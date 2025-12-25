https://noticiaslatam.lat/20251225/la-sequia-en-mexico-disminuye-un-39-tras-la-temporada-de-lluvias-y-ciclones-tropicales-1169753912.html

La sequía en México disminuye un 39% tras la temporada de lluvias y ciclones tropicales

Las condiciones de sequía en todo el territorio mexicano registraron una reducción de 39 puntos porcentuales gracias a la temporada de lluvias y ciclones... 25.12.2025, Sputnik Mundo

A diferencia de mayo pasado, cuando la mitad del país padecía sequía de moderada a excepcional, actualmente sólo el 10,6% de la superficie del país presenta estas condiciones, destacó Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN. Mientras que, desde finales de septiembre, cerca del 80% del país está libre de sequía, situación que no se registraba desde 2022, dijo el funcionario. Los aguaceros, además, permitieron incrementar el almacenamiento de las presas del país que, a nivel nacional, alcanzaron el 72% de llenado. Esta cifra es 8% superior a la registrada en 2024, cuando fue de 64%. Además, dijo Vázquez Romaña, más de 80 presas llegaron al 100% de su capacidad. Los embalses con mayor incremento fueron los de Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Sonora. Mientras que, en el Valle de México, el sistema Cutzamala rompió récord de llenado, al alcanzar el 97% de su capacidad. Vázquez Romañana destacó este hito, toda vez que, en 2024, la infraestructura hídrica que almacena, potabiliza y distribuye agua hacia la Zona Metropolitana del Valle de México alcanzó el 64%, situación que fue considerada crítica.El coordinador del SMN detalló que las fuertes lluvias de este año se explican por el paso de ondas tropicales, lo que aportó cantidades importantes del líquido en regiones del centro, centro occidente, oriente, sur y en la península de Yucatán. Durante la temporada, explicó, se registraron 40 sistemas, por encima del promedio de 38. Los meses más activos fueron julio y agosto, en los que se contaron 11 sistemas en cada uno.Asimismo, el monzón mexicano que se formó entre junio y septiembre en el noroeste del país benefició a Baja California y Baja California Sur, así como a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. A decir del coordinador, dicho fenómeno climático representa más del 60% de la lluvia anual de la región.

