y nacionales, así como militares.Como parte de la misma operación, llamada Plan Paricutín, incautaron 18 cartuchos útiles, 10 ponchallantas, cuatro cargadores e insumos."También en la localidad de Razo del Órgano decomisaron un arma de fuego calibre .38 milímetros, cinco cartuchos útiles, un cargador, cinco envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana, y una dosis de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina", agregó el rotativo.Según Milenio, los objetos retenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de avanzar en la investigación del origen y uso de estos artículos.Por el momento, no hay personas detenidas tras este operativo. "Sin embargo, los efectivos continúan en labores operativas en el municipio a fin de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar el orden público en la región", precisó la publicación.

