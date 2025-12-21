https://noticiaslatam.lat/20251221/activos-de-la-discordia-macron-traiciona-a-merz-en-las-negociaciones-sobre-los-fondos-rusos---1169653672.html
Activos de la discordia: Macron traiciona a Merz en las negociaciones sobre los fondos rusos, según medios
Activos de la discordia: Macron traiciona a Merz en las negociaciones sobre los fondos rusos, según medios
Sputnik Mundo
El presidente francés, Emmanuel Macron, "traicionó" al canciller alemán, Friedrich Merz, cuando decidió no apoyar el uso de activos los rusos congelados para... 21.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-21T18:25+0000
2025-12-21T18:25+0000
2025-12-21T18:30+0000
internacional
🌍 europa
unión europea (ue)
emmanuel macron
friedrich merz
política
francia
alemania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/15/1169661478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d300ad1652f57d01ee3f9a10753acc8.jpg
Según se informa, el canciller alemán, Friedrich Merz, realizó un "último intento" por convencer a los líderes de la UE de utilizar los activos soberanos rusos congelados, por un valor de 210.000 millones de euros, para ayudar a Ucrania, "cuando se dio cuenta de que le faltaba un aliado crucial: Emmanuel Macron".El interlocutor anónimo también señaló que, aunque en privado el equipo de Macron expresaba dudas sobre la legalidad de la propuesta de Merz de expropiar los activos, durante las semanas previas a la cumbre de Bruselas, el presidente francés no se opuso públicamente a la iniciativa alemana.Anteriormente, el FT, citando fuentes, informó que durante la cumbre en Bruselas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se convirtió en "la asesina" del plan de la UE para confiscar los activos rusos, ya que fue precisamente la posición de la jefa del Gobierno italiano la que "cambió el ambiente" en las negociaciones.En su opinión, "la debilidad" política de Macron no le dejó otra opción que "rendirse" ante la presión de Meloni.La Comisión Europea intentó obtener el acuerdo de los países de la UE para utilizar los activos soberanos rusos en beneficio de Kiev. Se discutió una suma de entre 185.000 millones de euros (217.000 millones de dólares) y 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en forma de préstamo, que Ucrania condicionalmente debería devolver después del fin del conflicto y en caso de que "Moscú le pague por los daños materiales".Al mismo tiempo, Moscú ha declarado repetidamente que las ideas de la UE sobre el pago de reparaciones por parte de Rusia a Ucrania están "desconectadas de la realidad". El jefe de Estado ruso señaló que los intentos de apoderarse de activos rusos en Europa son "un atraco".El 19 de diciembre concluyó en Bruselas una cumbre, tras la cual la UE temporalmente renunció a la confiscación de los activos rusos y decidió otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros de su propio presupuesto. Se informó que Hungría, Eslovaquia y la República Checa no participan en la garantía del préstamo.
https://noticiaslatam.lat/20251220/esta-es-la-logica-no-de-la-paz-sino-de-la-guerra-orban-critica-el-prestamo-militar-de-la-ue-a-1169617696.html
unión europea (ue)
francia
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/15/1169661478_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_9e98b52874d666f8dc5b1821c94bec9a.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 europa, unión europea (ue), emmanuel macron, friedrich merz, política, francia, alemania
🌍 europa, unión europea (ue), emmanuel macron, friedrich merz, política, francia, alemania
Activos de la discordia: Macron traiciona a Merz en las negociaciones sobre los fondos rusos, según medios
18:25 GMT 21.12.2025 (actualizado: 18:30 GMT 21.12.2025)
El presidente francés, Emmanuel Macron, "traicionó" al canciller alemán, Friedrich Merz, cuando decidió no apoyar el uso de activos los rusos congelados para financiar a Ucrania, reporta al 'Financial Times' un diplomático anónimo de la UE. Añadió que, al final, el rol clave en el fracaso del plan de confiscación de los fondos rusos lo jugó Italia.
Según se informa, el canciller alemán, Friedrich Merz, realizó un "último intento" por convencer a los líderes de la UE de utilizar los activos soberanos rusos congelados, por un valor de 210.000 millones de euros, para ayudar a Ucrania, "cuando se dio cuenta de que le faltaba un aliado crucial: Emmanuel Macron".
"[El presidente francés Emmanuel] Macron traicionó a [el canciller alemán Friedrich] Merz, y él sabe que tendrá que pagar por ello", declaró un alto diplomático de la UE anónimo.
El interlocutor anónimo también señaló que, aunque en privado el equipo de Macron expresaba dudas sobre la legalidad de la propuesta de Merz de expropiar los activos, durante las semanas previas a la cumbre de Bruselas, el presidente francés no se opuso públicamente a la iniciativa alemana.
Anteriormente, el FT, citando fuentes, informó que durante la cumbre en Bruselas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se convirtió en "la asesina" del plan de la UE para confiscar los activos rusos, ya que fue precisamente la posición de la jefa del Gobierno italiano la que "cambió el ambiente" en las negociaciones.
En su opinión, "la debilidad" política de Macron no le dejó otra opción que "rendirse" ante la presión de Meloni.
La Comisión Europea intentó obtener el acuerdo de los países de la UE para utilizar los activos soberanos rusos en beneficio de Kiev. Se discutió una suma de entre 185.000 millones de euros (217.000 millones de dólares) y 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en forma de préstamo, que Ucrania condicionalmente debería devolver después del fin del conflicto y en caso de que "Moscú le pague por los daños materiales".
Al mismo tiempo, Moscú ha declarado repetidamente que las ideas de la UE sobre el pago de reparaciones por parte de Rusia a Ucrania están "desconectadas de la realidad
". El jefe de Estado ruso señaló que los intentos de apoderarse de activos rusos en Europa son "un atraco"
.
El 19 de diciembre concluyó en Bruselas una cumbre, tras la cual la UE temporalmente renunció a la confiscación de los activos rusos y decidió otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros de su propio presupuesto
. Se informó que Hungría
, Eslovaquia
y la República Checa no participan en la garantía del préstamo
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.