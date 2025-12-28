https://noticiaslatam.lat/20251228/putin-y-trump-mantuvieron-una-conversacion-cordial-y-profesional-senalan-desde-el-kremlin-1169868958.html
Putin y Trump mantuvieron una conversación "cordial y profesional", señalan desde el Kremlin
Putin y Trump mantuvieron una conversación "cordial y profesional", señalan desde el Kremlin
La resolución del conflicto ucraniano centró la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump... 28.12.2025, Sputnik Mundo
"Acaba de concluir una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Vladímirovich Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump. La conversación fue organizada por iniciativa del presidente estadounidense, quien deseaba discutir con nuestro presidente la situación actual en el contexto del conflicto ucraniano y las posibles soluciones", declaró a la prensa Yuri Ushakov.Añadió que el mandatario de EEUU "deseaba tratar estos temas antes de su reunión presencial con Zelenski esta tarde en Florida".A su vez, el jefe de Estado de EEUU comentó que había tenido una conversación buena y productiva con su par ruso."Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy (...), con (...) Zelenski. La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago", escribió el mandatario de EEUU en Truth Social.Esta fue la novena llamada telefónica entre Putin y Trump desde el inicio del segundo mandato en la Casa Blanca. La conversación anterior, y la más larga, entre ambos líderes tuvo lugar el 16 de octubre. En esa ocasión, hicieron especial hincapié en la crisis ucraniana. El presidente ruso recalcó el compromiso de Moscú con una solución diplomática.El 2 de diciembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin al enviado estadounidense Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. La visita de los representantes estadounidenses a Rusia estuvo relacionada con el proceso de discusión del plan de paz de EEUU sobre Ucrania. Yuri Ushakov calificó el encuentro en el Kremlin de muy sustancial y añadió que los contactos entre Rusia y EEUU continuarían.El pasado fin de semana, en Miami, se celebraron las conversaciones entre el enviado especial presidencial ruso para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, Witkoff y Kushner. Al término del encuentro, Dmítriev calificó las conversaciones de constructivas.
La resolución del conflicto ucraniano centró la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Agregó que la llamada duró más de una hora y que fue organizada por iniciativa de Washington.
"Acaba de concluir una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Vladímirovich Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump. La conversación fue organizada por iniciativa del presidente estadounidense, quien deseaba discutir con nuestro presidente la situación actual en el contexto del conflicto ucraniano y las posibles soluciones", declaró a la prensa Yuri Ushakov.
Añadió que el mandatario de EEUU "deseaba tratar estos temas antes de su reunión presencial con Zelenski esta tarde en Florida".
"Es lógico que los presidentes, al comienzo de su conversación, que duró una hora y quince minutos, intercambiaran cálidos saludos por las fiestas de Navidad y Año Nuevo y, naturalmente, desearan felicidad a los pueblos de ambos países. Toda la conversación posterior fue igualmente amistosa, cordial y profesional", concluyó Ushakov.
A su vez, el jefe de Estado de EEUU comentó que había tenido una conversación buena y productiva con su par ruso.
"Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy (...), con (...) Zelenski. La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago", escribió el mandatario de EEUU en Truth Social.
26 de diciembre, 10:12 GMT
Esta fue la novena llamada telefónica
entre Putin y Trump desde el inicio del segundo mandato en la Casa Blanca. La conversación anterior, y la más larga, entre ambos líderes tuvo lugar el 16 de octubre
. En esa ocasión, hicieron especial hincapié en la crisis ucraniana. El presidente ruso recalcó el compromiso de Moscú con una solución diplomática
.
El 2 de diciembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin al enviado estadounidense Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. La visita de los representantes estadounidenses a Rusia estuvo relacionada con el proceso de discusión del plan de paz de EEUU sobre Ucrania. Yuri Ushakov calificó el encuentro en el Kremlin de muy sustancial
y añadió que los contactos entre Rusia y EEUU continuarían
.
El pasado fin de semana, en Miami, se celebraron las conversaciones entre el enviado especial presidencial ruso para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, Witkoff y Kushner. Al término del encuentro, Dmítriev calificó las conversaciones de constructivas.
