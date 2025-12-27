"No hay garantía": Alemania se enfrenta al estancamiento por los errores económicos de las autoridades, afirma un experto
Alemania corre el riesgo de un estancamiento prolongado debido a los errores de política económica del actual canciller, Friedrich Merz, destacó al medio alemán 'Süddeutsche Zeitung', el presidente del Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), Clemens Fuest.
En sus palabras, el aumento de la deuda pública proporcionará un estímulo económico a corto plazo. Sin embargo, el desempeño del sector privado se ha deteriorado en los últimos meses, por lo que la recuperación será débil.
"Este año demuestra claramente que los problemas económicos de Alemania son realmente muy prolongados", enfatizó.
Señaló que a mediano plazo, es probable que aumenten los impuestos y las tasas. Y que esto provocará una mayor disminución de las inversiones y un incremento del flujo de salida de población desde Alemania.
"En última instancia, Alemania podría entrar en un período de estancamiento prolongado. No hay garantía de que se recupere el crecimiento", expresó, agregando que los políticos "no están resolviendo los problemas del sector privado. De hecho, los están empeorando".
Subrayó que el actual poder alemán solo abordó problemas de fácil solución en 2025. Algunos desafíos, como los elevados costes del sistema de pensiones, incluso se vieron agravados por las medidas gubernamentales. Admitió que es pesimista sobre el Gobierno y, en particular, sobre el canciller Merz.
"No hace falta mucho coraje para gastarlo todo. Por desgracia, cualquier cosa difícil se pospone indefinidamente. Eso no acaba bien a largo plazo. Cuando hace buen tiempo y el mar está en calma, el capitán no es tan importante. Solo se vuelve crucial cuando un barco se encuentra con aguas turbulentas (...) Y hasta ahora, el canciller ha evitado los grandes desafíos en materia de política económica", destacó.
Actualmente, la economía del país sufre una recesión impulsada, en gran parte, por los altos precios de la energía, tras el rechazo de suministros de gas ruso. El PIB de la mayor economía de Europa cayó un 0,2% en 2024, segundo año consecutivo de retroceso, algo que no ocurría desde 2002-2003, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente. Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.
