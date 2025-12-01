https://noticiaslatam.lat/20251201/gobierno-de-sheinbaum-busca-atajar-una-realidad-de-acaparamiento-del-agua-en-mexico-senala-experto-1168982722.html

Gobierno de Sheinbaum busca atajar "una realidad de acaparamiento" del agua en México, señala experto

Gobierno de Sheinbaum busca atajar "una realidad de acaparamiento" del agua en México, señala experto

Sputnik Mundo

Gracias al marco legal de 1992, las cuencas del centro y norte de México están sobreexplotadas y, en papel, se asignó más agua de la que existe, por lo que es... 01.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-01T21:19+0000

2025-12-01T21:19+0000

2025-12-01T21:19+0000

américa latina

méxico

claudia sheinbaum

cámara de diputados

medioambiente

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

agua

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/13/1149068977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_688d56f7574adffa1cd780b77556c383.jpg

En el marco de los bloqueos encabezados por agricultores y transportistas, uno de los aspectos que se ha puesto sobre la mesa es la Ley General de Aguas y a la reforma de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) que envió la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados en octubre.Según los reportes, el proyecto de dictamen —que se discutirá esta semana en las comisiones de la Cámara baja antes de ir al Pleno— establece un catálogo de delitos hídricos con penas de hasta 12 años de cárcel para sancionar el robo de agua y la corrupción en las concesiones.Además, elimina la transmisión de concesiones entre particulares, crea un esquema de "reasignaciones" controladas por la Autoridad del Agua y establece reglas para sucesiones, transmisiones de propiedad y regularización de pozos.Productores y campesinos del país latinoamericano han expresado el temor a perder sus fuentes de agua. Mientras que los opositores aseguran que, de aprobarse, el proyecto permitiría "quitar, limitar o controlar el acceso al agua de personas, agricultores, ejidos y comunidades indígenas".Al respecto, la mandataria federal dijo el 25 de noviembre que algunos manifestantes buscan "mantener privilegios", pero aseguró que con la Ley de Aguas que propuso este recurso regresará a la nación y dejará de ser una mercancía.Hay más concesiones que aguaEn entrevista con Sputnik, el doctor Alex Ricardo Caldera Ortega, miembro de la Red de Monitoreo de Aguas de México (RedMORA), comentó que, para entender la reticencia a la Ley General de Aguas que se propone, es necesario remitirse a la legislación de 1992, que es la que está vigente en la actualidad.En ese sentido, dice, el régimen de concesiones en México no implica propiedad del agua de manera personal, particular o de empresas, sino que se trata de una suerte de permiso para utilizar el recurso por un tiempo determinado, ya sean 10, 20, 30 o hasta 50 años, según sea el caso.Sin embargo, continúa el experto, al ser una legislación con 33 años de antigüedad, "las cosas han cambiado", lo que significa que las ciudades han crecido, al igual que el número de usuarios agrícolas e industriales, en medio de un proceso de industrialización derivado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que hizo del país un imán de inversión extranjera."Esto ha generado una presión sobre la disponibilidad, sobre todo si identificamos el centro-norte y norte del país, todas las cuencas de esa zona y todos los acuíferos están sobreconcesionados. Es decir, en papel, se ha asignado más agua de la que realmente hay", dijo el integrante de la RedMORA."La forma como se han asignado esas concesiones ha sido de varias maneras, muchas de ellas legales y, obviamente, en términos de un uso legítimo de los usos. Pero, en realidad, también ha habido mucho acaparamiento", continúa el experto, por lo que argumenta que es necesario poner orden."La iniciativa trata de regular eso, (...) lo que tenemos es una realidad de acaparamiento y eso nos ha planteado una crisis de agua, porque, sobre todo en zonas con estrés, ya no hay agua que repartir ni de dónde sacar para las ciudades", pondera el doctor Caldera Ortega.Los pendientes son mayoresPese a la urgencia de poner orden en las concesiones, el experto considera que los pendientes en materia de regulación del agua son mayores, sobre todo al considerar la crisis hídrica que atraviesa el país. Pero, debido a los intereses que hay detrás, "ningún presidente, ni de los anteriores a Morena [el partido en el poder] ni el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, se quisieron echar el trompo a la uña [asumir dicho compromiso] y ahora se pone sobre la mesa la necesaria reforma"."Obviamente, esta situación sí se esperaba [que hubiera] resistencia, que es lo que ha frenado, en realidad, esa reforma, por eso es que la están separando. Si te fijas, están presentando una Ley General de Aguas y una reforma", observa el académico.En ese sentido, añade que, en realidad, lo que debe haber es una sola legislación. Pero, por ahora, "esta es la salida posible" para regular la parte de las atribuciones y lo que le toca a cada orden de Gobierno para asegurar el derecho humano al agua.Cuestionado por los pendientes que la propuesta de dictamen padece, el académico enumera la necesidad de fortalecer las capacidades de vigilancia y sancionadoras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como asegurar el caudal ecológico pues, aunado al diagnóstico de sobreconcesiones y sobreexplotación de los mantos acuíferos, tanto de agua superficial como subterránea, "no se está dejando agua para el medio ambiente".

https://noticiaslatam.lat/20251011/1167435627.html

https://noticiaslatam.lat/20251126/mexico-marca-un-record-en-importacion-de-maiz-que-hay-detras-de-este-evento-1168828031.html

https://noticiaslatam.lat/20251005/1167197103.html

https://noticiaslatam.lat/20250412/el-agua-es-el-nuevo-frente-entre-mexico-y-eeuu-es-parte-de-la-politica-de-america-primero-1162010542.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, claudia sheinbaum, cámara de diputados, medioambiente, universidad nacional autónoma de méxico (unam), agua, 💬 opinión y análisis