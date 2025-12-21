https://noticiaslatam.lat/20251221/activos-de-la-discordia-macron-traiciona-a-merz-en-las-negociaciones-sobre-los-fondos-rusos---1169653672.html

Activos de la discordia: Macron traiciona a Merz en las negociaciones sobre los fondos rusos, según medios

El presidente francés, Emmanuel Macron, "traicionó" al canciller alemán, Friedrich Merz, cuando decidió no apoyar el uso de activos los rusos congelados para...

Según se informa, el canciller alemán, Friedrich Merz, realizó un "último intento" por convencer a los líderes de la UE de utilizar los activos soberanos rusos congelados, por un valor de 210.000 millones de euros, para ayudar a Ucrania, "cuando se dio cuenta de que le faltaba un aliado crucial: Emmanuel Macron".El interlocutor anónimo también señaló que, aunque en privado el equipo de Macron expresaba dudas sobre la legalidad de la propuesta de Merz de expropiar los activos, durante las semanas previas a la cumbre de Bruselas, el presidente francés no se opuso públicamente a la iniciativa alemana.Anteriormente, el FT, citando fuentes, informó que durante la cumbre en Bruselas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se convirtió en "la asesina" del plan de la UE para confiscar los activos rusos, ya que fue precisamente la posición de la jefa del Gobierno italiano la que "cambió el ambiente" en las negociaciones.En su opinión, "la debilidad" política de Macron no le dejó otra opción que "rendirse" ante la presión de Meloni.La Comisión Europea intentó obtener el acuerdo de los países de la UE para utilizar los activos soberanos rusos en beneficio de Kiev. Se discutió una suma de entre 185.000 millones de euros (217.000 millones de dólares) y 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en forma de préstamo, que Ucrania condicionalmente debería devolver después del fin del conflicto y en caso de que "Moscú le pague por los daños materiales".Al mismo tiempo, Moscú ha declarado repetidamente que las ideas de la UE sobre el pago de reparaciones por parte de Rusia a Ucrania están "desconectadas de la realidad". El jefe de Estado ruso señaló que los intentos de apoderarse de activos rusos en Europa son "un atraco".El 19 de diciembre concluyó en Bruselas una cumbre, tras la cual la UE temporalmente renunció a la confiscación de los activos rusos y decidió otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros de su propio presupuesto. Se informó que Hungría, Eslovaquia y la República Checa no participan en la garantía del préstamo.

🌍 europa, unión europea (ue), emmanuel macron, friedrich merz, política, francia, alemania