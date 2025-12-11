https://noticiaslatam.lat/20251211/la-ue-apoya-a-ucrania-para-evitar-enfrentarse-a-sus-propios-problemas-internos-segun-expertos-1169261194.html

La UE apoya a Ucrania para evitar "enfrentarse a sus propios problemas internos", según expertos

La UE apoya a Ucrania para evitar "enfrentarse a sus propios problemas internos", según expertos

Sputnik Mundo

Desde el inicio de la operación militar especial rusa, la Unión Europea (UE) ha gastado 168.900 millones de euros (unos 196.000 millones de dólares) en apoyo... 11.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-11T02:22+0000

2025-12-11T02:22+0000

2025-12-11T02:22+0000

internacional

ucrania

política

unión europea (ue)

seguridad

💬 opinión y análisis

donald trump

friedrich merz

comisión europea

alemania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/0f/1146601143_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8b2d5aa717a58e0fe5c1dfde6bd618d.jpg

Con todo ese dinero, el bloque de 27 países pudo haber financiado el gasto público en educación para todo un año fiscal en Francia y todavía hubieran sobrado 32.000 millones. También hubiera cubierto todo el presupuesto de defensa que pretende alcanzar Alemania para 2026 (186.000 millones de dólares) y se hubiera pagado casi la mitad del presupuesto total designado por la Comisión Europea para responder a crisis regionales para el periodo 2028-2034 (395.000 millones de dólares).Sin embargo, Bruselas ha preferido mirar hacia afuera y seguir una política exterior con "visión euroatlántica"que ha derivado en una fragmentación interna de intereses, de la cual se han aprovechado las élites europeas que dirigen al bloque, observan en entrevista analistas consultados por Sputnik. De algún modo, señala, mantener el discurso a favor de Kiev y en contra de supuestas amenazas externas es una forma de "conservar cierta cohesión ante los fracasos económicos y políticos que ha tenido la Unión Europea desde hace varios años". ¿Europa puede sola?Y es que la crisis ucraniana es una carga muy pesada para Bruselas sin el apoyo de EEUU, que ya es una realidad con el presidente Donald Trump en el poder. El Instituto de Economía Mundial de Kiel estima que, entre septiembre y octubre, la Unión Europea destinó a Ucrania sólo alrededor de 4.200 millones de euros (4.890 millones de dólares) en ayuda militar, una cifra que es "demasiado poco para compensar la pérdida de la ayuda estadounidense". Al mismo tiempo, la brecha dentro de Europa se ha ampliado: Alemania, Francia y el Reino Unido han aumentado significativamente sus asignaciones, pero siguen quedando relativamente por debajo del nivel de los países escandinavos. Italia y España, por su parte, han aportado sólo una contribución insignificante. Líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmmer son quienes más han promovido una política belicista en torno a Ucrania, al grado de seguir apoyando a alguien como Volodímir Zelenski, a quien lo rodean varios escándalos por corrupción, apunta el internacionalista de la UNAM, Carlos Manuel López Alvarado. ¿Ayuda insensata?Para López Alvarado, son las élites europeas quienes insisten en la continuidad de un conflicto, no el ciudadano de a pie, quien prefiere que los presupuestos de sus Gobiernos se destinen al gasto social y no a un proyecto de rearme europeo como el que delinean desde las oficinas de Bruselas. De hecho, con los 196.000 millones de dólares que ha destinado la Unión Europea a Ucrania desde hace casi cuatro años, también se hubiera cubierto por completo todo el gasto público en educación de España en un año fiscal y todo el presupuesto de salud de Italia. En medio de esta situación, algunos líderes europeos insisten en que se confisquen los activos rusos congelados hace más de tres años para garantizar un crédito de 210.000 millones de euros para Kiev, algo que podría complicar las conversaciones de paz que llevan a cabo EEUU y Rusia desde hace meses sobre el conflicto ucraniano, indica Estevez."Ese dinero es ruso y el derecho internacional tendría que proteger a a Rusia en caso de que la Unión Europea optara por confiscar estos activos. De hecho, si lo hacen, sería una contradicción muy importante dentro del marco narrativo europeo. Porque se supone que estos países son quienes apuestan por el derecho internacional y por garantizar lo que ellos han denominado 'un mundo basado en reglas', pero el hecho de apropiarse de esos activos es básicamente un robo y esto contravendría el derecho internacional", observa el analista.López Alvarado, por su parte, considera una insensatez que la Unión Europea haya despilfarrado tanto dinero en la crisis ucraniana, a sabiendas que el bloque no pasa por su mejor momento económico, con índices de crecimiento muy bajos y "una Alemania desindustrializada que no levanta".

https://noticiaslatam.lat/20251209/1169249322.html

https://noticiaslatam.lat/20251209/1169237399.html

ucrania

unión europea (ue)

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

ucrania, política, unión europea (ue), seguridad, 💬 opinión y análisis, donald trump, friedrich merz, comisión europea, alemania, rusia