Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251016/mexico-alcanza-record-por-lluvias-en-2025-es-su-nivel-mas-alto-en-80-anos-1167581804.html
México alcanza récord por lluvias en 2025: es su nivel más alto en 80 años
México alcanza récord por lluvias en 2025: es su nivel más alto en 80 años
Sputnik Mundo
El promedio mensual de las precipitaciones desde junio a lo que va de octubre es de 155,5 milímetros, lo que convierte al 2025 en el año con más periodos de... 16.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-16T06:28+0000
2025-10-16T06:28+0000
américa latina
méxico
medioambiente
atlántico
caribe
universidad nacional autónoma de méxico (unam)
comisión nacional del agua (méxico)
el universal (diario)
lluvias
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167583554_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9bdb6fb0026755f047d0fc20921c106e.jpg
Al revisar los registros históricos de la Conagua, expertos de la UNAM destacan que el promedio mensual de lluvias en 1941 fue de 99,8 milímetros. Mientras que en septiembre ascendió a 158,1 milímetros, por lo que se trata de los meses más intensos de los últimos seis meses, indica El Universal. La razón de las lluvias intensas, de acuerdo con los expertos consultados por el medio, se debe a que el país atraviesa una combinación poco frecuente de fenómenos, incluida una fase negativa de la oscilación interdecadal del Pacífico y una fase positiva de la oscilación multidecadal del Atlántico. Dichas oscilaciones influyen en períodos de lluvias y sequías a escalas de varios años o décadas, al tiempo que la conjugación de ambos fenómenos intensificó la formación de tormentas en el Pacífico, dejando al golfo de México y el Caribe con poca actividad ciclónica, destaca el artículo. En la actual fase del fenómeno, el Pacífico se mantiene más cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de ciclones y perturbaciones tropicales con duración de 30 a 60 días que, a su vez, ocasionan las lluvias intensas de la temporada. En contraste, los sistemas que aportan humedad al golfo de México, dice el artículo, se han mantenido inactivos, concentrando la mayor parte de la lluvia en la vertiente del Pacífico y el centro. Según los expertos, si la atmósfera continúa calentándose, las lluvias podrían presentarse en episodios extremos que alternarían entre largos períodos secos y aguaceros. Las últimas precipitaciones en México dejaron un saldo de al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.Frente a ello, las autoridades mexicanas continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención a damnificados por inundaciones y deslaves.Las lluvias, que se originaron por la convergencia de ciclones tropicales, dejaron unas 100.000 viviendas dañadas o destruidas, provocaron el desborde de ríos y el deslave de serranías, según reportes oficiales.
https://noticiaslatam.lat/20251014/1167547283.html
méxico
atlántico
caribe
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167583554_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8af721a8f06eaef0b5cb0999ffd60ec6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, medioambiente, atlántico, caribe, universidad nacional autónoma de méxico (unam), comisión nacional del agua (méxico), el universal (diario), lluvias
méxico, medioambiente, atlántico, caribe, universidad nacional autónoma de méxico (unam), comisión nacional del agua (méxico), el universal (diario), lluvias

México alcanza récord por lluvias en 2025: es su nivel más alto en 80 años

06:28 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Felix MarquezResidentes transportan provisiones por una calle lodosa en Poza Rica, Veracruz, México, el martes 14 de octubre de 2025, tras deslizamientos de tierra y lluvias torrenciales. (Foto AP/Félix Márquez)
Residentes transportan provisiones por una calle lodosa en Poza Rica, Veracruz, México, el martes 14 de octubre de 2025, tras deslizamientos de tierra y lluvias torrenciales. (Foto AP/Félix Márquez) - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Felix Marquez
Síguenos en
El promedio mensual de las precipitaciones desde junio a lo que va de octubre es de 155,5 milímetros, lo que convierte al 2025 en el año con más periodos de lluvias intensas en las últimas ocho décadas, informa el diario local 'El Universal, basado en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpretados por expertos de la UNAM.
Al revisar los registros históricos de la Conagua, expertos de la UNAM destacan que el promedio mensual de lluvias en 1941 fue de 99,8 milímetros.

En 2024, dicho promedio fue de 61,30 milímetros. Entre junio y septiembre de 2025, en cambio, se registraron los dos meses con más precipitaciones desde el 2020, con un promedio de 155,5 milímetros de agua.

Mientras que en septiembre ascendió a 158,1 milímetros, por lo que se trata de los meses más intensos de los últimos seis meses, indica El Universal.
La razón de las lluvias intensas, de acuerdo con los expertos consultados por el medio, se debe a que el país atraviesa una combinación poco frecuente de fenómenos, incluida una fase negativa de la oscilación interdecadal del Pacífico y una fase positiva de la oscilación multidecadal del Atlántico.
Dichas oscilaciones influyen en períodos de lluvias y sequías a escalas de varios años o décadas, al tiempo que la conjugación de ambos fenómenos intensificó la formación de tormentas en el Pacífico, dejando al golfo de México y el Caribe con poca actividad ciclónica, destaca el artículo.
Llegaremos a todos los rincones: Sheinbaum promete ayuda a afectados por las inundaciones en México - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2025
"Llegaremos a todos los rincones": Sheinbaum promete ayuda a afectados por las inundaciones en México
14 de octubre, 23:16 GMT
En la actual fase del fenómeno, el Pacífico se mantiene más cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de ciclones y perturbaciones tropicales con duración de 30 a 60 días que, a su vez, ocasionan las lluvias intensas de la temporada.
En contraste, los sistemas que aportan humedad al golfo de México, dice el artículo, se han mantenido inactivos, concentrando la mayor parte de la lluvia en la vertiente del Pacífico y el centro.
Según los expertos, si la atmósfera continúa calentándose, las lluvias podrían presentarse en episodios extremos que alternarían entre largos períodos secos y aguaceros.
Las últimas precipitaciones en México dejaron un saldo de al menos 66 personas fallecidas y causaron graves daños e inundaciones en las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, ubicadas entre el sureste y el centro del país latinoamericano, respectivamente.
Frente a ello, las autoridades mexicanas continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención a damnificados por inundaciones y deslaves.
Las lluvias, que se originaron por la convergencia de ciclones tropicales, dejaron unas 100.000 viviendas dañadas o destruidas, provocaron el desborde de ríos y el deslave de serranías, según reportes oficiales.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала