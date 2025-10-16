Tomahawks, cooperación económica y una pronta reunión centran la llamada de Putin con Trump, informan desde el Kremlin

https://noticiaslatam.lat/20251016/putin-le-senala-a-trump-que-el-posible-envio-de-misiles-tomahawk-a-kiev-danaria-las-relaciones-1167619919.html
16.10.2025
18:22 GMT 16.10.2025 (actualizado: 19:13 GMT 16.10.2025)
La crisis ucraniana, la cooperación económica entre Rusia y EEUU y la posibilidad de una reunión personal centraron la conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Agregó que los mandatarios acordaron mantenerse en contacto.
La conversación entre mandatarios hizo especial hincapié en la crisis ucraniana
, precisó el funcionario. Putin ofreció una evaluación detallada de la situación en relación con el conflicto. Conforme a la cual, las FFAA rusas mantienen plena iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto, agregó.
"Putin reiteró su tesis de que los Tomahawks no cambiarán la situación en el campo de batalla, pero sí causarán un daño significativo a las relaciones entre nuestros países, por no mencionar las perspectivas de una solución pacífica", añadió.
El mandatario ruso reiteró el compromiso de su país con una solución política y diplomática en Ucrania. A su vez, Trump mencionó sus éxitos en la resolución de la crisis. El punto principal fue que la finalización del conflicto en Ucrania abre enormes perspectivas para la cooperación económica entre Rusia y EEUU, señaló Ushakov.
Asimismo, Putin y Trump expresaron la profunda solidaridad entre los pueblos de ambos países, indicó. Los presidentes discutieron la posibilidad de una reunión personal. El funcionario añadió que los representantes de Rusia y Estados Unidos comenzarán de inmediato los preparativos para la cumbre.
Esta fue la octava conversación telefónica entre los dirigentes, con una duración de dos horas y media, detalló. Según Ushakov, la comunicación se llevó a cabo por iniciativa de Rusia.
El 12 de febrero, se llevó a cabo el primer diálogo por teléfono entre los presidentes de Rusia y EEUU desde 2022. Putin y Trump abordaron las relaciones bilaterales
y la cuestión ucraniana, además de la situación en Oriente Medio y el programa nuclear de Irán. Esta conversación telefónica dio inicio a una serie de contactos directos
entre los mandatarios, en los cuales la más breve de las ocho llamadas duró 40 minutos y la más larga, más de dos horas.
