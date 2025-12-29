Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251229/china-aprueba-revision-de-ley-para-protegerse-y-ampliar-mas-su-economia-1169879425.html
China aprueba revisión de ley para protegerse y ampliar más su economía
China aprueba revisión de ley para protegerse y ampliar más su economía
Sputnik Mundo
Pekín aprobó la revisión de su Ley de Comercio Exterior para implementar acciones que le permitan al país asiático contrarrestar medidas económicas que... 29.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-29T07:36+0000
2025-12-29T07:36+0000
internacional
china
pekín
📈 mercados y finanzas
comercio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169301443_0:36:1025:612_1920x0_80_0_0_ddeb46c1208af450383de7aebbc32acf.jpg
En la sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional se avaló esta estrategia, misma que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.La Ley de Comercio Exterior fue promulgada en 1994 y se ha revisado en tres ocasiones desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2001. La última revisión se hizo apenas en 2022.Este marco jurídico fue creado con el fin de atenuar "luchas externas" que afecten el comercio exterior chino, así como para abrir sectores que generalmente están restringidos para empresas extranjeras.Entre las medidas adoptadas se encuentran algunas que, hasta ahora, se habían aplicado mediante reglamentos o políticas sectoriales.Entre ellas, figuran el sistema de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios, el impulso al comercio digital y la aceleración de la construcción de un sistema de comercio verde.Asimismo, medios locales agregaron que la revisión a la Ley de Comercio de China también contempla frenar los envíos al exterior de diversos productos.Otros lineamientos incluidos en la revisión incluyen alineación con “normas económicas y comerciales internacionales de alto nivel”, así como promover la participación de China en la definición de reglas globales de comercio.Por otra parte, también buscará optimizar el entorno para el comercio exterior y el reforzamiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente los relacionados con actividades comerciales internacionales.La revisión de la Ley de Comercio de China también incluye la creación de un sistema de asistencia para el ajuste comercial con el fin de "estabilizar las cadenas industriales y de suministro", ante un contexto de restricciones a sus exportaciones.Este último apartado va en línea con el "conjunto de herramientas legales" que se instaurarán para defender los intereses económicos de China en el exterior.
https://noticiaslatam.lat/20251225/china-se-posiciona-como-eje-central-en-el-incipiente-orden-mundial-1169755240.html
https://noticiaslatam.lat/20251224/1169754339.html
china
pekín
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169301443_81:0:942:646_1920x0_80_0_0_83cf3afa3b87ed4c0a8cc2ce7936b323.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, pekín, 📈 mercados y finanzas, comercio
china, pekín, 📈 mercados y finanzas, comercio

China aprueba revisión de ley para protegerse y ampliar más su economía

07:36 GMT 29.12.2025
© AP Photo / Andy WongComercio con China
Comercio con China - Sputnik Mundo, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Andy Wong
Síguenos en
Pekín aprobó la revisión de su Ley de Comercio Exterior para implementar acciones que le permitan al país asiático contrarrestar medidas económicas que considera perjudiciales, y para expandir su comercio exterior.
En la sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional se avaló esta estrategia, misma que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.
La Ley de Comercio Exterior fue promulgada en 1994 y se ha revisado en tres ocasiones desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2001. La última revisión se hizo apenas en 2022.
Este marco jurídico fue creado con el fin de atenuar "luchas externas" que afecten el comercio exterior chino, así como para abrir sectores que generalmente están restringidos para empresas extranjeras.
🪙 La economía de China conserva su impulso en la recta final del año - Sputnik Mundo, 1920, 25.12.2025
Internacional
China se posiciona "como eje central" en el incipiente orden mundial
25 de diciembre, 08:45 GMT
Entre las medidas adoptadas se encuentran algunas que, hasta ahora, se habían aplicado mediante reglamentos o políticas sectoriales.
Entre ellas, figuran el sistema de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios, el impulso al comercio digital y la aceleración de la construcción de un sistema de comercio verde.
Asimismo, medios locales agregaron que la revisión a la Ley de Comercio de China también contempla frenar los envíos al exterior de diversos productos.
Otros lineamientos incluidos en la revisión incluyen alineación con “normas económicas y comerciales internacionales de alto nivel”, así como promover la participación de China en la definición de reglas globales de comercio.
China se opone a los aranceles que EEUU planea imponer a sus semiconductores - Sputnik Mundo, 1920, 24.12.2025
China se opone a los aranceles que EEUU planea imponer a sus semiconductores
24 de diciembre, 20:32 GMT
Por otra parte, también buscará optimizar el entorno para el comercio exterior y el reforzamiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente los relacionados con actividades comerciales internacionales.
La revisión de la Ley de Comercio de China también incluye la creación de un sistema de asistencia para el ajuste comercial con el fin de "estabilizar las cadenas industriales y de suministro", ante un contexto de restricciones a sus exportaciones.
Este último apartado va en línea con el "conjunto de herramientas legales" que se instaurarán para defender los intereses económicos de China en el exterior.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала