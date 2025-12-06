Mundo
Consumo de combustible en México aún depende parcialmente de importaciones
Consumo de combustible en México aún depende parcialmente de importaciones
Sputnik Mundo
Petróleos Mexicanos (Pemex) aún depende de las importaciones de combustibles para atender la demanda interna del país, de acuerdo con cifras de la paraestatal.
Según la revisión que hizo el diario local El Universal, la petrolera importó 349.000 barriles diarios de gasolinas y diésel en octubre de este año para satisfacer un consumo de 952.000 barriles al día, es decir, un 37% de la demanda total reportada por la paraestatal.El rotativo resaltó que estas cifras ponen en duda si México realmente logró la soberanía energética, una situación que se lograría con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco (sureste).Al respecto, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, insiste en que el país latinoamericano ya logró dicho estado.En una comparecencia que encabezó en la Cámara de Diputados (cámara baja), el titular de Pemex sostuvo que la refinería de Dos Bocas procesa en promedio cerca de 240.000 barriles diarios, lo que representa un 65% de su capacidad total, calculada en 340.000.Sin embargo, las cifras que manejan las autoridades no coinciden del todo. En octubre, Víctor Rodríguez Padilla afirmó que Dos Bocas había procesado 191.000 barriles diarios durante el décimo mes del año. A finales de ese mismo mes, dijo que el dato era de 240.000 toneles, pero a principios de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó frente al Senado (cámara alta) que se procesaron 270.000 barriles diarios.Esto genera dudas entre los expertos en la materia, como la investigadora del Centro México de Rice University, Miriam Grunstein, quien considera que esta diferencia en las cifras evidencia irregularidades."Un tren de refinación no puede variar por 80.000 barriles de un día a otro y, por otro lado, si así fuera, no se ve dónde está la infraestructura logística para transportar todo el combustible", declaró Grunstein a El Universal.
Consumo de combustible en México aún depende parcialmente de importaciones

06:31 GMT 06.12.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaPemex tiene ganancias por primera vez en un año
Pemex tiene ganancias por primera vez en un año - Sputnik Mundo, 1920, 06.12.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Petróleos Mexicanos (Pemex) aún depende de las importaciones de combustibles para atender la demanda interna del país, de acuerdo con cifras de la paraestatal.
Según la revisión que hizo el diario local El Universal, la petrolera importó 349.000 barriles diarios de gasolinas y diésel en octubre de este año para satisfacer un consumo de 952.000 barriles al día, es decir, un 37% de la demanda total reportada por la paraestatal.
El rotativo resaltó que estas cifras ponen en duda si México realmente logró la soberanía energética, una situación que se lograría con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco (sureste).
Al respecto, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, insiste en que el país latinoamericano ya logró dicho estado.

"En el marco del segundo piso de la Cuarta Transformación se ha retomado y enriquecido los objetivos fundamentales de la política energética: soberanía, seguridad, sostenibilidad y justicias energéticas", declaró.

Pemex sostiene arriba del 50% su capacidad de refinación - Sputnik Mundo, 1920, 28.11.2025
Pemex sostiene arriba del 50% su capacidad de refinación
28 de noviembre, 06:59 GMT
En una comparecencia que encabezó en la Cámara de Diputados (cámara baja), el titular de Pemex sostuvo que la refinería de Dos Bocas procesa en promedio cerca de 240.000 barriles diarios, lo que representa un 65% de su capacidad total, calculada en 340.000.
Sin embargo, las cifras que manejan las autoridades no coinciden del todo. En octubre, Víctor Rodríguez Padilla afirmó que Dos Bocas había procesado 191.000 barriles diarios durante el décimo mes del año.
A finales de ese mismo mes, dijo que el dato era de 240.000 toneles, pero a principios de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó frente al Senado (cámara alta) que se procesaron 270.000 barriles diarios.
Esto genera dudas entre los expertos en la materia, como la investigadora del Centro México de Rice University, Miriam Grunstein, quien considera que esta diferencia en las cifras evidencia irregularidades.
"Un tren de refinación no puede variar por 80.000 barriles de un día a otro y, por otro lado, si así fuera, no se ve dónde está la infraestructura logística para transportar todo el combustible", declaró Grunstein a El Universal.
