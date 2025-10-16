México alcanza récord por lluvias en 2025: es su nivel más alto en 80 años

Al revisar los registros históricos de la Conagua, expertos de la UNAM destacan que el promedio mensual de lluvias en 1941 fue de 99,8 milímetros. Mientras que en septiembre ascendió a 158,1 milímetros, por lo que se trata de los meses más intensos de los últimos seis meses, indica El Universal. La razón de las lluvias intensas, de acuerdo con los expertos consultados por el medio, se debe a que el país atraviesa una combinación poco frecuente de fenómenos, incluida una fase negativa de la oscilación interdecadal del Pacífico y una fase positiva de la oscilación multidecadal del Atlántico. Dichas oscilaciones influyen en períodos de lluvias y sequías a escalas de varios años o décadas, al tiempo que la conjugación de ambos fenómenos intensificó la formación de tormentas en el Pacífico, dejando al golfo de México y el Caribe con poca actividad ciclónica, destaca el artículo. En la actual fase del fenómeno, el Pacífico se mantiene más cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de ciclones y perturbaciones tropicales con duración de 30 a 60 días que, a su vez, ocasionan las lluvias intensas de la temporada. En contraste, los sistemas que aportan humedad al golfo de México, dice el artículo, se han mantenido inactivos, concentrando la mayor parte de la lluvia en la vertiente del Pacífico y el centro. Según los expertos, si la atmósfera continúa calentándose, las lluvias podrían presentarse en episodios extremos que alternarían entre largos períodos secos y aguaceros. Las últimas precipitaciones en México dejaron un saldo de al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.Frente a ello, las autoridades mexicanas continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención a damnificados por inundaciones y deslaves.Las lluvias, que se originaron por la convergencia de ciclones tropicales, dejaron unas 100.000 viviendas dañadas o destruidas, provocaron el desborde de ríos y el deslave de serranías, según reportes oficiales.
El promedio mensual de las precipitaciones desde junio a lo que va de octubre es de 155,5 milímetros, lo que convierte al 2025 en el año con más periodos de lluvias intensas en las últimas ocho décadas, informa el diario local 'El Universal, basado en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpretados por expertos de la UNAM.
Al revisar los registros históricos de la Conagua, expertos de la UNAM destacan que el promedio mensual de lluvias en 1941 fue de 99,8 milímetros.
En 2024, dicho promedio fue de 61,30 milímetros. Entre junio y septiembre de 2025, en cambio, se registraron los dos meses con más precipitaciones desde el 2020, con un promedio de 155,5 milímetros de agua.
Mientras que en septiembre ascendió a 158,1 milímetros, por lo que se trata de los meses más intensos de los últimos seis meses, indica El Universal.
La razón de las lluvias intensas, de acuerdo con los expertos consultados por el medio, se debe a que el país atraviesa una combinación poco frecuente de fenómenos, incluida una fase negativa de la oscilación interdecadal del Pacífico y una fase positiva de la oscilación multidecadal del Atlántico.
Dichas oscilaciones influyen en períodos de lluvias y sequías a escalas de varios años o décadas, al tiempo que la conjugación de ambos fenómenos intensificó la formación de tormentas en el Pacífico, dejando al golfo de México y el Caribe con poca actividad ciclónica, destaca el artículo.
En la actual fase del fenómeno, el Pacífico se mantiene más cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de ciclones y perturbaciones tropicales con duración de 30 a 60 días que, a su vez, ocasionan las lluvias intensas de la temporada.
En contraste, los sistemas que aportan humedad al golfo de México, dice el artículo, se han mantenido inactivos, concentrando la mayor parte de la lluvia en la vertiente del Pacífico y el centro.
Según los expertos, si la atmósfera continúa calentándose, las lluvias podrían presentarse en episodios extremos que alternarían entre largos períodos secos y aguaceros.
Las últimas precipitaciones en México dejaron un saldo de al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.
Las lluvias, que se originaron por la convergencia de ciclones tropicales, dejaron unas 100.000 viviendas dañadas o destruidas, provocaron el desborde de ríos y el deslave de serranías, según reportes oficiales.
