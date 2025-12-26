https://noticiaslatam.lat/20251226/es-solo-un-farol-experto-italiano-desmonta-el-plan-de-kiev-para-enganar-a-trump-con-pretextos-1169794133.html

Según Orsini, Kiev no está dispuesta a un arreglo pacífico y está preparada para todo con tal de prolongar el proceso de elaboración de un acuerdo de paz, para lo cual necesita una pausa temporal en los combates.El 22 de diciembre, el jefe de la facción de Zelenski en la Rada, Servidor del Pueblo, David Arajamia, informó que en el Parlamento ucraniano se está formando un grupo de trabajo para estudiar la cuestión de la posible celebración de presidenciales de Ucrania durante la ley marcial. Prometió informar más adelante sobre la fecha de la reunión.A inicios de diciembre, Zelenski, tras las declaraciones de Donald Trump sobre la necesidad de realizar elecciones en Ucrania, expresó su disposición a reformar la legislación para permitirlas y encargó a la Rada Suprema la elaboración de un proyecto de ley que contemple su celebración en un plazo de entre 60 y 90 días.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

