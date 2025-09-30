https://noticiaslatam.lat/20250930/las-lluvias-llenan-el-lago-de-texcoco-y-llega-al-78-de-su-capacidad-1167014410.html

Las lluvias "llenan" el lago de Texcoco y llega al 78% de su capacidad

Las lluvias "llenan" el lago de Texcoco y llega al 78% de su capacidad

Sputnik Mundo

Las intensas precipitaciones que se han registrado a lo largo del 2025 en el Valle de México permitieron recuperar el Lago de Texcoco, en el centro del país... 30.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-30T07:30+0000

2025-09-30T07:30+0000

2025-09-30T07:30+0000

américa latina

méxico

estado de méxico

enrique peña nieto

medioambiente

sociedad

andrés manuel lópez obrador

santa lucía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1e/1167015296_0:164:1024:740_1920x0_80_0_0_243937d413badd7b9591dfa90e7ba7dc.jpg

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, confirmó en una entrevista con el diario local Milenio que, de los 50 millones de metros cúbicos de agua que puede almacenar el lago, actualmente tiene 39 millones.Si bien las intensas lluvias de este año fueron un factor clave, otro elemento clave para estos resultados fueron los trabajos de recuperación ambiental que se iniciaron tras la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).Este fue un proyecto impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que requirió el secado del lago. Sin embargo, la construcción de esta obra fue suspendida por su sucesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien apostó por construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México (centro del país).El Lago de Texcoco tiene una extensión de 14.000 hectáreas que abarca los municipios mexiquenses de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl. El NAIM ocupaba 4.400 hectáreas de toda el área. Para iniciar sus obras, construyeron una barda de 33 kilómetros de longitud que servía como tapón hidráulico que divide el lago en dos.En una de estas partes se ubica la distintiva "X" del proyecto cancelado, que actualmente almacena 15 millones de metros cúbicos de agua. La otra parte se le conoce como lago Nabor Carrillo, el cual tiene 39 millones de metros cúbicos.A diferencia de otras lagunas de regulación, el agua queda almacenada en este lago, lo que permite mantener el hábitat de aves migratorias y locales, una población calculada en cerca de 230.000 individuos, en contraste con los 30.000 que había cuando se inició la construcción del NAIM.La funcionaria federal agregó que, entre los proyectos pendientes, está incrementar la extensión de la "X" para tener un cuerpo de agua que abarque entre 100 y 400 hectáreas y pueda recibir los escurrimientos de ríos y de la planta de bombeo Casa Colorada Profunda, la cual tiene las aportaciones del túnel interceptor Río de los Remedios, del drenaje general del Valle, del río de la Compañía y se conecta con el sistema de plantas de La Caldera, ubicado en Ixtapaluca y el Caracol, en Ecatepec.La planta de bombeo Casa Colorada Profunda ha sido clave para la recuperación hídrica del Lago de Texcoco. Originalmente creada en 2012 para operar en casos de fuertes precipitaciones, fue desactivada por las labores de construcción del NAIM.Para finales de 2018, cuando el proyecto fue cancelado, esta planta recuperó su capacidad y comenzó a bombear 600.000 metros cúbicos por segundo; fue aumentando gradualmente hasta llevar a los 9,3 millones de metros cúbicos en 2025, cuando fue usada en, al menos, 20 eventos de lluvias fuertes."El procedimiento para un vaso regulador es que, cuando todo el sistema de la Zona Metropolitana (Ciudad de México y Estado de México) activa este protocolo, esta planta opera, bombea, guarda [el agua] en el Lago de Texcoco, termina la lluvia, se vacía para recibir nuevamente las lluvias del día siguiente o de los días siguientes", explicó Peraza Camacho.

https://noticiaslatam.lat/20250929/1166983604.html

https://noticiaslatam.lat/20250916/1166533136.html

méxico

estado de méxico

santa lucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, estado de méxico, enrique peña nieto, medioambiente, sociedad, andrés manuel lópez obrador, santa lucía