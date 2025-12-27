https://noticiaslatam.lat/20251227/no-hay-garantia-alemania-se-enfrenta-al-estancamiento-por-los-errores-economicos-de-las-autoridades-1169837220.html

"No hay garantía": Alemania se enfrenta al estancamiento por los errores económicos de las autoridades, afirma un experto

"No hay garantía": Alemania se enfrenta al estancamiento por los errores económicos de las autoridades, afirma un experto

Sputnik Mundo

Alemania corre el riesgo de un estancamiento prolongado debido a los errores de política económica del actual canciller, Friedrich Merz, destacó al medio... 27.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-27T16:03+0000

2025-12-27T16:03+0000

2025-12-27T16:03+0000

economía

📈 mercados y finanzas

alemania

💬 opinión y análisis

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1a/1164846007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11811e7bb9d64b9a01a0ce7fa5b5a9d4.jpg

En sus palabras, el aumento de la deuda pública proporcionará un estímulo económico a corto plazo. Sin embargo, el desempeño del sector privado se ha deteriorado en los últimos meses, por lo que la recuperación será débil.Señaló que a mediano plazo, es probable que aumenten los impuestos y las tasas. Y que esto provocará una mayor disminución de las inversiones y un incremento del flujo de salida de población desde Alemania. Subrayó que el actual poder alemán solo abordó problemas de fácil solución en 2025. Algunos desafíos, como los elevados costes del sistema de pensiones, incluso se vieron agravados por las medidas gubernamentales. Admitió que es pesimista sobre el Gobierno y, en particular, sobre el canciller Merz.Actualmente, la economía del país sufre una recesión impulsada, en gran parte, por los altos precios de la energía, tras el rechazo de suministros de gas ruso. El PIB de la mayor economía de Europa cayó un 0,2% en 2024, segundo año consecutivo de retroceso, algo que no ocurría desde 2002-2003, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, la cual se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente. Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.

https://noticiaslatam.lat/20251211/la-ue-apoya-a-ucrania-para-evitar-enfrentarse-a-sus-propios-problemas-internos-segun-expertos-1169261194.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, alemania, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa