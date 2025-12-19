https://noticiaslatam.lat/20251219/crisis-ucraniana-y-activos-rusos-lo-mas-destacado-del-discurso-de-putin-durante-la-linea-directa-1169587880.html

Crisis ucraniana y activos rusos: lo más destacado del discurso de Putin durante la línea directa

Crisis ucraniana y activos rusos: lo más destacado del discurso de Putin durante la línea directa

Sputnik Mundo

El conflicto ucraniano y las tentativas de la UE para apoderarse de los activos rusos congelados, al igual que otros temas clave del año en Rusia, centraron el... 19.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-19T13:47+0000

2025-12-19T13:47+0000

2025-12-19T15:22+0000

internacional

vladímir putin

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/13/1169590663_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ca1b5b27aebb05c7bc8aa65c5a0fe130.jpg

Sputnik te presenta las declaraciones clave del mandatario ruso durante la línea directa:Rusia está lista para una solución pacífica al conflicto ucranianoPrecisó que Rusia desea solucionar la crisis ucraniana sobre los principios que él mismo expuso en junio pasado y "tras eliminar las causas originales" que la causaron.En este contexto, el mandatario recordó que, en realidad, el conflicto fue provocado por el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y por un "engaño sobre una posible solución pacífica de todos los problemas en el marco de los Acuerdos de Minsk".Kúpiansk está bajo el control de las FFAA de RusiaA pesar de las declaraciones de los dirigentes ucranianos sobre el supuesto control de Kiev sobre esta ciudad de la región de Járkov, el presidente ruso aseguró que las FFAA de Rusia habían liberado la localidad.Al mismo tiempo, Putin comentó sobre la selfie de Zelenski en Kúpiansk, quien publicó anteriormente una foto junto al monumento en la entrada de la ciudad."Dicen que ahora la estela tiene un aspecto completamente diferente", subrayó Putin durante la línea directa, al comentar la foto de Zelenski.La liberación de Séversk por las FFAA rusas abre la posibilidad de avanzar hacia Slaviansk"No hace mucho, el jefe del Estado Mayor General [de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov], el comandante del agrupamiento y los comandantes en el terreno, el comandante de la brigada que estuvo en mi despacho, informaron sobre la toma de Séversk", recordó Putin, subrayando que, habiendo tomado esta ciudad, se "abre la posibilidad de avanzar hacia Slaviansk", que es un asentamiento importante y uno de los principales distritos fortificados en esa zona. El significado estratégico de la ciudad radica en que abrió el camino al Ejército ruso hacia Krasni Limán y Slaviansk, el centro de la mayor aglomeración en el Donbás bajo control de Kiev.Rusia se ha convertido en un líder en el campo de los drones"Hay que decir, y no hay por qué avergonzarse, que creo que en este sentido [en cuanto a los drones] nos hemos convertido en líderes indiscutibles. En cuanto al número de drones, sí. Nos faltan los pesados, como el Baba Yaga del enemigo. Pero en general, en cuanto al número de drones, ahora superamos al enemigo en prácticamente todos los frentes", declaró Putin.En este contexto, el mandatario destacó que muchos estudiantes toman un año sabático para participar en la operación militar en Ucrania como operadores de drones. En sus palabras, las tecnologías actuales incluso permiten a algunos operadores de drones continuar ejerciendo sus funciones mientras están de vacaciones.Además, subrayó que entre 406.000 y 410.000 ciudadanos rusos suscribieron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia durante el último año.Los intentos de apoderarse de activos rusos en Europa son "un atraco"Al referirse a los intentos de los países de la Unión Europea de incautar los fondos rusos congelados en las instituciones financieras de este bloque, Vladímir Putin calificó estos esfuerzos como un "atraco".Sin embargo, Putin agregó que la UE fracasa en su intento de incautar los activos rusos por el riesgo de sufrir graves consecuencias.Agregó que la confiscación de activos rusos por parte de la Unión Europea podría causar daños fundamentales al orden financiero mundial.Postura bélica de la OTAN hacia RusiaRespecto a las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que este bloque militar debe "prepararse para la guerra con Rusia", el mandatario ruso las criticó por carecer de lógica, recurriendo a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos."En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, Rusia no se señala como enemigo ni como objetivo. Y el secretario general de la OTAN se está preparando para la guerra contra nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Sabe leer? ¿Cómo puede preparar a la OTAN para la guerra contra Rusia, si el principal país de la OTAN [EEUU] no nos considera un adversario ni un enemigo?", expresó.El programa Balance del año con Vladímir Putin reúne la conferencia de prensa anual y la línea directa del mandatario ruso. La recepción de preguntas se inició el 4 de diciembre y se mantiene abierta hasta el final de la emisión. Al igual que el año pasado, el chatbot de inteligencia artifical GigaChat, del grupo financiero Sberbank, se encargó de transcribir y procesar todas las preguntas recibidas.

https://noticiaslatam.lat/20251219/1169582652.html

https://noticiaslatam.lat/20251219/1169575140.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Lo más destacado del discurso de Putin durante la línea directa Sputnik Mundo Lo más destacado del discurso de Putin durante la línea directa 2025-12-19T13:47+0000 true PT2M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan, política