https://noticiaslatam.lat/20251228/desactivan-una-docena-de-artefactos-explosivos-en-el-occidente-de-mexico-1169849255.html
Desactivan una docena de artefactos explosivos en el occidente de México
Desactivan una docena de artefactos explosivos en el occidente de México
Sputnik Mundo
Efectivos federales y estatales localizaron un campamento ilegal en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán (occidente), esto en un operativo... 28.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-28T08:22+0000
2025-12-28T08:22+0000
2025-12-28T08:22+0000
américa latina
seguridad
michoacán
milenio
explosivos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/10/1162067588_445:861:2486:2009_1920x0_80_0_0_4f0967a6c8dbbe86af31e43308a0d5a0.jpg
El dispositivo de seguridad estuvo conformado por guardias civiles y nacionales, así como militares.Como parte de la misma operación, llamada Plan Paricutín, incautaron 18 cartuchos útiles, 10 ponchallantas, cuatro cargadores e insumos."También en la localidad de Razo del Órgano decomisaron un arma de fuego calibre .38 milímetros, cinco cartuchos útiles, un cargador, cinco envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana, y una dosis de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina", agregó el rotativo.Según Milenio, los objetos retenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de avanzar en la investigación del origen y uso de estos artículos.Por el momento, no hay personas detenidas tras este operativo. "Sin embargo, los efectivos continúan en labores operativas en el municipio a fin de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar el orden público en la región", precisó la publicación.
https://noticiaslatam.lat/20251227/mexico-cuenta-con-presencia-de-agentes-de-mas-de-una-decena-de-naciones-segun-medio-1169813595.html
michoacán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/10/1162067588_773:881:2248:1987_1920x0_80_0_0_fe6b92302a4750121263636bcc6d03ba.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seguridad, michoacán, milenio, explosivos
seguridad, michoacán, milenio, explosivos
Desactivan una docena de artefactos explosivos en el occidente de México
Efectivos federales y estatales localizaron un campamento ilegal en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán (occidente), esto en un operativo especial en la región, de acuerdo con un reporte del diario local 'Milenio'.
El dispositivo de seguridad estuvo conformado por guardias civiles y nacionales, así como militares.
"En la comunidad de Paredes del Ahogado, los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública, localizaron y desactivaron los 12 dispositivos", refirió el medio.
Como parte de la misma operación, llamada Plan Paricutín, incautaron 18 cartuchos útiles, 10 ponchallantas, cuatro cargadores e insumos.
"También en la localidad de Razo del Órgano decomisaron un arma de fuego calibre .38 milímetros, cinco cartuchos útiles, un cargador, cinco envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana, y una dosis de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina
", agregó el rotativo.
Según Milenio, los objetos retenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de avanzar en la investigación del origen y uso de estos artículos.
Por el momento, no hay personas detenidas tras este operativo. "Sin embargo, los efectivos continúan en labores operativas en el municipio a fin de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar el orden público en la región", precisó la publicación.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).