México refrenda con el apoyo a Cuba su rechazo a "las posiciones intervencionistas de EEUU", dice analista
La solidaridad de México con Cuba durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se sostiene en la tradición diplomática mexicana, la afinidad ideológica con la isla
Tras darse a conocer que México envió dos buques con 80.000 barriles de combustible a Cuba para ayudar a aliviar la crisis de apagones, diversos integrantes de la oposición y algunos congresistas estadounidenses, incluido el representante republicano de origen cubano Carlos A. Gimenez, cuestionaron la decisión del Gobierno mexicano."Si el Gobierno de Claudia Sheinbaum en México sigue socavando la política de Estados Unidos en enviarle petróleo a la dictadura asesina en Cuba, implementaremos severas consecuencias para el comercio entre nuestros países", escribió Gimenez en X.Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó en su conferencia de prensa matutina que la acción se enmarca en la relación histórica con la isla, independientemente del partido político en el poder, además de tener motivaciones humanitarias.Adicionalmente, enlistó los acuerdos de México con Cuba en materia de cooperación energética y financiera e, incluso, recordó que, en 2013, la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) le condonó a la mayor de las Antillas el 70% de la deuda que adquirió con el Banco de Comercio Exterior (Bancomext).Tradición de solidaridad con CubaEl balance que hizo la presidenta Sheinbaum tiene el objetivo de refrendar la tradición mexicana de solidaridad y cooperación con la isla, pero, sobre todo, se sitúa en momentos en los que América Latina "sigue siendo un escenario de disputa" entre las grandes potencias mundiales, de acuerdo con el internacionalista David García Contreras, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM."Estamos en este ajedrez geopolítico en donde el presidente [estadounidense Donald] Trump trata de posicionar a su país frente a la pérdida de espacios de influencia geopolítica por la presencia de otros actores extracontinentales, como es el caso de Rusia, sobre todo de China (...), que tienen una gran presencia de inversiones en América Latina", observa el experto en diálogo con Sputnik.Un freno a la intervención extranjeraGarcía Contreras destacó una frase del académico y diplomático mexicano Mario Ojeda, quien, en su libro Alcances y límites de la política exterior de México, mencionó que el país latinoamericano "puede disentir de Estados Unidos y actuar de manera independiente cada vez que algo sea importante para México, pero no vital para Estados Unidos".Dicho en otras palabras, la nación latinoamericana tiene margen de maniobra en lo que respecta a Cuba porque esta posición no interfiere con los asuntos urgentes de Washington. Pero, dice el experto en relaciones internacionales, "al defender a Cuba, lo que hace México es defenderse de una posible intervención en el futuro"."Desde 1959, cuando empezó a defender la Revolución Cubana y ha estado en contra de los embargos económicos, lo que ha hecho México es manifestar que está en contra de la intervención de algún país en las relaciones soberanas de otro y a favor de la autodeterminación de los pueblos", dijo David García.Afinidad ideológicaAl mismo tiempo, señala el analista, el apoyo de Sheinbaum a Cuba se sostiene en la afinidad ideológica con el Gobierno de ese país, cuestión que, durante los sexenios de sus antecesores Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se vio afectada por diversos impasses.En ese sentido, resaltó que el elemento político, el respaldo histórico y el papel de Cuba para ratificar la soberanía de los pueblos de la región impulsan la posición de la mandataria "para tratar de contener a Estados Unidos", por lo que "esa defensa será permanente".El apoyo de México a Cuba es necesario Por otro lado, el internacionalista señala que los acuerdos de cooperación entre México y Cuba, desde las inversiones que se dieron en los Gobiernos pasados para preparar una refinería cubana, hasta el asesoramiento técnico por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la venta de crudo, son relevantes debido a que "la isla ha sufrido una crisis de aprovisionamiento, que ha incluido apagones masivos" y otras carencias que afectan a la sociedad cubana."Esta crisis en la sociedad cubana, la inflación, puede generar mayores descontentos y eso es algo que también espera lograr el presidente [estadounidense Donald] Trump, con la idea de estrangular más a la isla, tratar de limitarla", señala Contreras."Lo que vimos, por cierto, en días pasados, del decomiso de un petrolero venezolano, acabó impactando también la llegada de crudo a la isla", añade.En ese contexto, el experto estima que seguiremos viendo la fórmula de Mario Ojeda, en el sentido de que la defensa de Cuba es algo importante para México, "pero no vital para Estados Unidos", lo que significa que el aprovisionamiento de recursos se mantendrá a pesar de la oposición de los representantes del lobby cubano."Es algo muy importante en la política exterior, de manera tradicional, en los últimos cerca de 60 años y, para un Gobierno de izquierda como el de Claudia Sheinbaum, es una de las banderas que tendrá que defender", finaliza.
México refrenda con el apoyo a Cuba su rechazo a "las posiciones intervencionistas de EEUU", dice analista

Karen Fabián
La solidaridad de México con Cuba durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se sostiene en la tradición diplomática mexicana, la afinidad ideológica con la isla y la defensa de la soberanía nacional ante posibles injerencias extranjeras, dijo a Sputnik un internacionalista.
Tras darse a conocer que México envió dos buques con 80.000 barriles de combustible a Cuba para ayudar a aliviar la crisis de apagones, diversos integrantes de la oposición y algunos congresistas estadounidenses, incluido el representante republicano de origen cubano Carlos A. Gimenez, cuestionaron la decisión del Gobierno mexicano.
"Si el Gobierno de Claudia Sheinbaum en México sigue socavando la política de Estados Unidos en enviarle petróleo a la dictadura asesina en Cuba, implementaremos severas consecuencias para el comercio entre nuestros países", escribió Gimenez en X.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó en su conferencia de prensa matutina que la acción se enmarca en la relación histórica con la isla, independientemente del partido político en el poder, además de tener motivaciones humanitarias.

"Es importante que se conozca, lo hacemos en un marco legal, como país soberano y, segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba", refirió la mandataria.

Adicionalmente, enlistó los acuerdos de México con Cuba en materia de cooperación energética y financiera e, incluso, recordó que, en 2013, la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) le condonó a la mayor de las Antillas el 70% de la deuda que adquirió con el Banco de Comercio Exterior (Bancomext).
Tradición de solidaridad con Cuba

El balance que hizo la presidenta Sheinbaum tiene el objetivo de refrendar la tradición mexicana de solidaridad y cooperación con la isla, pero, sobre todo, se sitúa en momentos en los que América Latina "sigue siendo un escenario de disputa" entre las grandes potencias mundiales, de acuerdo con el internacionalista David García Contreras, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.
"Estamos en este ajedrez geopolítico en donde el presidente [estadounidense Donald] Trump trata de posicionar a su país frente a la pérdida de espacios de influencia geopolítica por la presencia de otros actores extracontinentales, como es el caso de Rusia, sobre todo de China (...), que tienen una gran presencia de inversiones en América Latina", observa el experto en diálogo con Sputnik.

"Ahí es donde se inscribe todo", señala, al tiempo que precisa que, desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, México ha jugado un papel fundamental frente a los lobbies de cubanos que salieron de la isla y que, desde EEUU, impulsan políticas para tratar de derrocar al Gobierno del país caribeño.

Un freno a la intervención extranjera

García Contreras destacó una frase del académico y diplomático mexicano Mario Ojeda, quien, en su libro Alcances y límites de la política exterior de México, mencionó que el país latinoamericano "puede disentir de Estados Unidos y actuar de manera independiente cada vez que algo sea importante para México, pero no vital para Estados Unidos".
Dicho en otras palabras, la nación latinoamericana tiene margen de maniobra en lo que respecta a Cuba porque esta posición no interfiere con los asuntos urgentes de Washington. Pero, dice el experto en relaciones internacionales, "al defender a Cuba, lo que hace México es defenderse de una posible intervención en el futuro".
"Desde 1959, cuando empezó a defender la Revolución Cubana y ha estado en contra de los embargos económicos, lo que ha hecho México es manifestar que está en contra de la intervención de algún país en las relaciones soberanas de otro y a favor de la autodeterminación de los pueblos", dijo David García.
"La política exterior de México refrenda eso continuamente, pero es una especie de protección que está basada, por supuesto, en los principios de la Constitución, pero que, al mismo tiempo que defiende a Cuba o a cualquier otro país —por ejemplo, en días pasados a Venezuela—, lo que hace es tratar de frenar las posiciones intervencionistas de Estados Unidos", ahondó.
Afinidad ideológica

Al mismo tiempo, señala el analista, el apoyo de Sheinbaum a Cuba se sostiene en la afinidad ideológica con el Gobierno de ese país, cuestión que, durante los sexenios de sus antecesores Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se vio afectada por diversos impasses.

"Ahora vemos más bien una afinidad ideológica [que repuntó] con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum, estamos hablando de una presidenta de izquierda", ponderó el académico de la UNAM.

En ese sentido, resaltó que el elemento político, el respaldo histórico y el papel de Cuba para ratificar la soberanía de los pueblos de la región impulsan la posición de la mandataria "para tratar de contener a Estados Unidos", por lo que "esa defensa será permanente".

El apoyo de México a Cuba es necesario

Por otro lado, el internacionalista señala que los acuerdos de cooperación entre México y Cuba, desde las inversiones que se dieron en los Gobiernos pasados para preparar una refinería cubana, hasta el asesoramiento técnico por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la venta de crudo, son relevantes debido a que "la isla ha sufrido una crisis de aprovisionamiento, que ha incluido apagones masivos" y otras carencias que afectan a la sociedad cubana.
"Esta crisis en la sociedad cubana, la inflación, puede generar mayores descontentos y eso es algo que también espera lograr el presidente [estadounidense Donald] Trump, con la idea de estrangular más a la isla, tratar de limitarla", señala Contreras.
"Lo que vimos, por cierto, en días pasados, del decomiso de un petrolero venezolano, acabó impactando también la llegada de crudo a la isla", añade.
En ese contexto, el experto estima que seguiremos viendo la fórmula de Mario Ojeda, en el sentido de que la defensa de Cuba es algo importante para México, "pero no vital para Estados Unidos", lo que significa que el aprovisionamiento de recursos se mantendrá a pesar de la oposición de los representantes del lobby cubano.
"Se ha incrementado ese eco más allá de Donald Trump, pero para México es vital en términos de lo que significa la solidaridad con Cuba, de hecho, la idea de solidaridad netamente pasa por Cuba", señala el experto.
"Es algo muy importante en la política exterior, de manera tradicional, en los últimos cerca de 60 años y, para un Gobierno de izquierda como el de Claudia Sheinbaum, es una de las banderas que tendrá que defender", finaliza.
