https://noticiaslatam.lat/20251225/china-se-posiciona-como-eje-central-en-el-incipiente-orden-mundial-1169755240.html

China se posiciona "como eje central" en el incipiente orden mundial

China se posiciona "como eje central" en el incipiente orden mundial

Sputnik Mundo

"El orden de posguerra está muriendo y un nuevo orden, aunque aún incipiente, está comenzando a emerger, con China como eje central", afirmó el académico... 25.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-25T08:45+0000

2025-12-25T08:45+0000

2025-12-25T09:06+0000

internacional

china

xi jinping

global times

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/10/1169471188_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_93ea330e91bc29fd37207298e6c9675d.jpg

En declaraciones recogidas por el medio asiático Global Times, Jacques, fellow del Instituto de China en la Universidad Fudan, destacó que el pensamiento civilizatorio es innato en China, que surgió primero como Estado-civilización y luego como nación.Lo anterior le confiere al gigante asiático una comprensión profunda de la civilización para el sur global, que se refleja en la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG, 2021), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG, 2022), la Iniciativa para la Civilización Global (ICG, 2023) y la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG, 2025), que marcan el inicio de la "sinización" de las relaciones internacionales.Fu Xiaoqiang, presidente del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, explicó que la IGG incorpora sabiduría china con principios como consulta amplia, contribución conjunta y beneficios compartidos, guiando la gobernanza hacia la paz y el desarrollo.En tanto, en un artículo de octubre, el presidente chino Xi Jinping detalló que la IDG promueve desarrollo inclusivo; la ISG, seguridad cooperativa; la ICG, respeto a la diversidad civilizatoria, y la IGG, un sistema equitativo para una comunidad de futuro compartido.Expertos como Ma Xiaojun y Zhang Weiwei enfatizan que estas propuestas comparten la experiencia de la modernización china, desafiando narrativas occidentales y ofreciendo alternativas al orden en crisis, posicionando a China en el corazón del nuevo emergente.

https://noticiaslatam.lat/20251223/1169722633.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, xi jinping, global times, política