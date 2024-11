https://noticiaslatam.lat/20241122/este-es-el-costo-de-los-programas-sociales-que-impulsa-sheinbaum-en-mexico-1159216592.html

Este es el costo de los programas sociales que impulsa Sheinbaum en México

Este es el costo de los programas sociales que impulsa Sheinbaum en México

El costo para el próximo año de los programas sociales prioritarios del nuevo Gobierno de México asciende a 835.000 millones de pesos (unos 40.781 millones de dólares). 22.11.2024

Más de la mitad de ese monto, 483.400 millones de pesos (unos 23.590 millones de dólares), está destinado al programa de pensión para adultos mayores, mediante el cual el Gobierno federal entrega 6.000 pesos bimestrales (casi 300 dólares) a todas las personas mayores de 65 años.De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar, unas 12,2 millones de personas reciben actualmente ese pago. Este programa absorbe el 57% de total de recursos destinados a los programas sociales prioritarios del Gobierno, contemplado en el Presupuesto de Egresos para 2025.El siguiente programa con mayor cantidad de recursos es el de las becas Benito Juárez, con un monto asignado de 131.000 millones de pesos (unos 6.400 millones de dólares), entre los apoyos a estudiantes de educación básica, de media superior y del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.Se tratan de nuevos programas sociales implementados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum con el objetivo de combatir el abandono escolar.Un insuficiente bienestar económico ha sido señalado como una de las causas principales de abandono escolar. De acuerdo con datos oficiales, en el ciclo escolar 2019-2020, del total de educandos que no concluyeron educación media superior, 43,7% mencionó como motivo la falta de recursos o porque tenía que trabajar. Además, en el ciclo escolar 2021-2022, la falta de recursos fue señalada como la segunda causa (28.0%) para que los jóvenes de 15 a 17 años no se inscribieran a la escuela.Tan solo con el programa de becas a educación básica, el Gobierno pretende otorgar apoyos a 21,4 millones de niños, niñas y adolescentes, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que el tercer programa con mayores recursos es el de Sembrando Vida, mediante el cual el Gobierno otorga a sembradores 6.000 pesos mensuales (casi 300 dólares) a cambio de que siembre árboles frutales y maderables con el objetivo de combatir la pobreza, reconstruir el tejido social y restaurar el medio ambiente.Para este programa, implementado en la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, están destinados 39.100 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto propuesto por Hacienda y que se discute estos días en la Cámara de Diputados.De acuerdo con Hacienda, el gasto en protección social per cápita en 2025 será el mayor de los últimos cinco años, al llegar a 16.813 pesos, 557 pesos más que el gasto en 2024 y 5.674 pesos más que en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador.

